Frasi del giorno: una per ogni giorno della settimana

Avete presente quei calendari che ogni giorno riportano una frase del giorno? Ecco, la giornata dovrebbe sempre cominciare così, con qualcuno che ci da un po’ l’idea di come sarà la nostra giornata. Sia per chi ci crede, sia per chi non ci crede. Ma perché deve essercene solo una? Noi abbiamo pensato a più frasi del giorno, per ogni giorno della settimana!

Ecco quindi le frasi del giorno del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, per cominciare con la giusta carica la settimana, e proseguirla fino alla fine anche se ci sono giornate no. Perché alla fine sai che c’è? Il weekend!

Frasi del giorno Lunedì



Si sa, il lunedì è uno dei giorni più brutti della settimana. Il weekend è appena finito, quello seguente è lontano e servono energie per cominciare la settimana col piede giusto!

Ognuno di noi ha 7 sosia nel mondo, quindi se mi vedete allegro il lunedì mattina, non sono io.

Ci sono cose peggiori del lunedì mattina. Ad esempio il lunedì mattina con la pioggia.

L’ottimista dice “Domani è domenica”. Il pessimista dice “Dopodomani è lunedì”.

(Gustave Flaubert) Il venerdì come un sentiero in dolce pendenza, il sabato e la domenica come un giardino, il lunedì come una rupe scoscesa.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Lunedì è il giorno dei bilanci, dei propositi e delle decisioni.

E’ il piccolo capodanno della settimana.

(Fabrizio Caramagna)

Frasi del giorno Martedì



Dopo un lunedì cominciato solitamente con qualche catastrofe, pioggia, neve e burrasche, il martedì è difficile partire col sorriso preoccupati di cosa ci aspetta, ma sicuramente con più forze.

Tre cose tristi scoperte: oggi non è venerdì; domani non è venerdì; dopodomani non è venerdì.

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere”. (Dalai Lama)

Ogni settimana credo di aver sconfitto il lunedì.

Poi capisco che quello si ripresenta con il nome di martedì.

Il martedì possiede tutte le consapevolezze, che il lunedì dormono ancora. (Anonimo)

Tutti addosso al lunedì ma poi non è che anche il martedì sia tutto questo Carnevale di Rio (Anonimo)

Frasi del giorno Mercoledì



Siamo giunti a metà settimana, magari con qualche acciacco, magari con qualche conquista. Che ne dici di continuare così fino al fine settimana?

Se siete tutti d’accordo, passerei direttamente al venerdì pomeriggio.

Il segreto della felicità: imparare ogni giorno a dimenticare tante cose (Anonimo)

Il mercoledì è un giorno che non prende posizione, sta nel mezzo, e tu non sai se sei ancora a inizio settimana o alla fine.

(Anonimo) Gli ostacoli si superano le paure si vincono e le soddisfazioni arrivano

Non ti preoccupare, arriveranno giorni migliori. Si chiamano venerdì, sabato e domenica. (Anonimo)

Frasi del giorno Giovedì



Ormai le energie al giovedì sono tante, il fine settimana è vicino e la voglia di viverlo appieno e di rilassarsi è tanta. Quindi via, bando alle ciance e portiamo a termine quello che abbiamo cominciato!

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza.

(Arthur Schopenhauer)

(Arthur Schopenhauer) Cosa c’è di tanto spaventoso nel giovedì? – Niente. Solo che non riesco mai a ricordarmi quando arriva.

(Truman Capote, Colazione da Tiffany)

(Truman Capote, Colazione da Tiffany) E’ strano il giovedì. Non sa più di inizio, non è il centro della trama e neppure la fine. Assomiglia a un appunto buttato giù a matita fra capitoli diversi.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Giovedì, meglio noto come “dai che domani è Venerdì”. (Anonimo)

La vita è come un libro. Quando qualcosa va storto, non chiuderlo ma volta semplicemente pagina. (Anonimo)

Frasi del giorno Venerdì



Finalmente venerdì. Ultimo giorno per completare tutti i lavori e le attività della settimana. Si ma al mattino perché al pomeriggio di è già in mood da weekend!

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la migliore della tua vita (Mark Twain)

Il venerdì è un apostrofo rosa tra le parole week e end.

(Anonimo) Venerdì sera.

I pensieri si liberano dalla stretta della settimana,

i colori si spargono ai bordi delle strade come manciate di luce

e dovunque ti volti vedi una possibilità.

(Fabrizio Caramagna)

Chissà se le donne e gli uomini nati il venerdì sono più sognatori di quelli nati il lunedì?

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) La gente aspetta tutta la settimana per il venerdì,

tutto l’anno per l’estate

e tutta la vita per la felicità.

(Anonimo)

Frasi del giorno Sabato



Eccoci finalmente giunti a sabato. Hai presente tutte quelle cose che avevi in mente di fare da lunedì ma che non hai potuto fare per via del lavoro? Ecco bene, eccoci arrivati, è il momento di farle!

Questo di sette è il più gradito giorno,

pien di speme e di gioia:

diman tristezza e noia

recheran l’ore, ed al travaglio usato

ciascuno in suo pensier farà ritorno.

(Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio)

Perduti ancora nel grigio disordine della settimana, il sabato ci prende e ci riversa colori negli occhi e ride insieme a noi. E siamo di nuovo bambini che guardano i fili d'oro del tempo liberarsi l'uno dall'altro, sapendo che in ognuno di essi c'è una segreta possibilità.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Il sabato è un giorno di speranza, aspetti alla finestra e in fondo in fondo ci rimani male se poi non succede niente.

(Marcello Vitale)

(Marcello Vitale) E in questo sabato qualunque un sabato italiano

il peggio sembra essere passato

la notte è un dirigibile che ci porta via lontano.

(Sergio Caputo, Un sabato italiano)

Il Sabato è il giorno del pre-riposo. In modo che quando poi arriva la Domenica si è abbastanza riposati per potersi godere il riposo.

(Dal film Una mamma per amica)

(Dal film Una mamma per amica)

Frasi del giorno Domenica



La domenica come sempre comincia a rallentatore, con la sveglia che non suona, le ultime faccende di casa da sbrigare e poi solo un po’ di sano relax. Si certo, però prima sforniamo un dolce?

Il sabato è un cane che corre festoso nel parco.

La domenica un gatto raggomitolato sulla finestra.

(Fabrizio Caramagna)

Cosa sarebbe del sabato se non ci fosse la domenica?

(Jean Paul Malfatti)

(Jean Paul Malfatti)

(Jean Paul Malfatti) Visto che è domenica mi avvalgo della facoltà di non svegliarmi.

(Peanuts)

(Peanuts) Esiste un istante, nel pomeriggio della domenica, in cui passi dall’avere ancora il pigiama all’avere già il pigiama.

(Anonimo)

(Anonimo) Il sabato è per l’avventura. La domenica è per le coccole

(Anonimo)

Fonte: Aforisticamente