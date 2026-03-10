Beauty

La linea Expert Lab Tec-Exosome System by Germaine de Capuccini

Di Gabriella Frigerio

Creata da Germaine de Capuccini, la linea Expert Lab Tec-Exosome System, riattiva la comunicazione della pelle e incentiva il ringiovanimento cellulare grazie agli esosomi vegetali. All’interno della linea Expert Lab, nasce TEC-EXOSOME SYSTEM, il sistema più avanzato del brand, basato sull’esclusivo brevetto TECXOSOMETM.

Si tratta di un sistema professionale che “addestra” la pelle a rigenerarsi dall’interno. Combina un protocollo in cabina con una routine domiciliare di proseguimento, per consolidare i risultati, promuovendo una pelle più tonica, resistente e visibilmente più giovane.

Il brevetto TECXOSOME vanta un triplice carico funzionale composto da Estratto di Tulsi, Enoxolone e Acetyl-Tetrapeptide-2 (peptide di nuova generazione, creato con l’intelligenza artificiale, capace di agire come un autentico “coach” cellulare). Inoltre, ciascuna delle formule che compongono il sistema viene potenziata con PDRNAcido Ialuronico e HLG, ingredienti attivi dall’efficacia clinica comprovata.

Prodotti per la routine domiciliare:

  • TEC-EXOSOME PDRN+HA – Trattamento Idro-Rigenerante Intensivo: siero riparatore ultra-concentrato di esosomi biomimetici
  • TEC-EXOSOME PDRN+HA – Crema Idro-Rigeneratrice Intelligente: crema per uso quotidiano ad alta concentrazione di esosomi biomimetici (250 miliardi in ogni vasetto) e rilascio sostenuto.
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it