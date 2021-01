Frasi sulla bellezza: gli aforismi più belli sulla vita, sull’anima sulle donne e molto altro

Pubblicità

La bellezza. Tutto intorno a noi è bellezza, la foglia rosso acceso che cade dall’albero, il tramonto col sole che scompare dietro le montagne, lo scrosciare delle onde del mare, la luna che illumina la notte, la carezza di una persona amata, un gesto che non ti aspetti o anche semplicemente una frase di un libro che ti piace. La bellezza ci circonda sempre, ed è per questo che abbiamo voluto fare una selezione delle migliori frasi sulla bellezza, sulla vita e sull’anima.

Frasi sulla bellezza

La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori. (Alda Merini)

La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione.

(Aristotele)

A volte c'è così tanta bellezza nel mondo, che non riesco ad accettarla.

(Dal film American Beauty)

(Dal film American Beauty) Poi la porta si spalancò. Ed entrò quella donna. Tutto quello che posso dirvi è che ci sono miliardi di donne, sulla terra, giusto? Certune sono passabili. La maggior parte sono abbastanza belline, ma ogni tanto la natura fa uno scherzo, mette insieme una donna speciale, incredibile. Cioè, guardi e non ci puoi credere. Tutto è un movimento ondulatorio perfetto, come l’argento vivo, come un serpente, vedi una caviglia, un gomito, un seno, un ginocchio, e tutto si fonde in un insieme gigantesco, provocante, con magnifici occhi sorridenti, bocca leggermente piegata in giù, labbra atteggiate in modo che sembrano scoppiare in una risata alla tua sensazione di impotenza. E sanno vestirsi, e i loro lunghi capelli incendiano l’aria. Troppo di tutto, accidenti.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Quando ti chiedo che cosa fai nella vita, non voglio sapere che lavoro fai. Mi interessa sapere quanta bellezza hai vissuto, che cosa ti tiene sveglia la notte, che cosa ti fa sorridere quando nessuno ti guarda.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Anche se viaggiamo in tutto il mondo per trovare il bello, dobbiamo portarlo con noi oppure non lo troveremo.

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson) A certa bellezza non puoi reagire. Ti incanta la pelle.

Ti crea spazi tra gli occhi. Ti fa luce limpida nel cuore.

(Fabrizio Caramagna)

La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo luna.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Una cosa bella è bella anche con le luci spente e se non c’è nessuno a guardarla, e questo è tutto quello che ho capito della bellezza.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) La bellezza salverà il mondo.

(Fëdor Dostoevskij)

(Fëdor Dostoevskij) Se volete sapere qualcosa di più sulla bellezza, che cos’è esattamente, consultate una storia dell’arte e vedrete che ogni epoca ha le sue veneri e che queste veneri (o apolli) messi assieme e confrontati, fuori dalle loro epoche, sono una famiglia di mostri. Non è bello quello che è bello, disse il rospo alla rospa, ma è bello quello che piace.

(Bruno Munari)

(Bruno Munari) La chiave della bellezza è avere sempre qualcuno che ti ami.

(Julia Roberts)

(Julia Roberts) Ti amo perché sei bella, o sei bella perché ti amo?

(Richard Rodgers)

Frasi sulla bellezza della vita



A volte forse non si riesce a comprendere a pieno la direzione che dobbiamo prendere, a volte sbagliamo strada e finiamo in angoli bui della nostra vita, ma anche nei momenti peggiori ci sarà sempre un momento di bellezza per il quale varrà la pena lottare. D’altronde, dopo la tempesta spunta sempre l’arcobaleno no?

Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti o che non hanno mai inciampato. A loro non si è svelata la bellezza della vita.

(Boris Pasternak)

(Boris Pasternak) Molta gente vive tutta la sua vita e muore senza mai conoscere che cosa sia veramente la vita e quale bellezza possa esservi nei rapporti umani. Ma questa bellezza si può conoscere solo quando si riesca a sollevarsi sulla mediocrità e la piccineria della vita quotidiana.

(Louis Bromfield)

(Louis Bromfield) Guarda le cose come se le vedessi per la prima volta, con gli occhi di un bambino, fresco di meraviglia.

