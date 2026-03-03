Si tratta di un fondotinta in siero ibrido di ultima generazione formulato con una tecnologia bifasica che garantisce una doppia performance ineguagliabile: make-up e skincare. Il suo nome? Double Serum Foundation, il primo fondotinta ibrido di Clarins con doppia formula.

Innovazione make-up: A.U.R.A Technology, un mix di attivi per riflettere e diffondere la luce, per una pelle immediatamente più uniforme.

Innovazione skincare: estratto di papaia stabilizzata, che esfolia delicatamente la pelle in superficie per una luminosità senza uguali.

La pelle appare 3 anni più giovane e radiosa. Come? Un doppio flacone, prodezza tecnologica, che riunisce due ingredienti skincare ritenuti incompatibili fino a oggi: un’impresa inedita in ambito fondotinta. Coprenza modulabile, texture ultra-sensoriale e la più alta concentrazione di estratti vegetali mai racchiusa in un fondotinta Clarins. 40 anni di expertise nella formulazione bifasica e il savoir-faire di 25 esperti Clarins.

In totale: 212 prove e 135 materie prime testate per arrivare a una formula davvero unica e disponibile in 18 diverse shade.

Clarins reinventa il fondotinta con un flacone da 30 ml ingegnoso come la formula che racchiude.

Un design curato ed eco-concepito. Ingredienti scelti con attenzione, che si prendono cura della pelle e rispettano il pianeta. Dalla formula al flacone, ogni dettaglio riflette l’impegno Clarins per una bellezza più sostenibile.

E per sublimare l’effetto inedito di Double Serum Foundation, Clarins ha progettato insieme a Marie Duhart – Direttrice Creativa Internazionale Make-Up Clarins – un pennello ispirato a un gua sha che, oltre a garantire un’applicazione precisa e un finish impeccabile, assicura alla pelle notevoli benefici. Questo pennello segue perfettamente i contorni del viso permettendo alla texture di fondersi con la pelle senza difficoltà, anche in presenza di rughe e segni d’espressione. Sfumando verso il collo e la mascella assicura un finish naturale, luminoso e perfettamente uniforme.