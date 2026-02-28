RINGANA bty (bty=beauty) drink

Sempre più persone ricorrono agli integratori di collagene per contrastare il naturale calo di questa proteina responsabile della giovinezza della pelle. La domanda oggi è: a quale tipologia affidarsi? RINGANA per i suoi drink, usa, per esempio, il composto di origine naturale VeCollal®, che è la ricostruzione vegana del collagene umano di tipo I. VeCollal® riproduce fedelmente la sequenza di amminoacidi umani in un rapporto strutturale 1:1, offrendo all’organismo i “mattoni” nella forma e nella proporzione ottimale per stimolare la produzione endogena di collagene. È stato messo a punto con biotecnologie di precisione che garantiscono un’ottima e comprovata efficacia pari, se non oltre, rispetto ai preparati di origine animale.

Insieme a VeCollal®:

GREENIURONIC ™ : acido ialuronico vegano brevettato, estratto di fungo Tremella

™ acido ialuronico vegano brevettato, estratto di fungo Tremella Omegia™ : olio di semi e bacche di olivello spinoso ricco di acidi grassi insaturi, come Omega 3,6,7 e 9

: olio di semi e bacche di olivello spinoso ricco di acidi grassi insaturi, come Omega 3,6,7 e 9 Keranat®: olio di semi di miglio ed estratto di semi di grano con effetti positivi sulla crescita dei capelli e riduzione della caduta

olio di semi di miglio ed estratto di semi di grano con effetti positivi sulla crescita dei capelli e riduzione della caduta Fibra di semi di guar fermentata che fornisce le fibre prebiotiche di alta qualità, alleate della digestione e a supporto del microbioma intestinale.

RINGANA bty combina questi principi attivi a base acquosa, in polvere e oleosa in un’unica bevanda-emulsione fresca dal gusto fruttato-fresco con mandarino, arancia e olivello spinoso, il tutto senza dolcificanti e aromi artificiali.

Per un aspetto più tonico, contorni definiti e un glow autentico che nasce dall’interno.