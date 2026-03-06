Bee Bottle Cherry Blossom arricchito con Swarovski da Guerlain

Rendendo omaggio alla fioritura dei ciliegi, Maison Guerlain introduce un Rendez-vous d’eccezione, in edizione limitata e numerata, che esalta l’iconica fragranza floreale Cherry Blossom.
Per questo Millésime 2026, Guerlain ha collaborato con Swarovski, protagonista d’eccellenza nell’arte del cristallo.
La leggendaria Bee Bottle è decorata con un meraviglioso fiore in cristallo, di color rosa intenso come la ciliegia, espressione di un savoir-faire incomparabile che cattura la luce della primavera. Il collo del flacone è impreziosito da un cordino di seta e una raffinata nappina barbiche nella profonda tonalità rosa brillante, realizzati a mano con maestria dalle Dames de Table.
Per questo Rendez-vous la Bee Bottle si trasforma in un vero oggetto da collezione, presentando non solo un decoro, ma un vero capolavoro di gioielleria.
Omaggio alla fioritura dei Sakura, la fragranza Cherry Blossom racchiusa all’interno del flacone esprime la delicatezza di una brezza primaverile. Il bergamotto, accompagnato da un accordo di tè verde, illumina il sillage con energia e vitalità.
Nel cuore si dispiegano i preziosi sakura insieme al lilla poudré e all’intenso gelsomino.
Infine, il muschio bianco avvolge questo bouquet in un velo morbido e dolce, come una delicata dichiarazione d’amore.