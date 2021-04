Brevi frasi sulla vita: difficile, bella e in inglese

Pubblicità

Si passa la vita a parlare e a sprecare quei preziosi attimi di silenzio con fiumi e fiumi di parole quando a volte ne basterebbero davvero poche. D’altronde sono molte le cose che è meglio che siano “poche ma buone”. E questo vale anche per le parole. Ecco quindi che abbiamo deciso di riassumere alcune brevi frasi sulla vita, per dimostrare che, a volte, meno è meglio!

Brevi frasi sulla vita

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto.

(Oscar Wilde)

(Jack London)

(Jack London) La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla.

(John Galsworthy)

(John Galsworthy) La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove.

(Anton Čechov)

(Anton Čechov) Life is a sum of all your choices.

La vita è la somma di tutte le tue scelte.

(Albert Camus)

(Osho)

(Osho) La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella propria metà dell’esistenza può osservare il diritto, nella seconda invece il rovescio: quest’ultimo non è così bello, ma più istruttivo, perché ci fa vedere l’intreccio dei fili.

(Arthur Schopenhauer)

(Arthur Schopenhauer) È così bello vivere, e la vita è così dolce che non può essere cattiva!

(Émile Zola)

(Émile Zola) Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, che la vita è fatta di sbagli e ferite.

(Anna Magnani)

Brevi frasi sulla vita difficile

Nei momenti no si vuole stare da soli, si hanno poche parole e poca voglia di trovarne altre e quindi anche noi ci fermiamo e lasciamo parlare alcune brevi frasi sulla vita difficile.

Per quanto difficile possa sembrare la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare e avere successo.

(Stephen Hawking)

(Stephen Hawking) A vita è tosta e nisciuno ti aiuta, o meglio ce sta chi t’aiuta ma una vota sola, pe’ puté di’: “t’aggio aiutato”.

La vita è dura e nessuno ti aiuta, o meglio c’è chi ti aiuta ma una volta sola, per poterti dire: “ti ho aiutato”.

(Eduardo De Filippo)

(Boris Vian)

(Boris Vian) La vita la conoscono bene solo quelli che soffrono, perdono, sopportano le avversità e inciampano di sconfitta in sconfitta.

(Anaïs Nin)

(Anaïs Nin) Per quanto la vita possa sembrare difficile, c’è sempre qualcosa che si può fare per avere successo.

(Stephen Hawking)

(Stephen Hawking) La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide.

(Zygmunt Bauman)

(Zygmunt Bauman) La vita ha 4 sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre. Chi soffre lotta. Chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre.

(Oriana Fallaci)

(Oriana Fallaci) Puoi cadere migliaia di volte nella vita, ma se sei realmente libero nei pensieri, nel cuore e se possiedi l’animo del saggio potrai cadere anche infinite volte, ma non lo farai mai in ginocchio, sempre in piedi.

(Giancarlo Siani)

Brevi frasi sulla vita bella

Nei momenti più belli e felici invece è tutto il contrario: si parla davvero troppo! A volte talmente tanto che rischiamo di perderci l’attimo. Per cui… Carpe Diem! Ecco quindi alcune delle brevi frasi sulla vita bella, per non dimenticarci che ogni momento è importante e che anche il peggiore può nascondere attimi di luce immensa.

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di vivere è amare.

(William Ward)

(William Ward) La vita non arriva con le istruzioni su come viverla, ma arriva con gli alberi, i tramonti, i sorrisi e le risate. Quindi, goditi il presente.

(Debbie Shapiro)

(Debbie Shapiro) La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere.

(Mahatma Gandhi)

(Mahatma Gandhi) Una vita è un’opera d’arte. Non c’è poesia più bella che vivere pienamente.

(Georges Clemenceau)

(Georges Clemenceau) L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.

(Cesare Pavese)

(Cesare Pavese) Lascia che la vita sia bella come i fiori d’estate e la morte come le foglie d’autunno.

(Rabindranath Tagore)

(Rabindranath Tagore) Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

(Mark Twain)

Brevi frasi sulla vita in inglese

Lo sappiamo bene, l’inglese è una lingua universale ed è per questo che abbiamo deciso di lasciarvi anche un selezione delle brevi frasi sulla vita in inglese.

If life hands you lemons, make lemonade.

Se la vita ti dà limoni, fatti una bella limonata.

(Elbert Hubbard)

Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c’è più nessun motivo per cui vivere.

(Audrey Hepburn)

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.

(Arthur Schopenhauer)

La vita è un compromesso tra ciò che il tuo ego vuole fare, ciò che l’esperienza ti dice di fare e ciò che il tuo coraggio ti lascia fare.

(Walter Bagehot)

Amare la vita è facile quando sei lontano. Quando nessuno ti conosce e la tua vita è nelle tue sole mani, sei più padrone di te stesso che in qualsiasi altro momento.

(Hannah Arendt)

Solo chi ha sperimentato la luce e l’oscurità, la guerra e la pace, l’ascesa e la caduta, solo quella persona ha veramente sperimentato la vita.

(Stefan Zweig)

La differenza tra una bella vita e una brutta sta in quanto bene cammini attraverso il fuoco.

(Carl Gustav Jung)

Il vero significato della vita è quello di piantare alberi, alla cui ombra non prevedi di sederti.

(Nelson Henderson)

