Beauty

La nuova Power Derma Barrier Cream firmata Dr.Jart+

Di Gabriella Frigerio

Le texture leggere stanno spopolando sui social… e Dr.Jart+ le porta a un livello ancora superiore. Ecco la nuova Crema Power Derma Barrier, una crema idratante di nuova generazione in un formato di 80ml, progettata con un’innovativa texture K-Beauty.

Ispirata alle creme idratanti multiuso raccomandate dai dermatologi coreani, Power Derma agisce in profondità per contribuire a ricostruire e rinforzare la barriera protettiva della pelle. Formulata con 2% di Barrier Bond, 2% di Pantenolo e 7%di Glicerina, idrata, leviga e rimpolpa istantaneamente la pelle, aiutando a ripristinare le funzionalità della barriera cutanea in sole 4 ore.

La texture leggera, simile a una lozione, si assorbe rapidamente creando una base perfetta per il make-up. Dermatologicamente testata. Adatta alle pelli sensibili.

  • Boost di idratazione – per pelli da aride a molto aride
    • Vital Hydra Solution Essence & Power Derma Barrier Cream 
  • Boost per la barriera – per pelli secche
    • Ceramidin Serum Toner & Power Derma Barrier Cream
  • Boost lenitivo – per pelli sensibili
    • Cicapair Intensive Soothing Repair Serum & Power Derma Barrier Cream 

La nuova Power Derma Barrier Cream firmata Dr.Jart+

Modo d’uso: Applicare una quantità adeguata sulla pelle detersa e asciutta, mattina e sera. Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Utilizzare quotidianamente come crema idratante a supporto della barriera cutanea o per preparare la pelle al make-up per una base uniforme e idratata. 

Risultati:

Migliora istantaneamente l’idratazione dell’88%; leviga e rimpolpa la pelle all’istante; ripristina la barriera cutanea in 4 ore e infine, penetra negli strati profondi della barriera cutanea in sole 2 ore.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it