La nuova declinazione cromatica della collezione di orologi di AK(h)or

Le Temps en Équilibre, Bleu Azur des Sommets di AK(h)or si ispira a un istante preciso degli inverni alpini svizzeri: quello in cui la luce, il cielo e il silenzio sembrano sospendere il tempo. Un cielo purificato dal freddo, quasi minerale. Un blu profondo, limpido, essenziale. Questa tonalità esprime una visione del tempo controllata, ariosa, distesa.
L’orologio propone una cassa coussin in acciaio da 39 mm declinata in due versioni, con lunetta lucida o con diamanti incastonati, un design che privilegia l’equilibrio. Il cinturino in alligatore blu, opaco o lucido, cucito a mano, con fibbia deployante rafforza la sobrietà dell’insieme.
All’interno, il calibro di manifattura AK10 a carica manuale, sviluppato in-house a Ginevra, lavora per un unico obiettivo: la precisione, garantita dalla certificazione COSC.
Radicata a Ginevra, la Maison AK(h)or incarna un’orologeria svizzera esigente e priva di ostentazione. Le finiture manuali – anglage, Côtes de Genève, decorazioni – caratterizzano il movimento con eleganza, rivelando la cura dei dettagli. Tutto è concepito per durare.