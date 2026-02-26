Design

Match tra piatto doccia e parete con Acquabella

Di Carolina Sonza

Nella progettazione o restyling dell’ambiente bagno si diffonde sempre di più il desiderio di creare un fil rouge armonico tra rivestimento delle pareti e piatto doccia. Una richiesta alla quale Acquabella risponde con proposte e soluzioni che incontrano le esigenze di una clientela attenta tanto agli aspetti progettuali, quanto al valore estetico dell’ambiente più intimo e personale della casa.

I vantaggi di questo “match” tra piatto doccia e parete sono molteplici: coerenza estetica, perfetta compatibilità, facilità di pulizia, installazione più semplice e maggiore durata nel tempo. Lo stile diventa più definito e riconoscibile conferendo alla stanza da bagno sia una sensazione di ordine e pulizia, sia di uno spazio progettato con grande attenzione al design.

Il nuovo pannello Slim di Acquabella, ad esempio, grazie alle due finiture alta definizione Slate Zero che caratterizzano la superficie, e ai colori bianco, perla, beige, avorio, crema, grigio, cemento, moka, lava e nero della linea Standard si abbinano perfettamente ai nuovi piatti doccia Livo Slate e Acqua Zero o ad altri piatti doccia disponibili nelle stesse texture, come Halo Zero, Kos Slate, Alma Slate Areia Slate. Questo permette di creare un bagno dal look coordinato in cui gli elementi dialogano naturalmente tra loro.

I benefici ovviamente non si limitano all’estetica, ma riguardano anche gli aspetti più pratici. L’abbinamento tra rivestimento a parete e piatto doccia garantisce un allineamento e un’aderenza ottimali, eliminando qualsiasi discontinuità o irregolarità nell’installazione.

Entrambi gli elementi sono realizzati in Akron®, materiale che si distingue per la sua facilità di lavorazione. Akron® può essere, infatti, tagliato con estrema precisione per ottenere misure precise al millimetro e adattarsi perfettamente anche a spazi non standard. Questo permette una corrispondenza totale tra pannello murale e piatto doccia, evitando adattamenti forzati che potrebbero compromettere stabilità strutturale e impermeabilità dell’area doccia.

Ma non è tutto… questa soluzione contribuisce anche a ridurre il rischio di accumulo di sporco, calcare e umidità, principali cause della formazione di muffe e della proliferazione di microorganismi dannosi per la salute, soprattutto nei punti di giunzione tra pannello e piatto doccia.

Essendo realizzati nello stesso materiale, tutti i modelli di rivestimenti murali e piatti doccia garantiscono una resa omogenea e lunga durata nel tempo. Le superfici in Akron® sono, infatti, progettate per resistere a graffi, urti e macchie preservando nel tempo sia l’estetica, sia le prestazioni funzionali. Questo si traduce in una maggiore affidabilità dei prodotti, una riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria e un minor bisogno di riparazioni.

