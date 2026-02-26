La nuova Power Derma Barrier Cream firmata Dr.Jart+

Le texture leggere stanno spopolando sui social… e Dr.Jart+ le porta a un livello ancora superiore. Ecco la nuova Crema Power Derma Barrier, una crema idratante di nuova generazione in un formato di 80ml, progettata con un’innovativa texture K-Beauty.

Ispirata alle creme idratanti multiuso raccomandate dai dermatologi coreani, Power Derma agisce in profondità per contribuire a ricostruire e rinforzare la barriera protettiva della pelle. Formulata con 2% di Barrier Bond, 2% di Pantenolo e 7%di Glicerina, idrata, leviga e rimpolpa istantaneamente la pelle, aiutando a ripristinare le funzionalità della barriera cutanea in sole 4 ore.

La texture leggera, simile a una lozione, si assorbe rapidamente creando una base perfetta per il make-up. Dermatologicamente testata. Adatta alle pelli sensibili.

Boost di idratazione – per pelli da aride a molto aride Vital Hydra Solution Essence & Power Derma Barrier Cream

– per pelli da aride a molto aride

Boost per la barriera – per pelli secche Ceramidin Serum Toner & Power Derma Barrier Cream

– per pelli secche

Boost lenitivo – per pelli sensibili Cicapair Intensive Soothing Repair Serum & Power Derma Barrier Cream

– per pelli sensibili

Modo d’uso: Applicare una quantità adeguata sulla pelle detersa e asciutta, mattina e sera. Massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Utilizzare quotidianamente come crema idratante a supporto della barriera cutanea o per preparare la pelle al make-up per una base uniforme e idratata.

Risultati:

Migliora istantaneamente l’idratazione dell’88%; leviga e rimpolpa la pelle all’istante; ripristina la barriera cutanea in 4 ore e infine, penetra negli strati profondi della barriera cutanea in sole 2 ore.