Glowery, la nuova skincare che valorizza la barriera naturale della pelle by Sephora

Fondato nel 2024 da Alexandra Kolasinski, Glowery è un brand di skincare che mette al centro la cura e il rafforzamento della barriera cutanea. Il marchio combina rigore scientifico e formule studiate con un’estetica vivace e un tono contemporaneo e irriverente. Il risultato è una routine di cura della pelle autentica e moderna, pensata per rispondere alle esigenze della vita quotidiana e mantenere la pelle equilibrata, energizzata e in sintonia con i tempi.

BEFORE NOON – GLAZING PRO-COLLAGEN MILK

Questo latte pro-collagene glassante prodotto in Francia e disponibile nel formato da 150ml, darà il via alla tua routine di bellezza… Dentro questo scoppiettante packaging si cela una formula confortante che lenisce la pelle stressata con grazie a un’ondata di idratazione e nutrienti lenitivi. Un ottimo modo per iniziare la giornata.

BUTTER BALM – BARRIER RESTORE BALM

Questo balsamo/burro in versione ‘hack’, trattiene l’umidità, protegge dai fattori di stress e leviga le linee sottili, con un finish morbido e un effetto anti-età. Disponibile nel formato dal 50ml.

DAILY DEW – TIGER GRASS GLOW SERUM

Questo concentrato illuminante ravviva gli incarnati spenti, riduce il rossore e lenisce la pelle. La sua formula a base di centella asiatica e niacinamide donerà un aspetto radioso fin dal risveglio. Disponibile nel formato da 30ml.

HONEY GLOW – FACE CLEANSING BALM

Inizia la beauty routine coccolandoti con questo balsamo detergente (100ml), che lenisce, idrata e ammorbidisce la pelle, rimuovendo delicatamente trucco e impurità.

MIDNIGHT GLOW – REPAIR NIGHT OIL

Questo olio notte (30ml), arricchito con olio di jojoba e ceramidi, ripara e illumina la tua pelle durante il sonno, diventando un vero e proprio alleato nella routine serale.

NO WALK OF SHAME – DAILY MOISTURISER

Questa crema prodotta in Corea leviga, idrata e illumina la pelle. Grazie alla sua formula che combina glicerina, acido ialuronico e Ceramide Prism Technology™, l’incarnato risulterà più luminoso e splendente. Disponibiie nel formato da 50ml.