Beauty

Double Serum Foundation, il primo fondotinta ibrido di Clarins con doppia formula

Di Gabriella Frigerio

Si tratta di un fondotinta in siero ibrido di ultima generazione formulato con una tecnologia bifasica che garantisce una doppia performance ineguagliabile: make-up e skincare. Il suo nome? Double Serum Foundation, il primo fondotinta ibrido di Clarins con doppia formula.

  • Innovazione make-up: A.U.R.A Technology, un mix di attivi per riflettere e diffondere la luce, per una pelle immediatamente più uniforme.
  • Innovazione skincare: estratto di papaia stabilizzata, che esfolia delicatamente la pelle in superficie per una luminosità senza uguali.

La pelle appare 3 anni più giovane e radiosa. Come? Un doppio flacone, prodezza tecnologica, che riunisce due ingredienti skincare ritenuti incompatibili fino a oggi: un’impresa inedita in ambito fondotinta. Coprenza modulabile, texture ultra-sensoriale e la più alta concentrazione di estratti vegetali mai racchiusa in un fondotinta Clarins. 40 anni di expertise nella formulazione bifasica e il savoir-faire di 25 esperti Clarins.

In totale: 212 prove e 135 materie prime testate per arrivare a una formula davvero unica e disponibile in 18 diverse shade.

Clarins reinventa il fondotinta con un flacone da 30 ml ingegnoso come la formula che racchiude.

Un design curato ed eco-concepito. Ingredienti scelti con attenzione, che si prendono cura della pelle e rispettano il pianeta. Dalla formula al flacone, ogni dettaglio riflette l’impegno Clarins per una bellezza più sostenibile.

E per sublimare l’effetto inedito di Double Serum FoundationClarins ha progettato insieme a Marie Duhart – Direttrice Creativa Internazionale Make-Up Clarins – un pennello ispirato a un gua sha che, oltre a garantire un’applicazione precisa e un finish impeccabile, assicura alla pelle notevoli benefici. Questo pennello segue perfettamente i contorni del viso permettendo alla texture di fondersi con la pelle senza difficoltà, anche in presenza di rughe e segni d’espressione. Sfumando verso il collo e la mascella assicura un finish naturale, luminoso e perfettamente uniforme.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it