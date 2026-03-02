Alla scoperta della Sala bagnanti e delle Pool Suite delle Terme Merano

Il 27 febbraio 2026 si celebra la Giornata Mondiale delle Terme, un’occasione per sottolineare l’importanza delle proprietà terapeutiche dell’acqua termale. Nel caso delle Terme Merano, un’acqua dall’effetto calmante e lenitivo sul sistema nervoso periferico, rinforzante per il sistema immunitario delle vie respiratorie, aiuto concreto in caso di allergie.

Altra data da segnare: domenica 8 marzo 2026 la Giornata internazionale della donna. Quale migliore occasione per dedicarsi una vacanza all’insegna della salute e del benessere, magari tra amiche, nell’ambiente esclusivo delle Pool Suites.

Sinusite, rinite allergica, bronchite sono alcuni dei disturbi che interessano le vie respiratorie e che trovano un aiuto efficace nelle inalazioni con acqua termale. La scelta tra aerosol, inalazioni a getto di vapore o doccia nasale micronizzata dipenderà naturalmente dal tipo di infiammazione. L’aerosol viene utilizzato in caso di bronchite e sinusite cronica: l’acqua viene nebulizzata a una temperatura di 30 °C in forma di minuscole gocce.

L’inalazione a getto di vapore è indicata particolarmente per le infiammazioni croniche delle vie respiratorie superiori e viene effettuata con un getto diretto di vapore umido e caldo a una temperatura di 38 °C. entrambi i trattamenti sono convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. La doccia nasale micronizzata invece, non in convenzione, è utilizzata per il trattamento delle sinusiti croniche: le grosse particelle d’acqua massaggiano delicatamente e detergono profondamente le cavità nasali.

Dolori reumatici, artrosi e disturbi alle articolazioni in generale sono invece trattabili con i bagni termali che alleviano il dolore. La balneoterapia con acqua termale ha un effetto calmante e analgesico sul sistema nervoso e un’azione antispastica e rilassante sui muscoli, per questo è particolarmente adatta in caso di disturbi ossei e articolari e sulle malattie reumatiche. Un ciclo di trattamento prevede da 6 a 12 bagni. L’idromassaggio con acqua termale invece è consigliato in presenza di insufficienza venosa cronica, artrosi e cellulite. L’effetto terapeutico si basa sia sulla contrazione dei vasi sanguigni, sia sull’effetto fisico del massaggio eseguito dal getto d’acqua. Un ciclo di trattamento prevede da 6 a 12 sedute.

L’acqua termale a 33°C si trova anche in due delle piscine presenti all’interno della sala bagnanti. Un ambiente ampio e luminoso che si sviluppa all’interno del caratteristico e innovativo cubo di vetro e acciaio. Le vetrate a tutta altezza lasciano passare la luce che colpisce in modo ogni volta diverso il sistema di illuminazione della sala bagnanti: una scultura sospesa composta da ben 376 cilindri di altezze diverse che danno vita a tre onde luminose. La speciale tecnologia utilizzata per la regolazione dinamica del colore permette di adattare l’atmosfera luminosa in base all’ora del giorno, alle condizioni atmosferiche o al tipo di esperienza desiderata. Si potrà passare così da una luce energizzante durante il giorno a un’atmosfera più rilassante per la sera.

Oltre alle vasche con acqua termale, la sala bagnanti custodisce al suo interno la piscina più grande con acqua a 34°C, quella con acqua salina, con acqua calda a 37°C o fredda a 18°C e diversi idromassaggi per il relax completo. Luce e acqua si combinano in un ambiente confortevole e suggestivo, che invita a prendersi tempo, a rallentare il ritmo, a dedicarsi un momento di benessere tutto per sé.

Il rilassamento benefico nella sala bagnanti passa anche attraverso il Bagno di vapore con umidità al 100% e temperatura tra i 40 e i 50°C. Un toccasana per le vie respiratorie, la purificazione della pelle, la distensione della muscolatura.

Altro ambiente particolarmente indicato in caso di allergie, malattie respiratorie e problemi cutanei è l’Inalazione con vapori di sale. Qui, con l’umidità al 55% e la temperatura intorno ai 30°C, il sale contenuto nel vapore aiuta anche a combattere tosse e congestione nasale.

Il potere terapeutico del sale si ritrova anche nella vasca con acqua salina che grazie alla presenza del sale marino naturale offre un delicato effetto esfoliante. La temperatura costante dell’acqua a 35°C aiuta a distendere i muscoli e favorisce la circolazione sanguigna.

Tra gli elementi che aiutano a rilassare c’è anche il fuoco: osservare la danza delle fiamme favorisce la distensione e il riposo. Per questo tra le numerose sale relax ci sono anche le Fire Place, ambienti con lettini e divanetti, luce soffusa e soprattutto caminetto acceso che aiuta rilassarsi completamente e a dedicarsi alla meditazione o alla lettura.

Una prospettiva insolita sulla sala bagnanti vista dall’alto. Siamo in una delle Pool Suites, piccole Spa private per tre persone, complete di idromassaggio, bagno di vapore, letto ad acqua e tanti altri preziosi dettagli che rendono unica l’esperienza. Tra le varie proposte, ideale per le amiche in vacanza è il pacchetto Pool Suite Ladies Day che permette di usufruire della speciale location per tre ore, con una bottiglia di Arunda Rosé, una degustazione brunch e acqua aromatizzata, sali da bagno e impacchi da utilizzare nel bagno di vapore, borsa da bagno con accappatoi e asciugamani.

Sono numerose le strutture partner delle Terme Merano, ideali per una vacanza tutta benessere nella località altoatesina.