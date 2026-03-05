Juicy Couture Jeans, la nuova collezione denim del brand luxury-casual

Eclettici, versatili e senza tempo: i jeans sono un capo imprescindibile nel proprio guardaroba. Perfetto per i look casual e, complice la nostalgia anni 2000, sdoganato anche nelle occasioni più formali, il jeanswear si conferma stagione dopo stagione una scelta moda vincente, costantemente al passo con le evoluzioni fashion ma senza mai tradire la propria essenza.

Anche Juicy Couture, sempre fedele alla sua iconica identità californiana squisitamente Y2K, si reinterpreta in chiave contemporanea con una collezione che segna un’audace evoluzione del marchio: una selezione dedicata all’attitude scanzonata del brand attraverso una nuova, inedita prospettiva denim.

Nasce così Juicy Couture Jeans, una collezione di modelli jeanseria in chiave luxury, versatili e sempre al passo con le tendenze, realizzati in lavaggi premium e caratterizzati da fit ricercati. Dalle mini-gonne dal taglio collegiale, fino agli immancabili pantaloni, in diverse silhouette e con logo diamantato, ogni dettaglio delle proposte racchiude l’inconfondibile energia Juicy: un’estetica vibrante che fonde nostalgia e modernità, attitudine anni 2000 e design contemporaneo.

Una graffiante collezione che reinterpreta un look iconico come il denim per trasformarlo in un nuovo must have: audace, glamour e irresistibilmente Juicy.