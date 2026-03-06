VENINI presenta la nuova collezione Snow

Ci sono paesaggi che non appartengono a una stagione, ma a uno stato d’animo. Luoghi in cui il tempo rallenta, i confini si attenuano e la percezione si fa più sottile. È da questa dimensione sospesa che nasce Snow, la nuova collezione di VENINI.

Ispirata ai paesaggi innevati – spazi rarefatti in cui il suono si spegne e il movimento si ritrae – Snow traduce quella sensazione di quiete profonda in un linguaggio senza tempo. Come in un panorama ovattato, i contorni si addolciscono e le distanze si dissolvono. La forma emerge gradualmente, lasciando che sia il materiale stesso a raccontarsi attraverso sfumature, trasparenze e riflessi calibrati. È un invito a guardare più lentamente, a soffermarsi, a cogliere ciò che spesso passa inosservato.

All’interno di questa visione, le icone della Art Glass Collection di VENINI vengono reinterpretate attraverso una palette raffinata, che esalta volumi e rende omaggio alle lavorazioni storiche. Deco di Napoleone Martinuzzi, Fazzoletto di Fulvio Bianconi e Paolo Venini, Opalino, Balloton e Balloton Fiori dialogano con le Clessidre e le Clessidre Sommerse, il portacandele Lele, il vaso d’Autore Ritagli di Fulvio Bianconi.