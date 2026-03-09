L’eleganza sartoriale del nuovo gentleman con Gutteridge SS 2026

La collezione Primavera–Estate 2026 di GUTTERIDGE rappresenta l’evoluzione naturale di un’estetica sartoriale che si apre alla contemporaneità, fondendo tradizione, ricerca e nuove tendenze cromatiche. Un racconto fatto di equilibrio, dove l’heritage del brand dialoga con una visione moderna del menswear, elevando stile, comfort e funzionalità.

La SS26 di Gutteridge è un’alchimia di colori, modelli e texture, con un’attenzione particolare alla maglieria, protagonista di una proposta raffinata e innovativa che porta il brand verso nuovi livelli di espressione stilistica. Dai tessuti pregiati della prima parte di stagione, come la lana, fino alla leggerezza del puro lino nella fase più calda, ogni capo racconta una ricerca accurata nei materiali e nelle lavorazioni.

La palette spazia dai toni basici ed eleganti a sfumature più moderne e luminose, accompagnate da fantasie sofisticate che donano carattere senza rinunciare alla versatilità. L’approccio alla sartoria resta centrale: giacche sfoderate e ricercate nei dettagli, camicie basiche, rigate e armaturate dal fit confortevole, pantaloni in lino e seersucker con e senza pince, fino ai capispalla che diventano veri must-have del gentleman contemporaneo. I tagli sciolti e disinvolti interpretano il nuovo concetto di eleganza, capace di unire comfort e funzionalità. Tra i pezzi chiave emergono le polo in maglia, rigate e moderne in seta-cotone, declinate in versioni polo e girocollo, insieme a un completo pacchetto 100% lino che va dall’abito ai bermuda, per una visione estiva fluida e sofisticata.

Arricchita da collaborazioni dedicate a giacche e abiti, la collezione GUTTERIDGE SS26 racconta una ricerca attenta e raffinata, pensata per un uomo che ama muoversi con naturalezza tra casual e classico, senza mai rinunciare allo stile.