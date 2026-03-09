Strategia anti-ox In&Out by Ringana, per una bellezza autentica

Una visione che permea tutta la filosofia di RINGANA e che si trasforma in una strategia anti-ox intelligente e completa: da un lato, il supporto dall’interno con CAPS BEYOND omega, una formulazione mirata a fornire preziosi acidi grassi omega e attivi antiossidanti capaci di contribuire alla protezione delle cellule, dall’altro, l’azione di FRESH anti-wrinkle serum, trattamento ad alte prestazioni che aiuta a contrastare le cellule zombie e crea spazio per le cellule sane, migliorando l’aspetto di linee sottili e rughe.

CAPS BEYOND omega – né carne, né pesce. Solo la potenza degli omega al 100%, un vero e proprio supporto polifunzionale che sostiene nella quotidianità: incrementa l’indice omega 3, supporta importanti funzioni del corpo, favorisce il rapido assorbimento di nutrienti importanti grazie a:

Olio di microalghe OMEGAVIE® – ricco di acidi grassi omega 3, è uno dei nutrienti essenziali per il corpo.

DHA ad elevato dosaggio (acido grasso omega 3 ) derivante da microalghe – contribuisce alla normale funzione cardiaca e supporta il mantenimento della normale funzione cerebrale e della vista.

EPA ad elevato dosaggio (acido grasso omega 3) derivante da microalghe – contribuisce alla normale funzione cardiaca.

KANEKA UBIQUINOL™ – assicura un migliore apporto energetico alle cellule e le protegge dallo stress ossidativo.

Estratto di fiori di calendula Lutemax®2020 – contiene carotenoidi, luteina e zeaxantina e aiuta a migliorare l’acuità visiva.

Estratto di alga Haematococcus pluvialis ASTAFIT® contiene il carotenoide antiossidante astaxantina. I carotenoidi possiedono proprietà antiossidanti e sono noti per il loro ruolo nel mantenimento della salute degli occhi.

Vitamina D3 dall’estratto di alghe – contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. La vitamina del sole svolge un ruolo centrale in innumerevoli processi nel corpo umano.

Vitamina K2 – contribuisce al mantenimento di ossa normali.

Vitamina E (tocoferoli e tocotrienoli) – aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

Consumo consigliato: 3 caps al giorno durante i pasti con un po’ d’acqua

FRESH anti-wrinkle serum – rinfresca la pelle con effetto botox naturale.

Nella formula:

4 peptidi anti-rughe – riducono rughe e linee sottili con effetto botox e aumentano la produzione di collagene.

Estratto di epilobio – principio attivo senolitico olistico che combatte l’invecchiamento cutaneo e stimola la rigenerazione cellulare per un aspetto più giovane e radioso.

Acido ialuronico a triplo peso molecolare fornisce la massima idratazione e rimpolpa la pelle.

Estremofili – idratano e proteggono dallo stress ambientale.

Crescione del Brasile – effetto lifting immediato sulle rughe di espressione

Estratto di cellule staminali da germogli di oliva – effetto rivitalizzante e di rinnovamento cellulare.

Estratto di Cudrania tricuspidata – migliora l’elasticità cutanea, riduce le rughe e idrata.