(Joseph Cornell)

(Joseph Cornell) Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili.

(Tarun Tejpal)

(Tarun Tejpal) Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? (Giacomo Leopardi)

A cosa servono questi alberi verdi, a cosa serve il canto di un uccello, a cosa serve il sorgere del sole, a cosa serve una notte stellata? Che scopo ha tutto ciò? No, non esiste uno scopo. Per questo la vita è così bella.

(Osho)

(Osho) La vita consiste di rari momenti singoli di altissimo significato e di innumerevoli intervalli in cui nel miglior caso ci si aggirano intorno le ombre di quei momenti. L’amore, la primavera, ogni bella melodia, la montagna, la luna, il mare, tutto parla solo una volta veramente al cuore: seppure giunge mai a parlare. Giacché molti uomini non hanno affatto quei momenti e sono essi stessi intervalli e pause nella sinfonia della vita reale.

(Friedrich Nietzsche)

(Friedrich Nietzsche) Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

(Mark Twain)

(Mark Twain) Ci sono sempre fiori per coloro che vogliono vederli.

(Henri Matisse)

(Henri Matisse) Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.

(Lev Tolsto)

(Lev Tolsto) È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante.

(Charlie Chaplin)

(Charlie Chaplin) Continua a sorridere, perché la vita è una cosa meravigliosa e c’è così tanto da sorridere.

(Marilyn Monroe)

Frasi sulla bellezza dell’anima



C’è chi quando sente parlare di bellezza pensa subito a una bella donna o a un bell’uomo. E poi c’è chi sa bene che la bellezza esteriore è destinata a svanire e sfiorire con gli anni che passano, ma sa anche che c’è una cosa che non cambierà mai ed è la bellezza interiore, la bellezza dell’anima. Ecco quindi le più belle frasi sulla bellezza dell’anima.

Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé.

(Gustave Klimt)

(Gustave Klimt) La bellezza non è nel viso.

La bellezza è nella luce del cuore.

(Khalil Gibran)

Come sarebbe la bellezza se il mondo intero fosse cieco?

(Marty Rubin)

(Marty Rubin) Alcune persone, non importa quanti anni abbiano, non perdono mai la loro bellezza – si limitano a spostare dal loro volti nei loro cuori.

(Martin Buxbaum)

(Martin Buxbaum) Chiudi gli occhi e vedrai la bellezza.

(Anonimo)

(Anonimo) L’unica bellezza duratura è la bellezza del cuore.

(Rumi).

(Rumi). Le persone sono come quelle finestre di vetro a specchio. Brillano e luccicano quando il sole è alto, ma quando arriva l’oscurità, la loro vera bellezza si rivela solo se vi è una luce all’interno.

(Elizabeth Kubler-Ross)

(Elizabeth Kubler-Ross) La bellezza si vede quando c’è qualche cosa dietro l’anima.

(Riccardo Cocciante)

(Riccardo Cocciante) Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore una dimora per la tua bellezza, del mio petto un sepolcro per le tue pene. Ti amerò come le praterie amano la primavera, e vivrò in te la vita di un fiore sotto i raggi del sole. Canterò il tuo nome come la valle canta l’eco delle campane; ascolterò il linguaggio della tua anima come la spiaggia ascolta la storia delle onde.

(Kahlil Gibran)

(Kahlil Gibran) L’anima se ne sta smarrita per la stranezza della sua condizione e, non sapendo che fare, smania e fuor di sé non trova sonno di notte né riposo di giorno, ma corre, anela là dove spera di poter rimirare colui che possiede la bellezza. E appena l’ha riguardato, invasa dall’onda del desiderio amoroso, le si sciolgono i canali ostruiti: essa prende respiro, si riposa delle trafitture e degli affanni, e di nuovo gode, per il momento almeno, questo soavissimo piacere. […] Perché, oltre a venerare colui che possiede la bellezza, ha scoperto in lui l’unico medico dei suoi dolorosi affanni. Questo patimento dell’anima, mio bell’amico a cui sto parlando, è ciò che gli uomini chiamano amore.

