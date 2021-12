Anelli Pandora: corona, fiocco e cuori della collezione 2021/22

- pubblicità -

La collezione di anelli Pandora per la primavera/estate 2018 è romantica e creativa, ispirata agli elementi naturali ma non solo. Ci sono fiori, anelli a forma di cuore, anelli a forma di corona, colori e tantissime novità, sempre con raffinatezza e classe.

Scopriamo insieme gli anelli Pandora della collezione 2021/2022: tra piccole novità e classici.

Anelli Pandora a Corona

Gli anelli Pandora a corona sono tra i simboli della raffinatezza. Hanno una forma particolare, che rende possibile indossarli in coppia, con anelli più lisci o can anelli dello stesso modello, ma in differenti metalli. Gli anelli Pandora Corona Incantata sono disponibili nella versione classica, in oro giallo, rosa, e argento, e sono disegnati per esaltare l’eleganza di ogni look.

Anello Corona Luminosa

Con questo anello a corona, sarai la regina incontrastata dello stile. L’anello in Argento Sterling 925 lucido è ispirato alla regalità e alle favole, per ricordarti sempre che la regina del tuo mondo sei tu. Il design a corona è impreziosito da dettagli milligranati e cuori a rilievo. Può essere indossato su qualsiasi dito, per un tocco glamour.

Anello Corona scintillante

Questo anello sfavillante è il gioiello perfetto per completare un look da favola. Realizzato in Argento Sterling 925, è impreziosito da pietre di zirconia cubica scintillante e sormontato da finiture sferiche. Indossalo da solo o insieme ad altri anelli corona Pandora per un look degno di una vera principessa.

Anello Desiderio Principesco

Lascia che sia il passato a ispirare il tuo stile con questo scintillante anello a forma di tiara, perfetto per una principessa moderna. Ispirato agli antichi copricapi reali, l’anello realizzato in Argento Sterling 925 aggiunge un tocco regale ai look di ogni giorno. Decorato da file di scintillanti pietre di zirconia cubica con incastonature classiche, l’anello chevron sarà senza dubbio il protagonista di qualsiasi combinazione di gioielli.

Anello corona tiara principessa

Un magnifico anello che evoca una tiara, per sentirti una vera principessa tutti i giorni. Frutto di una raffinata lavorazione artigianale, questo meraviglioso modello in Argento Sterling 925 presenta una tiara a cuore impreziosita da una scintillante zirconia cubic.

Disney, anello con tiara blu di Cenerentola

Preparati per il ballo con questo anello con tiara blu di Cenerentola della collezione Disney x Pandora. Ideato per celebrare il 70° anniversario di Cenerentola Disney, l’anello è rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925. A forma di tiara da principessa, il design openwork include una pietra centrale blu circondata da volute simmetriche con una corona in alto e un cuore sotto. Una fila di sfere forma la struttura dell’anello. Abbina il gioiello a orecchini in Argento Sterling 925 per un look coordinato e magico.

Anello Tiara del Desiderio

Con questo anello chevron rifinito a mano e realizzato in luminoso Argento Sterling 925 catturerai tutti gli sguardi. L’anello chevron componibile è decorato con 5 pietre di zirconia cubica incolore incastonate a griffe, che creano una tiara delicata che incorona il design. È perfetto sia da solo sia come elemento di una composizione, abbinato ad altri design chevron in materiali diversi, come Argento Sterling 925 e Pandora Shine (Argento Sterling 925 con placcatura in Oro 18K), a seconda dello stile personale.

Anelli Pandora Fiocco Luminoso

Tra gli anelli Pandora più amati c’è Fiocco Luminoso: un anello in argento Sterling 925 con pietre zirconie, da indossare da solo o con altri anelli, fatto per dare eleganza a diversi outfit. Tra gli altri anelli Pandora con fiocco, c’è anche il modello Delicati Sentimenti, costituito da più fasce ricoperte di pietre e “chiuse” da un fiocco brillante.

