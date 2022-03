Frasi sul sorriso: Tumbrl, dei bambini, delle donne, canzoni

- pubblicità -

La felicità è il momento per cui tutti vivono. Anche solo un singolo momento di felicità vale una vita intera. E cosa meglio di un sorriso per esprimere la felicità? Che sia un sorriso con la bocca o con gli occhi, non c’è niente di più bello da vedere! Ecco quindi alcune frasi sul sorriso più belle di sempre.

Frasi sul sorriso Tumblr

Una risata è un sorriso che scoppia. (Mary H. Waldrip)

Tu fai sorridere il mio cuore.

C’è un’enorme differenza tra il sorridere ed essere felice. (via Lost in my world)

Non posso sempre sorridere, ho anch’io le mie giornatacce. E non voglio qualcuno che si innamori del mio sorriso, voglio qualcuno che si innamori del mio broncio e mi faccia sorridere. (Juliette)

Mi dissero che per farlo innamorare dovevo farlo ridere, ma ogni volta che rideva m’innamoravo io. (via insegnamiavolare)

Sorridi, respira e procedi lentamente Thich Nhat Hanh

Un sorriso costa meno dell’elettricità ma dà più luce. Abbè Pierre

Un sorriso ti mette sulla strada giusta. UN sorriso rende il mondo un posto bellissimo. Quando perdi il tuo sorriso, perdi la strada nel caos della vita. Roy T. Bennett

Ciò che è il sole per i fiori, il sorriso lo è per l’umanità. Joseph Addison

C’è solo una regola da ricordare: ridi di tutto e dimenticati di tutti. Anna Frank

- Pubblicità -

Frasi sul sorriso dei bambini

L’età dell’innocenza è senza dubbio la più bella di sempre e non c’è niente di meglio della felicità di un bambino. Ecco quindi alcune delle più belle e tenere frasi sul sorriso dei bambini.

Il sorriso che trema sulle labbra di un bambino quando dorme sa qualcuno dov’è nato? Sì, si dice che un giovane pallido raggio di luna crescente abbia sfiorato il contorno di una nuvola autunnale in dissolvenza e là sia nato il sorriso nel sogno di un mattino lavato dalla rugiada. (Rabindranath Tagore)

“Non spegnete mai il sorriso dei bambini”. Papa Benedetto XVI

Il sorriso di un bambino è una delle più grandi benedizioni della vita

I bambini svelano nei loro sorrisi il divino che c’è in tutti noi. Questa semplice benedizione brilla dritta dal loro cuore e chiede solamente di essere vissuta. Michael Jackson

La cosa più bella del mondo è vedere il tuo bambino sorridere e sapere che tu sei la ragione dietro a quel sorriso

I sorrisi di un bambino sono le fondamenta di una casa. Proverbio Africano

Nessuno può resistere al sorriso di un bambino. E’ un incantesimo fatto per cambiare il mondo

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso. (Milan Kundera)

Rischiare la vita per salvare un sorriso sul volto di una donna o di un bambino è il segreto della cavalleria. (Dejan Stojanovic)

Ho riscoperto la bellezza delle piccole cose, come la risata spontanea di un bambino, che ride senza una motivazione precisa. Ho riscoperto la magia che riescono a sprigionare le cose semplici, esattamente come il suo sorriso.

I bambini sanno ridere senza un motivo. È questo che li rende speciali.

Il mondo si rialza col sorriso di un bambino. (Fabrizio Moro e Ermal Meta)

Non esiste nulla di più spontaneo della risata dolce di un bambino. Questa ha il potere di riportarti all’infanzia, di farti scivolare addosso ogni pensiero e di farti vedere il mondo da una prospettiva più felice.