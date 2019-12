Blue Dreams firmato Pandora

Prendendo ispirazioni dalle magiche luci del Nord e dal mistero delle stelle cadenti, questa collezione firmata Pandora è incentrata sul vibrante colore blu del cielo notturno.

Rifiniti a mano, realizzati in Argento Sterling 925 e caratterizzati da sfumature blu notte, questi gioielli sono perfetti da regalare o per personalizzare il proprio look. Provare questa magia attraverso i bellissimi orecchini a lobo rotondo, l’anello con pendente, e il bracciale con cui è possibile abbinare e mixare pendenti e charm diversi.