Anello Nodo infinito

L’amore raddoppia con l’esclusiva interpretazione Pandora del simbolo dell’infinito. L’iconico nodo avvolge in modo asimmetrico il centro, a rappresentare la forza del vostro legame. Questo anello in Argento Sterling 925 con il simbolo dell’infinito è la perfetta rappresentazione di un legame che non può essere spezzato e un elemento di eleganza da aggiungere alla tua collezione di anelli. Quando l’infinito non basta, prova ad abbinare questo anello con gli altri gioielli ispirati a questo simbolo per amplificare il messaggio e creare un look che non passa inosservato.

Anello a fascia Infinito

Fai di questo anello a fascia dal fascino discreto il tuo nuovo must have. Realizzato nel nostro classico Argento Sterling 925, l’anello a fascia è caratterizzato da simboli dell’infinito con lavorazione openwork e si avvolge elegantemente attorno al tuo dito. Il suo stile semplice lo rende perfetto sia indossato da solo che abbinato ad altri anelli. Inoltre, è un regalo meraviglioso per una persona speciale, per dimostrarle che la conosci, ora e per sempre.

Anello Nodo scintillante

Il nodo d’amore è un simbolo eterno di legami indissolubili. Questo anello in Argento Sterling 925 e pietre di zirconia cubica è un’aggiunta dal fascino intramontabile a ogni collezione di gioielli. Il classico motivo del nodo d’amore è creato utilizzando due file di pietre sfavillanti che proseguono lungo la fascia. Indossalo da solo per renderlo protagonista del tuo look oppure abbinalo con gioielli simili per creare uno stile personalizzato.

Anelli Pandora: cuori

Gli anelli Pandora Cuori sono tra i più amati. Simbolo dell’amore e del romanticismo, il cuore è stato trasformato da pandora in una forma di anello alternativa, grazie agli anelli Archi d’Amore. Gli anelli a forma di cuore Pandora, per la primavera 2018, si tingono di pietre colorate, che formano un arcobaleno sul bordo dell’anello.

Anelli pandora due cuori scintillanti

Due cuori s’intrecciano in questo splendido anello, simbolo d’amore per eccellenza. Rifinito a mano in Argento Sterling 925, questo anello cuore Pandora impreziosito da pietre di zirconia cubica scintillante presenta due pietre a forma di cuore, omaggio all’amore e all’amicizia. Il regalo romantico perfetto per San Valentino, in occasione di un compleanno o di un anniversario, o semplicemente per dire ‘Ti amo’.

Sparkling Wishbone Heart Ring

Regala a chi ami lo Sparkling Wishbone Heart Ring. Rifinito a mano in argento sterling, questo pezzo si ispira ai classici elementi di design Pandora. Il dettaglio del cuore è stato incorporato nell’iconica forma a V della serie per creare un design sincero. Zirconi cubici trasparenti decorano il cuore e la parte superiore del gambo dell’anello. Presenta questo stile a una persona speciale per mostrare quanto ci tieni.

Anello Cuore intrecciato

Romantico e dal fascino senza tempo, questo anello in Argento Sterling 925 rifinito a mano è sormontato da uno scintillante cuore intrecciato che rappresenta l’amore eterno. Il cuore, che forma un nodo, combina scintillanti pietre di zirconia cubica incastonate a pavé e metallo lucido ed è uno splendido simbolo di amore e affetto. Il gioiello è perfetto da indossare da solo e insieme ad altri anelli ed è anche ideale come regalo che viene dal cuore.

Set Anelli Cuore Pandora ME

Anello solitario con cuore

Questo anello solitario sfoggia un simbolo che è anche una promessa: una pietra di zirconia cubica incolore a forma di cuore. Perfetto come regalo per la persona che ami, questo anello in Argento Sterling 925 è caratterizzato da un cuore solitario, il tuo, che sarà conservato e protetto da chi lo indossa. Se osservi più da vicino l’anello solitario, vedrai che la montatura a griffe ha la silhouette di un cuore disegnato a mano libera. L’anello si abbina perfettamente con altri gioielli di questa collezione e aggiunge un tocco di brillantezza alla vita di ogni giorno.

Anello fascia di cuori

Caratterizzato da una forma romantica ma supertrendy e ideale da abbinare, questo anello fascia di cuori presenta una placcatura in oro rosa 14k. Il design a cuore aperto, rifinito a mano, infonde leggerezza a ogni look. Indossa diversi di questi anelli su uno o più dita oppure abbinalo ai tuoi gioielli preferiti per creare uno stile personalizzato.