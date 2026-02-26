Match tra piatto doccia e parete con Acquabella

Nella progettazione o restyling dell’ambiente bagno si diffonde sempre di più il desiderio di creare un fil rouge armonico tra rivestimento delle pareti e piatto doccia. Una richiesta alla quale Acquabella risponde con proposte e soluzioni che incontrano le esigenze di una clientela attenta tanto agli aspetti progettuali, quanto al valore estetico dell’ambiente più intimo e personale della casa.

I vantaggi di questo “match” tra piatto doccia e parete sono molteplici: coerenza estetica, perfetta compatibilità, facilità di pulizia, installazione più semplice e maggiore durata nel tempo. Lo stile diventa più definito e riconoscibile conferendo alla stanza da bagno sia una sensazione di ordine e pulizia, sia di uno spazio progettato con grande attenzione al design.

Il nuovo pannello Slim di Acquabella, ad esempio, grazie alle due finiture alta definizione Slate e Zero che caratterizzano la superficie, e ai colori bianco, perla, beige, avorio, crema, grigio, cemento, moka, lava e nero della linea Standard si abbinano perfettamente ai nuovi piatti doccia Livo Slate e Acqua Zero o ad altri piatti doccia disponibili nelle stesse texture, come Halo Zero, Kos Slate, Alma Slate o Areia Slate. Questo permette di creare un bagno dal look coordinato in cui gli elementi dialogano naturalmente tra loro.

I benefici ovviamente non si limitano all’estetica, ma riguardano anche gli aspetti più pratici. L’abbinamento tra rivestimento a parete e piatto doccia garantisce un allineamento e un’aderenza ottimali, eliminando qualsiasi discontinuità o irregolarità nell’installazione.

Entrambi gli elementi sono realizzati in Akron®, materiale che si distingue per la sua facilità di lavorazione. Akron® può essere, infatti, tagliato con estrema precisione per ottenere misure precise al millimetro e adattarsi perfettamente anche a spazi non standard. Questo permette una corrispondenza totale tra pannello murale e piatto doccia, evitando adattamenti forzati che potrebbero compromettere stabilità strutturale e impermeabilità dell’area doccia.

Ma non è tutto… questa soluzione contribuisce anche a ridurre il rischio di accumulo di sporco, calcare e umidità, principali cause della formazione di muffe e della proliferazione di microorganismi dannosi per la salute, soprattutto nei punti di giunzione tra pannello e piatto doccia.

Essendo realizzati nello stesso materiale, tutti i modelli di rivestimenti murali e piatti doccia garantiscono una resa omogenea e lunga durata nel tempo. Le superfici in Akron® sono, infatti, progettate per resistere a graffi, urti e macchie preservando nel tempo sia l’estetica, sia le prestazioni funzionali. Questo si traduce in una maggiore affidabilità dei prodotti, una riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria e un minor bisogno di riparazioni.