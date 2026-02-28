Beauty

RIVIERA: la nuova icona P/E 26 di RUE MADAM PARIS

Di Gabriella Frigerio

RUE MADAM PARIS presenta RIVIERA, il nuovo modello destinato a diventare iconico per la stagione Spring Summer 2026. Un accessorio che incarna l’essenza del viaggio, reale e simbolico, cifra distintiva della nuova collezione del brand: un racconto di epoche e influenze che si incontrano con audacia, dove l’eleganza coloniale dialoga con la grinta della cultura rock.

Realizzata in canvas naturale, con profili e dettagli in ecopelle veganRIVIERA si distingue per il raffinato ricamo YACHT CLUB PRINTEMPS/ÉTÉ, un elemento evocativo che richiama atmosfere vacanziere, club esclusivi e orizzonti assolati. Una borsa pensata per accompagnare chi vive lo stile come una dichiarazione di libertà, capace di attraversare luoghi e stati d’animo con naturalezza e carattere.

Ogni creazione firmata RUE MADAM PARIS è un manifesto di individualità: RIVIERA non fa eccezione. È l’accessorio di chi porta con sé un’eredità culturale sofisticata, senza rinunciare a un’anima rock, trasformando ogni viaggio – reale o immaginato – in un’esperienza di stile autentica e personale.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it