Orchidée Impériale Gold Nobile Goldessence by Guerlain

Nel 2024, Guerlain ha inaugurato un nuovo percorso di ringiovanimento cosmetico per la pelle, introducendo la linea skincare Orchidée Impériale Gold Nobile che, agendo su 10 segni di giovinezza e 6 fattori di luminosità, offre una sensazione di comfort unica donando alla pelle un’aura luminosa e giovane.

Nel 2026, questo rituale d’eccezione si arricchisce di uno step fondamentale: Goldessence.

Si tratta di una lozione che ravviva la luminosità, accelerando il rinnovamento cutaneo e favorendo una diffusione della luce più intensa e uniforme.

Goldessence è il risultato di una formulazione brevettata, frutto di tre anni di ricerca e sviluppo, in cui Guerlain unisce tre tecnologie d’eccezione:

tecnologia Gold Nobile , distintiva della franchise, che contribuisce a riattivare le funzioni di giovinezza cellulare e a minimizzare le imperfezioni;

Enzymatic Orchid Complex , innovazione assoluta di Goldessence, che offre un'azione delicata di rinnovamento e rigenerazione dell'epidermide;

microsfere arricchite con olio di orchidea, che ristrutturano la superficie cutanea e aiutano a riattivarne la ricettività, preparando la pelle a una diffusione corretta della luce.

La formula si fonde istantaneamente con la pelle rendendola levigata, uniforme e idratata. Molto più di un primo step, Goldessence è la chiave che dà inizio al rituale Orchidée Impériale Gold Nobile, per restituire giovinezza e luminosità alla pelle.

In linea con l’impegno ambientale di Guerlain, Orchidée Impériale Gold Nobile Goldessence è ricaricabile.

Il flacone in vetro, composto per almeno il 15% da materiale riciclato, è sormontato da un tappo in alluminio spazzolato progettato per essere riutilizzato, limitando così l’uso di alluminio e plastica. Disponibile in distribuzione limitata nei formati da 140ml.