Frasi sui gatti: aforismi divertenti sui piccoli felini, anche neri!

Alzi la zampa chi non ama i gatti! Questi piccoli e affascinanti felini sono, insieme ai cani, i nostri compagni di vita da sempre. Sin dagli antichi Egizi, arrivando fino ai giorni nostri dove è sempre più comune vedere un piccolo micio gironzolare tra le mura di casa. Ecco dunque che sui gatti sono stati scritti e narrati tantissimi fatti. Non potevamo quindi mancare con una speciale selezione con le migliori frasi sui gatti!

Frasi sui gatti



Animali affascinanti, furbi, coccoloni e con due occhi che attirano lo sguardo di tutti. Dai film ai cartoni animati della Disney, dai romanzi fino ai libri di storia i gatti sono da sempre protagonisti delle nostre vite. Ecco qui una piccola selezione delle più belle frasi sui gatti.

Vieni sul mio cuore innamorato, mio bel gatto: trattieni gli artigli e lasciami sprofondare nei tuoi occhi belli, misti d’agata e metallo. Charles Baudelaire

Ho vissuto con diversi maestri Zen – erano tutti dei gatti. Eckhart Tolle

Il gatto è stato per me un animale socratico. Mi ha insegnato a scoprire chi ero ed anche qual era il mio posto nel mondo. Giorgio Celli

Non è facile conquistare l’amicizia di un gatto. Vi concederà la sua amicizia se mostrerete di meritarne l’onore, ma non sarà mai il vostro schiavo. Théophile Gautier

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. Jules Verne

Dietro le quali una divinità misteriosa Ci osserva in silenzio. Fabrizio Caramagna Un gatto è bellissimo da una certa distanza: visto da vicino è un’inesauribile fonte di meraviglia. Pam Brown

Ho visto guarire più persone alla compagnia di un gatto, di quanto non abbiano fatto tonnellate di medicine. Enzo Iannacci

Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. Pam Brown

Il gatto è stato descritto come l’animale perfetto. l’acme della perfezione muscolare e l’esempio supremo nel regno animale di coordinazione tra mente e muscoli. R. Ambrose-Brown

Tra tutti gli animali il gatto è l’unico che riesca a vivere nella contemplazione. Egli osserva la ruota dell’esistenza dall’esterno. Anonimo

Le sue zampe sono ali, Le sue ossa sono corde del cielo, La sua coda è più leggera dell’ombra. Fabrizio Caramagna Osservare un gatto è un po’ come assistere alla realizzazione di un’opera d’arte. Oliver Herford

È l’emblema dell’irrequietezza e della pazienza allo stesso tempo. Un gatto irrequieto non resta nello stesso posto più di un filo di seta che viene sospinto avanti e indietro da un alito di vento. Un gatto di guardia resta immobile come la morte al suo posto di osservazione e né la fame, né la sete possono distrarlo dalla sua meditazione. Alexandre Dumas

Mi dà sempre un brivido quando osservo un gatto che sta osservando qualcosa che io non riesco a vedere. Eleanor Farjeon

Il gatto è sempre stato associato alla luna. Come la luna vive la sua vita di notte, fuggendo dall’umanità e vagando su tetti con i suoi occhi raggianti attraverso l’oscurità. Patricia Dale-Green

Con i gatti non si sa bene dove finisce il normale e dove inizia il paranormale. Fernard Mèry

Gli occhi di un gatto sono finestre che ci permettono di vedere dentro un altro mondo. Leggenda irlandese

Anche se ha appena distrutto un vaso Ming, farà le fusa. E di solito gli verrà perdonato tutto. Lenny Rubenstein

Frasi divertenti sui gatti



Non solo coccoloni ma anche estremamente buffi! I gatti infatti, specialmente quando sono cuccioli, riescono sempre a strapparci un sorriso! Ad esempio, avete mai ammirato un gatto che continua a rigirare su se stesso… solo per catturare la sua lunga coda? Ma attenzione a ridere di loro, potrebbero offendersi!

Un gatto non vede una buona ragione per obbedire ad un altro animale, anche se questo cammina su due gambe. Sarah Thompson

Il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell’uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo. Doug Larson

Non è possibile possedere un gatto. Nella migliore delle ipotesi si può essere con loro soci alla pari. Sir Harry Swanson

Puoi tenere un cane, ma è il gatto che tiene le persone, perché i gatti trovano che gli esseri umani siano utili animali domestici. Georges Mikes

Se gli animali potessero parlare, il cane sarebbe un tipo grossolano e senza peli sulla lingua; il gatto, invece, avrebbe il raro dono di non dire una parola di troppo. Mark Twain

Il gatto permette che l’uomo lo aiuti ma, a differenza del cane, non lecca la sua mano. Vance Packard

Se un cane salta in grembo, è perché è innamorato di te; ma se un gatto fa la stessa cosa, è perché il tuo grembo è più caldo. Alfred North Whitehead

Come tutti i nobili, lui si diletta nella caccia e nella pesca, ma detesta ogni tipo di esercizio. Thomas Brown

Il gatto è l’animale al quale il Creatore ha dato l’occhio più acuto, la pelliccia più soffice, le narici più sommamente delicate, un orecchio mobile, una zampa senza eguali e un artiglio ricurvo preso in prestito dal ramo della rosa. Colette

I gatti sono gli inquilini del sole: dove c’è il sole, c’è un gatto. Vittorio G. Rossi

Molti animali hanno una loro costellazione che brilla in cielo di notte. I gatti no. Ai gatti bastano i loro occhi lucenti per illuminare il cammino. Mary S. Emilson

Un gatto ti permette di dormire sul letto. Sull’orlo. Jenny De Vries

I cani hanno dei padroni. I gatti hanno del personale. Bilbo Baggins

I gatti istintivamente sanno quando il loro padrone si sveglierà, così lo possono svegliare dieci minuti prima. Garfield

Mi era stato detto che l’addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni. Bill Dana

Legge del gatto che dorme: Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il padrone in una posizione tanto scomoda per il padrone quanto comoda per il gatto. Anonimo

I gatti non obbediscono al padrone per cause evolutive. Se discendeste dalle tigri, nemmeno voi ubbidireste ai pronipoti delle scimmie! Anonimo

Frasi sui gatti neri



Tra i tanti manti di pelo dei gatti quello più noto è quello dei gatti neri. Purtroppo per molti anni, e ancora oggi capita, che le credenze popolari portino questi felini a una brutta fine solo perché “sono piccoli e neri“. In realtà, provate a diventare amico di un gatto nero e scoprirete che non è altro che un’enorme palla di pelo e di affetto!