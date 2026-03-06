Beauty

Bee Bottle Cherry Blossom arricchito con Swarovski da Guerlain

Di Gabriella Frigerio

Rendendo omaggio alla fioritura dei ciliegi, Maison Guerlain introduce un Rendez-vous d’eccezione, in edizione limitata e numerata, che esalta l’iconica fragranza floreale Cherry Blossom.

Per questo Millésime 2026, Guerlain ha collaborato con Swarovski, protagonista d’eccellenza nell’arte del cristallo.

Guerlain

La leggendaria Bee Bottle è decorata con un meraviglioso fiore in cristallo, di color rosa intenso come la ciliegia, espressione di un savoir-faire incomparabile che cattura la luce della primavera. Il collo del flacone è impreziosito da un cordino di seta e una raffinata nappina barbiche nella profonda tonalità rosa brillante, realizzati a mano con maestria dalle Dames de Table.

Per questo Rendez-vous la Bee Bottle si trasforma in un vero oggetto da collezione, presentando non solo un decoro, ma un vero capolavoro di gioielleria.

Guerlain

Omaggio alla fioritura dei Sakura, la fragranza Cherry Blossom racchiusa all’interno del flacone esprime la delicatezza di una brezza primaverile. Il bergamotto, accompagnato da un accordo di tè verde, illumina il sillage con energia e vitalità.

Nel cuore si dispiegano i preziosi sakura insieme al lilla poudré e all’intenso gelsomino.

Infine, il muschio bianco avvolge questo bouquet in un velo morbido e dolce, come una delicata dichiarazione d’amore.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it