Citazioni sull’amicizia vera e falsa, sincera, a distanza: le frasi più belle

Trovare un amico sincero, al giorno d’oggi, è facile come cercare un ago in pagliaio. L’amicizia, quella vera e sincera, è rara da trovare a questo mondo, un po’ come lo è incontrare un unicorno fuori dalle pagine di un libro. Eppure quando si incontra un amico vero, la nostra vita cambia per sempre. L’amicizia è una delle più alte forme d’amore e l’approfondimento di oggi è dedicato proprio a questo. Qui di seguito troverete le più belle citazioni sull’amicizia, vera ma anche poco sincera, da dedicare alle persona più importanti della vostra vita.

Citazioni sull’amicizia vera

L’unico modo per avere un amico è esserlo. (Ralph Waldo Emerson)

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai una opportunità. (Khalil Gibran)

Uno dei benefici dell’amicizia è di sapere a chi confidare un segreto. (Alessandro Manzoni)

Non ho alcun dubbio di aver meritato i miei nemici, ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici. (Walt Whitman)

Le amicizie di un uomo sono una delle migliori misure del suo valore. (Charles Darwin)

In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici. (William Shakespeare)

Gli amici sono parenti che vi scegliete da soli. (Eustache Deschamps)

L’amore viene dalla cecità, l’amicizia dalla conoscenza. (Roger De Bussy Rabutin)

Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano le cose già fatte nei negozi. Ma siccome non esistono negozi che vendono amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomesticami! (Antoine de Saint-Exupéry)

L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. (Francesco Bacone)

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico. (Albert Camus)

I veri amici ti pugnalano di fronte. (Oscar Wilde)

La vera amicizia è una pianta che cresce lentamente e deve passare attraverso

I traumi delle avversità perché la si possa chiamare tale. (George Washington)

Non avrà mai veri amici chi teme di farsi dei nemici. (William Hazlitt)

Gli amici si meritano. E bisogna meritarli sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirli e di perderli. (George Bernanos)

È una delle benedizioni dei vecchi amici che tu possa permetterti di essere stupido con loro. (Ralph Waldo Emerson)

È un amico chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lui. (Jules Renard)

Gli amici che contano sono quelli che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich)

L’amicizia con se stessi è la più importante perché senza di essa non si può essere amici con nessun altro nel mondo. (Eleanor Roosevelt)

Non sconfiggo i miei nemici quando li faccio miei amici? (Abraham Lincoln)

Amico mio accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo. (Antoine de Saint-Exupéry)

La peggiore solitudine è essere privi di sincera amicizia. (Francesco Bacone)

Un amico è uno che ti conosce come sei, che capisce dove sei stato, che accetta quello che sei diventato, e che tuttavia, gentilmente ti permette di crescere. (William Shakespeare)

Tutte le grandezze di questo mondo non valgono un buon amico. (Voltaire)

La buona e vera amicizia non dovrebbe sospettare di nulla. (Miguel de Cervantes)

L’amicizia può avvenire solo attraverso lo sviluppo del rispetto reciproco e in uno spirito di sincerità. (Dalai Lama)

Essere onesto può non farti avere tanti amici, ma ti farà avere quelli giusti. (John Lennon)

Due persone non possono essere amiche se non riescono a perdonarsi i piccoli difetti l’un l’altro. (Jean de la Bruyere)

Un amico è ciò di cui il cuore ha sempre bisogno. (Henry Van Dyke)

Ho fatto di te il mio amico e ora, per me, sei unico al mondo. (Antoine de Saint-Exupéry)

I libri, come gli amici, devono essere pochi e scelti con cura. (Samuel Johnson)

Un vero amico è quello che viene verso di te mentre tutti gli altri si allontanano. (Walter Winchell)

Citazioni sull’amicizia sincera

Ti puoi fare più amici in due mesi mostrandoti interessato agli altri che in due anni cercando di fare in modo che gli altri si interessino a te. (Dale Carnegie)

L’amicizia è una mente in due corpi. (Mencio)

Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai rughe. (George Eliot)

Cambia piaceri, ma non cambiare amici. (Voltaire)

Non cercare l’amico per ammazzare il tempo; cercalo per vivere le tue ore al massimo. (Khalil Gibran)

I veri amici sono rari perché la domanda è minima. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Non ha amici l’uomo che non si è mai fatto dei nemici. (Alfred Tennyson)

Camminare con un amico al buio è meglio che camminare da soli nella luce. (Helen Keller)

Non dovresti mai giudicare le persone in base alle loro frequentazioni: Giuda, ad esempio, ha avuto amici irreprensibili. (Paul Verlaine)

Mi piace sempre sapere tutto dei miei nuovi amici, e niente dei vecchi. (Oscar Wilde)

Un amico è una persona con cui posso essere sincero. (Ralph Waldo Emerson)

