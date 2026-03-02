Noctis interpreta il rosa come nuova eleganza contemporanea

Delicato, luminoso e sofisticato, il rosa diventa protagonista della zona notte attraverso un linguaggio nuovo: maturo, essenziale e sorprendentemente versatile. Un semplice “touch of pink” può trasformare la percezione dell’ambiente: ammorbidisce le geometrie, scalda l’atmosfera e introduce una nota elegante, capace di dialogare con architetture decise e di restituire equilibrio anche agli interni più essenziali.

Noctis, affermata realtà italiana specializzata nella progettazione e produzione di letti imbottiti 100% Made in Italy, declina il rosa in una proposta pensata per una zona notte contemporanea, personale e ricercata. Una tonalità che diventa scelta di stile: discreta ma d’impatto, capace di esprimere raffinatezza e attualità.

Tra i numerosi modelli disponibili, Cama, Eddie e Osaka interpretano il rosa in tre modi diversi, dando forma a un linguaggio trasversale che spazia dal comfort personalizzabile di Cama, alla modernità leggera di Eddie, fino alla poetica essenzialità di Osaka.

Il letto Cama si distingue per la testata leggermente arrotondata, che richiama ispirazioni vintage e dona alla struttura un carattere morbido e accogliente. Dettaglio iconico del modello è la zip perimetrale, proposta in 12 varianti colore: un elemento distintivo che arricchisce la personalizzazione e consente di sfoderare con facilità la parte frontale. Il rivestimento della testata è disponibile con lavorazione trapuntata, dove il disegno riprende e moltiplica la lettera “N” di Noctis creando un motivo elegante e riconoscibile, oppure con finitura liscia, ideale per chi preferisce uno stile più essenziale e lineare. A completare la proposta, il kit tessile coordinato CopriCama in 100% cotone, composto da rivestimento trapuntato per la testiera, copripiumone e federe.

Minimal ed essenziale, il letto Eddie è pensato per ambienti moderni e raffinati, dove il design si esprime con equilibrio. Le linee pulite e leggere sono enfatizzate dai piedini sottili in metallo, che ne amplificano la leggerezza visiva e contribuiscono a un’estetica armoniosa e senza tempo. La base sottile conferisce al letto un effetto quasi sospeso e, grazie alle linee decise della testata e al bordo ricurvo che avvolge il cuscino imbottito, il letto si afferma come elemento centrale e protagonista della stanza. La possibilità di personalizzare ulteriormente il letto scegliendo due cuscini separati aggiunge comfort e versatilità.

Ispirato alla tradizione giapponese del tatami, simbolo di semplicità ed equilibrio, Osaka ne rilegge l’estetica in chiave contemporanea attraverso forme essenziali e proporzioni lineari. Il dettaglio distintivo è la testata imbottita, che si piega delicatamente ai lati come l’angolo ripiegato di una pagina: un gesto formale poetico e sofisticato, che richiama la precisione dell’origami, dove la materia prende forma attraverso pochi segni misurati. La morbidezza del cuscino unico integrato nella testata aggiunge comfort e accoglienza, definendo un’atmosfera intima e rilassante. Osaka è la scelta ideale per chi desidera una zona notte ordinata, armoniosa e dal fascino minimalista.