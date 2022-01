Frasi sulla terra: natura, da coltivare, inquinata, per bambini

- pubblicità -

Dal 1970 il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Una giornata per celebrarla ma, proprio come accade per San Valentino, non deve essere solo una giornata di attenzione verso il nostro pianeta. Un pensiero che ormai sempre più giovani hanno e manifestano da sempre con i Fridays for future e con la figura della giovanissima Greta Thunberg. E per ricordarci dell’importanza del nostro globo, ecco qui una selezione delle frasi sulla terra più belle di sempre.

Frasi sulla terra

La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra. (Proverbio dei Nativi americani)

«Non ci sono passeggeri sul ‘Battello Terra’. Siamo tutti membri dell’equipaggio». Marshall McLuhan

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. (Proverbio del popolo navajo)

La Terra fornisce abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo. (Gandhi)

La mia anima non può trovare nessuna scala per il Paradiso che non sia la bellezza della Terra. Michelangelo Buonarroti

E la Terra sentii nell’Universo. Sentii fremendo ch’è del cielo anch’ella, e mi vidi quaggiù piccolo e sperso, errare, tra le stelle, in una stella (Giovanni Pascoli)

La terra è madre. Da essa veniamo e ad essa torneremo. In essa ci seppelliranno quando sarà finita. La terra è il principio e la fine, e tutto il resto non è che favola. (Carlo Sgorlon)

Frasi sulla terra e natura

La terra e la natura vanno di pari passo. Fiori, piante e animali di ogni genere e abitanti di ogni zona del mondo sono fondamentali per il cerchio della vita, proprio come insegna Il Re Leone. Tutti da amare e da proteggere dalla minaccia più grande, l’uomo. Ecco quindi alcune delle frasi sulla terra e la natura più belle per aiutarci a ricordarne l’importanza.

La terra già indossa la sua variopinta gonnella | e i bei prati offrono nuovi fiori. | Ridono le montagne, i boschi si fan verdi, | ogni uccelletta cerca il suo caro compagno. (Teofilo Folengo)

Appartengo alla Terra. E come me tutta l’umanità, e ogni forma di vita. Piante e foreste, frutti e fiori, e ancora fiumi, monti, animali d’ogni specie e tutto ciò che il lavoro umano ha plasmato e trasformato nel tempo. San Francesco la chiamava sorella e madre, che ci governa e dà sostentamento. (Carlo Petrini)

Le primavere e i paesaggi hanno un grave difetto: sono gratuiti. L’amore per la natura non fornisce lavoro a nessuna fabbrica. (Aldous Huxley)

“La terra non è soltanto proprietà privata dei singoli uomini, vi sono anche estensioni di monti e di valli che sono proprietà di tutti, ricchezza comune della Patria e che hanno bisogno di braccia che le curino, di occhi che le vigilino, di soldati insomma, di sentinelle, che le difendono da qualunque nemico. (Adriana Moreno)

Amo immensamente questa terra, e più passano gli anni, più mi sembra ricca. Quando sarò vecchio, dai suoi torrenti, dai suoi laghi e dai suoi boschi mi verranno incontro i ricordi dell’infanzia, e il cerchio si chiuderà. Mauro Corona

Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli. (Kahlil Gibran)

La vita viene dalla terra e ritorna alla terra Zhuangzi

Frasi sulla terra per bambini

Per cominciare a vivere bene e sostenibile, bisogna cominciare a educare sin da piccoli i bambini. E per farlo ci sono libri e storie dalle favole ai poeti, dai libri scolastici ai libri degli specialisti dei piccoli di casa fino alle canzoni. E’ proprio da qui che giungono alcune delle frasi sulla terra per bambini più belle di sempre!

«L’ecologia ci insegna che la nostra patria è il mondo». (Danilo Mainardi)

Insegnate ai vostri figli tutto ciò che noi abbiamo insegnato ai nostri: che la Terra è la madre di tutti. Tutto ciò che capita alla Terra capita anche ai suoi figli. Sputare a Terra è sputare su sé stessi. La Terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla Terra. Tutto è collegato, come il sangue che unisce una famiglia. Ciò che capita alla Terra, capita anche ai figli della Terra (David Servan-Schreiber)

Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. (Andrea Zanzotto)

«Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra». (Paul McCartney)

«Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso». (José Ortega y Gasset)

«Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore».(Sergio Bambarén)

Frasi sulla terra inquinata

L’inquinamento è una battaglia che ogni giorno e da anni si combatte chi in silenzio e nel suo piccolo e chi invece urlandolo nelle strade insieme ai tanti che vogliono cambiare il comportamento delle persone per cercare di salvare il pianeta terra. Ecco quindi alcune delle frasi sulla terra inquinata di alcuni dei volti più noti e dette nel corso degli anni per capire che il problema non è solo di oggi ma c’è da sempre.

