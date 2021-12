Frasi sui regali: divertenti, di Natale e inaspettati

- pubblicità -

Nella vita si ricevono ogni giorno dei regali e la vita stessa lo è. Ognuno ne ha ricevuto almeno uno che conserva con affetto e poco importa se è grande o piccolo: a volte anche nel pacchetto più invisibile si nasconde il gesto più grande. Ci sono dei momenti dell’anno in cui tutti noi amiamo ricevere e fare doni come al compleanno o il giorno di Natale. E allora non potevano certo mancare alcune delle più belle frasi sui regali utili per ricordarli e, magari anche per dedicarle!

Frasi sui regali

Un abbraccio è un grande dono – taglia unica, ed è facile per lo scambio.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta

I regali più belli sono persone, non cose.

Per i regali non spendete soldi, spendete tempo.

E' nel dare che riceviamo.

L’eccellenza di un dono sta nella sua adeguatezza, piuttosto che nel suo valore. (Charles Dudley Warner)

Un amico è un regalo che si fa a se stessi. (Robert L. Stevenson)

Odio il dono della mano a meno che non si accompagni tutto l’uomo. (Ralph Waldo Emerson)

Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona.

Basta un piccolo regalo, un gesto, un dettaglio… vale molto di più di qualcuno che ti compri il Big Ben. Freddie Mercury

Il regalo più economico che posso offrire è la gentilezza, ed è il migliore. (Bob Kerrey)

L’amore richiede tempo ed energia. Ma oggi ascoltare chi amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l’altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai nostri, è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione.

Zygmunt Bauman

Frasi sui regali di Natale

Il giorno di Natale è un giorno di festa. I più piccoli lo aspettano intensamente tutto l’anno nella speranza di poter ricevere i doni che hanno chiesto al grande e grosso Babbo Natale vestito di rosso. Per gli adulti è un momento di corse per cercare e impacchettare i doni, il tutto rigorosamente di nascosto dagli occhi attenti dei bambini. Ma per tutti è un giorno magico! E quindi ecco qui le frasi sui regali di Natale per vivere ogni giorno dell’anno la magia di una delle feste più belle.

Senza regali, Natale non sarebbe Natale. Louisa May Alcott

Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori. Janice Maeditere

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale.

Al tuo nemico, perdono.

Al tuo avversario, tolleranza.

A un amico, il tuo cuore.

A un cliente, il servizio.

A tutti, la carità.

A ogni bambino, un buon esempio.

A te stesso, rispetto.

(Oren Arnold)

Quanti regali ho rotto, ho respinto nella mia vita dopo quel giorno?

Ora di questi ho rimpianto. Accettare i doni è difficile perché sempre ne aspettiamo uno soltanto.

Amo il periodo delle feste! Amo vedere la gente comprare regali e adornare le proprie case… Amo anche gli alberi di Natale. Ognuno dovrebbe avere un albero di Natale… Anche Woodstock… [Snoopy]

Non importa cosa trovi sotto l’albero ma chi trovi intorno. Stephen Littleword

Sto facendo la lista dei regali di Natale da fare ad amici e parenti, e visto che basta il pensiero, sappiate che vi ho pensato intensamente

A Natale metà del mondo non riesce a capire come l’altra metà del mondo abbia osato fargli dei regali simili.

(Anonimo)

Frasi sui regali divertenti

In ogni cosa delle vita ci vuole un pizzico di presa in giro e di voglia di divertirsi e, a volte i regali un po’ stupidi e forse poco utili sono la cosa migliore per fare il dono più bello: un sorriso. Ecco quindi alcune delle più belle frasi divertenti sui regali adatte da inserire in ogni biglietto di auguri!

– “È un diamante!” [disse il desiderio]

– “È una Vuitton!” [disse la speranza]

– “Ti piace questo pigiama?” [esclamò il fidanzato]

(FranAltomare, Twitter)

(Luciana Littizzetto)

Buffe le donne: sanno fingere perfettamente un orgasmo ma sono incapaci di simulare entusiasmo di fronte a un regalo che non gli piace.

(postofisso2012)

Non ho mai odiato un uomo a tal punto da restituirgli i gioielli ricevuti in regalo.

(Zsa Zsa Gabor)

"Sai una cosa? Presto avremo un bambino".

“Scherzi?”.

“No, avremo proprio un bambino: me l’ha detto il dottore, è sicuro. Sarà il mio regalo per Natale”.

“Ma a me bastava una cravatta!”.

(Woody Allen)

– Il mio regalo?-Amore sono io il tuo regalo! – Hai tenuto lo scontrino?

Frasi sui regali inaspettati e a sorpresa

Infine, nella vita, non vi è niente di meglio che un regalo inaspettato. Si sa che alcuni giorni “richiedono” dei doni ma è altrettanto vero che quelli più belli sono quelli che arrivano a sorpresa. Ecco quindi alcune delle più belle frasi sui regali inaspettati e a sorpresa.

Mi piacciono le sorprese, non mi riferisco ai gioielli, ma ai gesti inaspettati, ricchi di affetto e di amore, di quelli fatti col cuore. Quei gesti dolci che ti mozzano il fiato e hanno il potere di cambiarti l’umore. Antonia Gravina

L’inaspettato è sempre più bello del previsto

Doni inaspettati sono i più graditi.

Proverbio

Proverbio È il momento migliore, quello: quando hai il pacchetto tra le mani e non l’hai ancora aperto. In quell’istante tutto è possibile. Una volta che lo apri, be’, il contenuto è quello che è: se ti piace bene, se non ti piace pazienza. Ma quando ce l’hai tra le mani, il pacchetto, e lo tocchi, e lo soppesi, e cerchi di capire cosa contiene (e non lo sai), ecco: che meraviglia! Certe volte viene da pensare che è quasi meglio non aprirli, i pacchetti. Che è meglio continuare a sognarci sopra.