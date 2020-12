Amicizia: frasi belle, divertenti e celebri

Pubblicità

L’amicizia è una delle forme più pure di sentimento. Si dice che un amico è per sempre e se è vera amicizia è proprio così. La vera amicizia infatti supera il tempo, le distanze e persino i preconcetti di rapporti amicali tra uomo e donna, o almeno quasi sempre! Dopo l’amore è sicuramente il sentimento più gettonato ad cantanti, scrittori, artisti di ogni genere e forma da narrare.

Ecco dunque l’amicizia secondo le frasi più belle e divertenti ma anche le migliori frasi sull’amicizia tra maschio e femmina.

Amicizia frasi divertenti

Un amico è il nostro miglior compagno di risate, non vi è dubbio. Con lui a volte non serviranno parole ma basterà un semplice sguardo per scoppiare in una fragorosa risata! Qui di seguito troverete alcune delle frasi più divertenti sull’amicizia.

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’ altra: “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica!

(C. S. Lewis)

(Anonimo)

(Fragmentarius)

(Anonimo)

(Anonimo) Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci.

(Elbert Hubbard)

(Michele Bravi)

(Anonima)

(Anonimo)

(Billy Crystal e Meg Ryan – Harry, ti presento Sally)

E poi prendono il telefono per fare un video e prenderti in giro a vita.

(darioloc81, Twitter)

(Masse78, Twitter)

(Anonimo)

(dbric511, Twitter)

(Martola__, Twitter)

(Laurie Colwin)

(Linda Grayson)

Frasi amicizia maschio e femmina

Amicizia tra maschio è femmina, esiste davvero? C’è che non ci crede, è scettico e anzi pensa che un rapporto stretto tra uomo e donna sia solo l’inizio di un grande amore. Ebbene è vero, per la maggior parte delle volte è così, ma ci sono anche casi in cui un’amicizia tra maschio e femmina non è nient’altro di quello che si vede, e quando è così, potete starne certi, è la più pura del mondo.

Dicono che uomini e donne non possono essere amici, ma non è vero.

(Ginnifer Goodwin)

(Alphonse Karr)

(Antonello Venditti)

(Torquato Tasso)

(David Maria Turoldo)

(Fabrizio Caramagna)

(Anonimo)

(Fabio Volo)

(Dacia Maraini)

(Lou Von Salomé)

(Honoré de Balzac)

(Friedrich Nietzsche)

(Jules Renard)

(Lucio Battisti – Una donna per amico)