In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido e velenoso (e questa è “tutt’altro che” un’immagine simbolica). Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo, gli animali… e se stesso, al punto che è legittimo domandarsi se, fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere sulla terra. (Erich Fromm)

L’uomo è la specie più folle: venera un Dio invisibile e distrugge una Natura visibile.

Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta venerando. (Hubert Reeves)

La terra ha una pelle, e questa pelle ha delle malattie. Una di queste malattie si chiama ‘uomo’. (Friedrich Nietzsche)

Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di petrolio. (Kurt Vonnegut)

Alberi massacrati. Sorgono case. Facce, facce dappertutto. L’uomo si estende. L’uomo è il cancro della terra. (Emil Cioran)

Un paese che distrugge il suo suolo distrugge sé stesso. Le foreste sono i polmoni della nostra terra, purificano l’aria e danno forza nuova alla nostra gente Franklin Roosevelt

Stiamo vivendo in modo folle. L’intero sistema ecologico sta andando a male. Le piante e gli animali sono trattati come oggetti, cose inanimate. Sono critica contro tutti i governi, nessuno escluso, perché fino a oggi nessuno si è occupato con serietà dell'”emergenza Terra”. Possiamo anche vincere la crisi, tirar su le banche e l’economia, cosa che in questo stato di cose dubito avvenga. Ma sarà tutto inutile se non riusciamo a preservare la capacità del pianeta di ospitare in maniera armoniosa noi e i nostri figli. Giorgia

Frasi sulla terra da coltivare

Da sempre l’uomo vive di ciò che la terra gli dona e vi sono generazioni e generazioni di persone che vivono coltivando la terra, amandola, come parte dei proprio affetti più cari. Per capire meglio questi sentimenti così profondi, ecco le frasi sulla terra da coltivare più belle di sempre.

Se ci si fermasse ad ascoltare il lavoro delle radici, chi riuscirebbe a dormire? (Fabrizio Caramagna)

Solo col lavoro agricolo può aversi una vita razionale, morale. L’agricoltura indica cos’è più e cos’è meno necessario. Essa guida razionalmente la vita. Bisogna toccare la terra. (Lev Tolstoj)

La Terra non continuerà a offrire il suo raccolto, se non con un’accurata amministrazione. Non possiamo dire che amiamo la Terra e poi sabotare le future generazioni. Papa Giovanni Paolo II

Vale la pena dedicarsi all’agricoltura, soprattutto quando vedo il sorriso di mio padre, vecchio contadino, e lo confronto con gli occhi tristi degli impiegati schiavi di un computer e di una scrivania: perché il contatto con la terra, il lavoro nei campi riescono a donare quello che altri meravigliosi, remunerativi, fantastici lavori non daranno in una vita intera. (Pia Pera)

“Nessuna razza può prosperare fintanto che non impara che c’è altrettanta dignità nel coltivare un campo che nel comporre una poesia.”

“La nostra tendenza è di interessarci a qualcosa che cresce nel giardino, non nella nuda terra in se stessa. Ma se vuoi avere un buon raccolto, la cosa più importante è rendere il terreno fertile e coltivarlo bene.”

Il contadino che semina compie il più grande atto di fede. La terra premia o condanna come un inflessibile giudice che non rivela mai i motivi del suo giudizio. E bisogna davvero credere nel futuro per affidare un seme fragile alle forze del v, dell’acqua e del sole. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla terra in inglese

Infine, come sempre, ecco una piccola selezione di frasi sulla terra in inglese come sempre con la traduzione in italiano!

Earth is my homeland and humanity is my family. La Terra è la mia patria e l’umanità la mia famiglia. Gibran Khalil

I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare Andy Warhol

What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. Quello che stiamo facendo alle foreste del mondo non è altro che uno specchio di ciò che stiamo facendo a noi stessi e agli altri Mahatma Gandhi

Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. Non andare in giro a dire che il mondo ti deve qualcosa. Il mondo non ti deve nulla. Era qui prima di te Mark Twain

Here is your country. Cherish these natural wonders, cherish the natural resources, cherish the history and romance as a sacred heritage, for your children and your children’s children. Do not let selfish men or greedy interests skin your country of its beauty, its riches or its romance. Questa è la vostra terra. Amate queste meraviglie naturali, custodite le risorse naturali, custodite la storia e il romanticismo come patrimonio sacro, per i vostri figli e i figli dei vostri figli. Non lasciare che gli egoisti o gli avidi interessi spoglino la vostra terra della sua bellezza, delle sue ricchezze o del suo fascino. Theodore Roosvelt