Curve eleganti nella nuova linea Fusion di Arbi Arredobagno

Arbi interpreta l’arredo bagno contemporaneo attraverso un’ampia proposta di collezioni che uniscono design, funzionalità e qualità produttiva, pensate per rispondere a diverse esigenze di stile e praticità, organizzando al meglio ogni ambiente. Nella progettazione della stanza da bagno, la gestione dello spazio e delle necessità quotidiane rappresentano variabili fondamentali, che non devono mai far trascurare l’aspetto estetico. In questo equilibrio tra funzionalità e bellezza si inserisce Fusion, il programma Arbi che offre soluzioni all’avanguardia, capaci di integrarsi con naturalezza in contesti diversi.

Il segno distintivo di Fusion è dato dalle linee curve delle basi. Una scelta progettuale che non è solo decorativa: le rotondità e i terminali slim con profondità ridotta contribuiscono a migliorare la fruibilità degli spazi, risolvendo esigenze concrete come il passaggio in bagni compatti o l’ottimizzazione di nicchie, oltre a ridurre ingombri e spigoli nelle zone più operative.

Tra le principali novità spicca il nuovo piano top Skinny, con spessore ridotto di 1,3 cm, pensato per completare le composizioni con un look ancora più contemporaneo ed essenziale. È disponibile in Tekno Deimos bianco opaco oppure in Tekno Colore opaco, in tutte le finiture della mazzetta Arbi (escluso Metal). Il bordo frontale sagomato e l’interno vasca dalle linee morbide enfatizzano la sensazione di continuità e pulizia formale.

All’interno della collezione, la variante Fusion Moby, dal design firmato Meneghello Paolelli, si distingue per l’originale maniglia lineare: un elemento funzionale e fortemente caratterizzante, progettato per enfatizzare l’identità delle composizioni. La lavorazione vede la maniglia accompagnare sinuosamente le forme del mobile fino ad accostarsi completamente all’anta fresata: un dettaglio di grande ricercatezza, realizzato grazie alla competenza artigianale Arbi e all’impiego di macchinari all’avanguardia.

Arbi amplia ulteriormente le possibilità di personalizzazione, offrendo la maniglia non solo nelle versioni bianca e nera spazzolata, ma anche in tutte le finiture della mazzetta colore, per un coordinamento perfetto con il mobile. Una novità che rafforza la coerenza estetica del progetto e rende ogni configurazione ancor più su misura. Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi nella continua ricerca di un design innovativo, offrendo a chiunque la possibilità di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente Made in Italy.