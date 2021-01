Frasi su se stessi: le più belle in inglese e tratte da canzoni

Parlare di se stessi non è mai facile. E’ sempre più semplice e a volte anche comodo, parlare degli altri. Forse perché parlare di se stessi può voler dire aprirsi e raccontare i nostri successi sì, ma anche le nostre sconfitte e soprattutto le nostre debolezze abbassando le maschere che spesso portiamo nella vita. Ma solo essendo se stessi e spogliandosi dell’abito che ci sta grande potremo essere felici. Non ci credete? Provate a leggere queste frasi su se stessi e capirete l’importanza di esserlo, non per gli altri, ma per noi.



Alla fine possiamo aprirci quanto vogliamo con chiunque ma le canzoni sono quelle che ci conoscono meglio che sanno chi siamo. A volte si accende la radio e sembra che la musica che sta passando sia stata scelta apposta per noi. Ed è così che nella nostra selezione non potevano mancare frasi su se stessi tratte da canzoni in inglese, rap o comunque citate da cantanti.



Anche gli inglesi, dagli scrittori fino ai volti meno noti hanno raccontato attraverso frasi su se stessi in inglese il bello di togliersi le maschere e mostrarsi per quello che si è.

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste.

(Ralph Waldo Emerson)

Be yourself; everyone else is already taken.

Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi.

(Oscar Wilde)

Do not lose courage in considering your own imperfections, but instantly set about remedying them – every day begin the task anew.

Non perdere coraggio nel considerare le tue imperfezioni, ma dedicati a corregerle, e ogni giorno ricomincia il tuo compito.

(San Francesco di Sales)

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro.

(Steve Jobs)