Frasi sulla fiducia: in amore, in amicizia e fiducia tradita

Pubblicità

Fiducia, una parola che racchiude in sé la base di tanti tantissimi rapporti, anzi forse è proprio il caso di dire di tutti i rapporti. Se non si ha fiducia non si riesce a costruire legami duraturi nel tempo, a prescindere dalla natura di questi ultimi. Se tutti sappiamo l’importanza di fidarsi degli altri, allo stesso tempo, sappiamo anche che non sempre è facile riuscire a fidarsi del prossimo o perché si è diffidenti per natura o forse perché dietro vi si nascondono vecchi drammi irrisolti.

Ma quanto è bello quando invece si riesce ad abbassare le difese e a costruire rapporti sani, liberi, senza troppe pretese perché tanto sappiamo che dell’altro ci possiamo fidare?

Ecco dunque alcune delle più belle frasi sulla fiducia per capire quanto essa è importante, ma anche quanto è facile perderla.

Frasi sulla fiducia in amore e in amicizia

Si sa, non c’è amore se non c’è fiducia o almeno non i due non possono esistere a lungo se non vanno di pari passo. Ma la fiducia è alla base di qualsiasi rapporto da quello di coppia fino all’amicizia tra due persone. Ecco alcune delle più belle frasi sulla fiducia in amore e in amicizia.

Sai qual è la sensazione più brutta che puoi avere? Non fidarti della persona che ami più di qualsiasi altra cosa al mondo.

(Cassandra Clare)

(Cassandra Clare) Non ci può essere amore dove non c’è fiducia.

(Edith Hamilton)

(Edith Hamilton) Si può amare senza fidarsi, come si può stringere senza abbracciare.

(Robert Brault)

(Robert Brault) Ricevere fiducia è una conquista più grande dell’essere amati.

(George McDonald)

(George McDonald) Lo splendore dell’amicizia, non è la mano tesa, né il sorriso gentile, né la gioia della compagnia: è l’ispirazione spirituale che viene quando scopriamo che qualcuno crede in noi, ed è disposto a fidarsi di noi.

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson) L’amore senza una completa fiducia diventa una triste oscurità densa di errori e incomprensioni.

(Romano Battaglia)

(Romano Battaglia) I matrimoni senza amore sono spaventosi. Tuttavia, c’è qualcosa di peggio di un matrimonio senza amore: un matrimonio in cui esiste l’amore, ma da una parte sola, ed esiste la fiducia, ma da una parte sola. Un matrimonio in cui uno dei due cuori è destinato a essere infranto.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) La fiducia è un mistero: questa è la prima cosa che si deve capire della fiducia. Per cui non la si può spiegare. È la forma più elevata di amore, è l’essenza stessa dell’amore. L’amore in sé è già un mistero, è qualcosa di indefinibile, ma l’amore è simile a una circonferenza e la fiducia ne è il centro, l’anima. L’amore è un tempio e la fiducia ne è il tabernacolo, là dove dimora Dio.

(Osho)

(Osho) La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza di pensieri crea profondità. La gentilezza nel donare crea amore.

(Lao Tzu)

(Lao Tzu) Non c’è niente di più bello di una persona il cui cuore è stato spezzato, ma che crede ancora nell’amore.

(Anonimo)

(Anonimo) Amare è la metà di credere.

(Victor Hugo)

(Victor Hugo) Amare significa esporsi al dolore di essere profondamente ferito da qualcuno di cui ti fidi.

(Anonimo)

(Anonimo) Mai fidarsi di una donna che dice la sua vera età. Una donna capace di dir quello è capace di dir tutto.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Non siamo mai così vulnerabili come quando ci fidiamo di qualcuno, ma paradossalmente non possiamo trovare gioia e amore senza fiducia.

(Walter Inglis Anderson)

(Walter Inglis Anderson) La cosa peggiore per i potenti è che non possono fidarsi degli amici.

(Eschilo)

(Eschilo) Non c’è amicizia salda senza fiducia: e non c’è fiducia senza far passare un certo tempo.

(Aristotele)

Frasi sulla mancanza di fiducia

Fidarsi di sconosciuti non sempre è facile e forse a volte è anche bene non dare troppo corda a chi non si conosce. D’altronde si sa, chi non ha sentito almeno una vita il detto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio? Solo che, a volte, capita anche di non riuscire più a fidarsi nemmeno di chi si ha accanto da sempre. Questo probabilmente dipende da un problema personale subito in passato, una fiducia tradita e una persona sulla quale si aveva puntato tutto. E quando si viene delusi, non sempre è facile ricominciare a fidarsi degli altri.

Non fidarti di quello che vedi, anche il sale sembra zucchero (Anonimo)

Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare qualcuno è di dargli fiducia.

(Ernest Hemingway)

(Ernest Hemingway) Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso.

(Khalil Gibran)

(Khalil Gibran) La gente mi chiede perché è così difficile fidarsi della gente, e io domando loro perché è così difficile mantenere una promessa.

(Anonimo)

(Anonimo) Mi ha scosso, non che tu mi abbia mentito, ma che io non ti creda più.

(Friedrich Nietzsche)

(Friedrich Nietzsche) La fine del mondo è quando si cessa di aver fiducia. (Madeleine Ouellette-Michalska)

Ci sono solo due persone di cui mi fido: una sono io, l’altra non sei tu.

(Anonimo)

(Anonimo) Il leone e il vitello giaceranno insieme. Ma il vitello non dormirà molto.

(Woody Allen)

(Woody Allen) Ci sarà sempre chi ti critica, l’unica cosa da fare è continuare ad avere fiducia, stando attento a chi darai fiducia due volte.

(Gabriel García Márquez)

(Gabriel García Márquez) Fidarsi è difficile. Sapere di chi fidarsi, ancora più difficile.

(Maria V. Snyder)

(Maria V. Snyder) Ci vogliono anni per costruire la fiducia, secondi per romperla e un’eternità per ripararla.

(Anonimo)

(Anonimo) Non siamo ciò che diciamo, siamo il credito che ci danno.

(José Saramago)

(José Saramago) Fidarsi di qualcuno è come tenere dell’acqua nelle mani chiuse a coppa: è facile perderla irrimediabilmente.

(Ken Follett)

(Ken Follett) Doveva fidarsi. Era necessario avere fiducia nella gente se non si voleva impazzire.

(Clara Sanchez)

(Clara Sanchez) Non fidarti mai di chi parla bene di tutti.

(John Churton Collins)

(John Churton Collins) Perché a volte la verità non basta. A volte la gente merita di più. A volte la gente ha bisogno che la propria fiducia venga ricompensata.

(Il cavaliere oscuro)

(Il cavaliere oscuro) La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna meritarla con gesti e fatti concreti.

(Papa Giovanni Paolo II)

(Papa Giovanni Paolo II) Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Fonte: Aforisticamente