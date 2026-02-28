RIVIERA: la nuova icona P/E 26 di RUE MADAM PARIS

RUE MADAM PARIS presenta RIVIERA, il nuovo modello destinato a diventare iconico per la stagione Spring Summer 2026. Un accessorio che incarna l’essenza del viaggio, reale e simbolico, cifra distintiva della nuova collezione del brand: un racconto di epoche e influenze che si incontrano con audacia, dove l’eleganza coloniale dialoga con la grinta della cultura rock.

Realizzata in canvas naturale, con profili e dettagli in ecopelle vegan, RIVIERA si distingue per il raffinato ricamo YACHT CLUB PRINTEMPS/ÉTÉ, un elemento evocativo che richiama atmosfere vacanziere, club esclusivi e orizzonti assolati. Una borsa pensata per accompagnare chi vive lo stile come una dichiarazione di libertà, capace di attraversare luoghi e stati d’animo con naturalezza e carattere.

Ogni creazione firmata RUE MADAM PARIS è un manifesto di individualità: RIVIERA non fa eccezione. È l’accessorio di chi porta con sé un’eredità culturale sofisticata, senza rinunciare a un’anima rock, trasformando ogni viaggio – reale o immaginato – in un’esperienza di stile autentica e personale.