(Platone)

(Platone) Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi (Antoine de Saint-Exupéry)

Frasi sulla bellezza delle donne

La bellezza esteriore non è tutto è vero, ma è innegabile che una bella donna è sempre un bell’incontro. Ci sono tante bellezze diverse, quelle evidenti a tutti e quelle particolari, che devono piacere e proprio per questo bisogna ricordare che tutte le donne sono belle ognuna a modo suo! Se dunque volete dedicare frasi sulla bellezza delle donne a qualcuna ecco qualche consiglio!

Non importa l’aspetto di una donna, se la verità e l’onestà sono scritte sul suo viso, lei sarà bellissima.

(Eleanor Roosevelt)

La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima.

(Audrey Hepburn)

A tutte le donne che pensano di essere grasse perché non entrano in una “taglia zero” dico: siete bellissime, è la società ad essere brutta.

(Marilyn Monroe)

Una bella donna non è colei di cui si lodano le belle gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti.

(Lucio Anneo Seneca)

Non si è mai vista bella donna che non facesse smorfie davanti a uno specchio.

(William Shakespeare)

Una bella donna è cento volte più attraente quando esce dal sonno che dopo una toeletta.

(Giacomo Casanova)

Frasi sulla bellezza dei capelli

Come abbiamo già detto la bellezza è dovunque: c’è la bellezza degli occhi, la bellezza del corpo, la bellezza semplice e la bellezza giapponese dal gusto orientale. Ma c’è anche la bellezza dei capelli che, soprattutto per le donne, sono una parte importante del corpo, per sentirsi sicure ma anche anche per piacere!

Io vivo spettinata perché tutte le cose belle, veramente belle di questa vita, spettinano.

(Mafalda)

(Mafalda) Lei si sposta i capelli dietro l’orecchio ed è così che nascono le galassie, così che si formano gli alfabeti e le prime vibrazioni di amore.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) I capelli sono l’ornamento più ricco delle donne.

(Martin Lutero)

(Martin Lutero) Una donna che si pettina i capelli colma il cielo del suo gesto.

(Auguste Rodin)

(Auguste Rodin) Di memorie d’amore

gli anni hanno adornato il mio viso

segnandomi i capelli di lievi filigrane grigie:

son diventata così bella.

(Leah Goldberg)

Non v'è in natura nulla di più variabile dell'acconciatura di una signora.

(Joseph Addison)

Frasi sulla bellezza del tramonto



Tante cose sono belle, ma niente, niente è paragonabile alla bellezza di un tramonto che esplode con i suoi colori riflettendosi sull’acqua del mare, sulla cima di una montagna o in fondo a una via. Scrivere frasi sulla bellezza del tramonto forse pare scontato, ma noi non potevamo non mettervele! Leggete anche frasi sulla bellezza del mare se è quello che invece cercate.

Tutto è imperfetto, non c’è tramonto così bello da non poterlo essere di più.

(Fernando Pessoa)

(Fernando Pessoa) Il giorno e la notte non sono fatti per stare insieme, e litigano e si rincorrono da sempre,

ma quando si fermano e sorridono e per un attimo si toccano,

nascono i tramonti più belli.

(Fabrizio Caramagna)

Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto.

(Tiziano Terzani)

(Tiziano Terzani) Chiedilo al tramonto se le cose belle durano per sempre, sono sicuro che ti risponderà: no, ma io, ogni sera, mi vesto di meraviglia lo stesso.

(IlPhirlosopho, Twitter)

(IlPhirlosopho, Twitter) È impossibile spiegare le preferenze umane. Anche se costruiti con materiali assolutamente identici, ed entrambe bellissimi (nessuno può dire quale dei due è più bello), il sole che tramonta ha sempre avuto, ed ha, più pubblico di quello che sorge.

(Millor Fernandes)

(Millor Fernandes) Quando ammiro la meraviglia di un tramonto o la bellezza della luna, la mia anima si espande in adorazione del Creatore.

(Mahatma Gandhi)

(Mahatma Gandhi) Oggi un tramonto mi ha messo due lacci di luce intorno al collo. Poi ha tirato forte e, per l’ennesima volta, mi ha folgorato di bellezza.

(Fabrizio Caramagna)