Alcuni vanno dai preti. Altri si rivolgono alla poesia. Io ai miei amici. (Virginia Woolf)

Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco. (Johann Wolfgang von Goethe)

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Non ho problemi con i miei nemici. Sono i miei dannati amici a tenermi in piedi tutta la notte. (Warren G. Harding)

Un buon amico è come un quadrifoglio; difficile da trovare e fortunato chi lo trova. (Proverbio irlandese)

Mi piace avere amici rispettabili; mi piace essere il peggiore della compagnia. (Jonathan Swift)

Un amico è un regalo che si dona a se stessi. (Robert Louis Stevenson)

Il mio migliore amico è colui che tira fuori il meglio di me. (Henry Ford)

Buoni amici, buoni libri e una coscienza tranquilla: questa è la vita ideale. (Mark Twain)

Non essere amico di qualcuno che pensa di essere meglio di te. (Confucio)

Un’amicizia finita non è mai stata sincera. (San Girolamo)

Amicizia è uguaglianza. (Pitagora)

L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito)

Ciò che rende le amicizie indissolubili e ne raddoppia il fascino è una sensazione che manca nell’amore: la certezza. (Honoré de Balzac)

Fra uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia. (Oscar Wilde)

Ecco altri aforismi sull’amicizia molto belli Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. (Oscar Wilde)

Ciascuno mostra quello che è dagli amici che ha. (Baltasar Gracián)

L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà, e nel ricordare ciò che uno riceve. (Alexandre Dumas)

Un amico fedele vale diecimila parenti. (Euripide)

Noi siamo tutti viaggiatori in questo mondo selvaggio, è il meglio che possiamo trovare nei nostri viaggi è un amico onesto. (Robert Louis Stevenson)

Un amico è qualcuno che ti dà la totale libertà di essere te stesso. (Jim Morrison)

Non dare mai spiegazioni: i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno comunque. (Elbert Hubbard)

È più vergognoso perdere la fiducia dei nostri amici che essere ingannati da loro. (Confucio)

Preferisco un nemico sincero a gran parte degli amici che ho conosciuto. (Ernest Hemingway)

L’amicizia è una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in acque tranquille, ma riservata ad una sola quando il mare si fa agitato. (Ambrose Bierce)

Citazioni sull’amicizia falsa

Un amico che credevi sincero fa più paura di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferisce nell’anima. (Buddha)

Quelli che considerano l’amicizia come una partita di scacchi, alla fine perdono sempre la partita. (Ramon Eder)

L’amicizia è rara perché è scomoda. (Roberto Gervaso)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas – Padre)

È un fatto che all’uomo fa piacere vedersi davanti umiliato anche il suo migliore amico; e proprio sull’umiliazione che si fonda in gran parte l’amicizia, e questa è una vecchia verità, ben nota a tutte le persone intelligenti. (Fёdor Dostoevskij)

Un amico a metà è un mezzo traditore. (Victor Hugo)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; per non perderlo, tutti e due. (Norman Douglas)

Non abbiamo amici, ma interessi. (Roberto Gervaso)

Si seppelliscono più spesso le amicizie che non gli amici. (Mary Karadja)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

È più facile perdonare un nemico che perdonare un amico. (William Blake)

Poche amicizie sopravvivrebbero, se ciascuno sapesse ciò che il suo amico dice di lui in sua assenza, benché parli sinceramente e senza passioni. (Blaise Pascal)

Non ci sono persone più acide di quelle che son dolci per interesse. (Luc de Clapiers de Vauvenargues)

Mi chiedo se, un amico falso sia mai stato veramente un amico. La falsità degli amici è tagliente come un’arma e fa male, troppo male. (Stephen Littleword)

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

Siamo tutti impostori in questo mondo, noi tutti facciamo finta di essere qualcosa che non siamo. (Richard Bach)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì. (Carl Gustav Jung)

Gli amici si definiscono sinceri. Ma solo i nemici lo sono. (Arthur Schopenhauer)

L’amicizia di quelli che sono amici a causa dell’utilità si dissolve insieme con l’interesse che la suscita, giacché essi non sono amici l’uno dell’altro, ma del profitto. (Aristotele)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rileva entrambi. (Aristotele)

V’è poca amicizia nel mondo, e men che mai tra eguali. (Francesco Bacone)

La maggior parte della gente gode dell’inferiorità dei suoi migliori amici. (Philip Dormer Stanhope Chesterfield)

Un’amicizia che finisce non è mai neppure cominciata. (Publilio Siro)

Ogni amicizia è un dramma impercettibile, una serie di sottili ferite. (Emil Cioran)

Le persone non cambiano. Rivelano solo chi sono in realtà. (Anonimo)

È più facile difendersi da un nemico che da un amico. (James Cole)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

L’amicizia diminuisce quando c’è troppa felicità da una parte e troppa sfortuna dall’altra. (Isabella Kazimira Jagiello)

Citazioni sull’amicizia a distanza