Frasi San Valentino: le più romantiche per lui e per lei

Si sa, febbraio è il mese dell’amore per eccellenza e tutti gli innamorati si stanno preparando per un romantico San Valentino. E anche se è vero che l’amore dovrebbe essere celebrato tutti i giorni dell’anno e non solo 14 febbraio, in questo giorno speciale ci sentiamo tutti un po’ più con gli occhi a cuoricino. Ecco dunque alcune frasi di San Valentino perfette per stupire la vostra dolce metà!

Frasi San Valentino per lui

Se leggete un biglietto d’amore di una donna è statisticamente provato che le frasi di San Valentino usate saranno più tenere e smielate che quelle di un uomo. Non ci credete? Ecco alcuni esempi di frasi di San Valentino per lui!

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo che, ti amerò allora. (Cassandra Claire)

Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono reso conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te. (Cassandra Claire)

Tiamo, tutto attaccato, perché non ci sono spazi tra noi. (MLicenza)

Ti amo. Di questa parola so tutto il peso – l’orrore e la meraviglia – eppure te la dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me. (Cesare Pavese)

Ti amo più della mia stessa pelle.

(Frida Kahlo)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale.

(Margaret Fuller)

Frasi San Valentino per lei

A volte però capita che anche gli uomini abbiano uno sprazzo di dolcezza e noi, per poterli aiutare in questi rari momenti, abbiamo voluto lasciarvi una piccola raccolta della frasi di San Valentino per lei più belle!

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti. (Pablo Neruda)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.

(Ernest Hemingway)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo.

(Charles Dickens)

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle.

(Christopher Marlowe)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Sei venuta e con passo di danza sei entrata nella mia vita.

(Camillo Sbarbaro)

La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto.

(Francis Scott Fitzgerald)

Frasi San Valentino auguri

Tanti sono i poeti, gli scrittori e i cantanti che hanno raccontato dell’amore. In occasione della festa degli innamorati quindi perché non usare alcune frasi di San Valentino per fare gli auguri alla vostra dolce metà?

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. (Paulo Coehlo)

C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio dell’altro,

e riflettendoci l’uno nello specchio dell’altro, vediamo l’infinito. (Leo Buscaglia)

(Herman Hesse)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità.

(Marie-Jeanne Roland de la Platière)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te.

(Elizabeth Barrett Browning)

Non riesco a dire come ogni volta che metto le mie braccia intorno a te, io mi sento a casa.

(Ernest Hemingway)

Frasi San Valentino single

Il 14 febbraio di festeggia l’amore, in tutte le sue forme e questo vuol dire celebrare anche l’amore per se stessi! Una festa più lunga del normale perché proseguirà anche il 15 febbraio con San Faustino, altrimenti nota come festa dei single. Ecco quindi alcune frasi di San Valentino per i single.

Una notte d’amore è un libro letto in meno (Honoré de Balzac)

San Valentino è la festa di ogni cretino, che crede di essere innamorato e poi resta solo fregato. (Detto Popolare)

L’amore è una malattia inesorabile, per di più contagiosa (Benjamin Disraeli)

Se sei single il mondo è il tuo buffet personale. (Samantha Jones/ Kim Cattrall, in Sex and the City)

Sapete perché i single mantengono la linea e invece gli sposi no? I single, quando tornano a casa, controllano il frigo e vanno a letto, mentre gli sposi vedono quello che c’è nel letto e poi si dirigono verso il frigo. (Anonimo)

A San Valentino l’amore è nell’aria? Sbagliato. Azoto, ossigeno, argon e anidride carbonica sono nell’aria. (Sheldon Cooper, The Big Bang Theory)

Ci sono persone che si sposano per un colpo di fulmine e altre che rimangono single per un colpo di genio. (Peanuts)

Frasi San Valentino d’amore

Tra le frasi San Valentino più belle ci sono sicuramente le massime sull’amore: perché i poeti sembrano sempre capire qualcosa di più.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. (Tarun Tejpal)

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta all’amore. (Khalil Gibran)

(A. A. Milne)

Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque.

(Victor Hugo)

L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia. (William Shakespeare)

Il vero amore è una quiete accesa (Giuseppe Ungaretti)

Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. (Chimamanda Ngozi Adichie)

Frasi San Valentino Tumblr



Le due parole magiche: per alcuni sono facilissime, per altri sono la cosa più difficile del mondo. Forse l’occasione giusta è la primavera, forse è San Valentino. Lasciatevi dunque ispirare da queste frasi di San Valentino tratte da Tumblr!