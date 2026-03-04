Madison Marmoral, il nuovo lavabo d’appoggio di Glass Design

Glass Design amplia la propria collezione di lavabi d’appoggio con Madison Marmoral, un nuovo modello in vetro con base circolare che sorprende lo sguardo e sfida la percezione dei materiali.

Le profonde venature chiare su fondo nero, unite alla finitura lucida, restituiscono con straordinaria fedeltà l’eleganza senza tempo del marmo, reinterpretandola però in chiave contemporanea. È solo osservandolo più attentamente che si svela la sua vera natura: non marmo, ma vetro.

Un risultato reso possibile dall’abilità dei mastri vetrai e dall’esclusiva lavorazione Glass Design, che consente di ottenere effetti decorativi e formali irraggiungibili con il marmo tradizionale. In particolare, la scanalatura esterna che caratterizza il corpo del lavabo – elemento distintivo e altamente scenografico – sarebbe quasi impossibile da realizzare su un blocco di pietra naturale. Nel vetro, invece, diventa un segno di design preciso, regolare e sofisticato.

Madison Marmoral è così un oggetto unico nel suo genere: un lavabo che unisce l’estetica preziosa del marmo Black Marquina alla leggerezza, alla versatilità e alla perfezione formale del vetro lavorato a regola d’arte. Pensato per ambienti bagno eleganti e raffinati, residenziali o contract, questo nuovo lavabo è la sintesi ideale tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

Con Madison Marmoral, Glass Design conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare il vetro in materia emozionale, ridefinendo i confini del design contemporaneo per il bagno.