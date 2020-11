Le più belle frasi sugli occhi: blu, verdi e di tutti i colori

Pubblicità

Quante volte vi è capitato di sentire la citazione “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”? Questa è sicuramente una delle frasi sugli occhi più note e certamente tra le più veritiere.

Gli occhi infatti non mentono mai. Si può mentire con le parole, con i fatti, con i gesti ma non con lo sguardo. Attraverso i nostri occhi noi vediamo il mondo e sempre attraverso di essi il mondo vede noi e impara a capirci. Gli occhi non sanno nascondere la tristezza, la gioia né, tantomeno, l’amore. Forse è proprio per questo che da sempre vengono usati da poeti e artisti di ogni genere ed epoca per raffigurare i sentimenti più veri. Ecco dunque una raccolta di alcune delle frasi più belle sugli occhi!

Frasi sugli occhi

Gli unici occhi belli sono quelli che ti guardano con tenerezza.(Coco Chanel)

Vorrei vedere dai tuoi occhi, sentire dalle tue orecchie, sentire con la tua pelle, baciare con la tua bocca.(Frida Kahlo)

L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo, per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi.(Jim Morrison)

L’anima, fortunatamente, ha un interprete, spesso inconscio ma sempre un interprete fedele, negli occhi.(Charlotte Brontë)

I nostri primi maestri di filosofia sono i nostri piedi, le nostre mani, i nostri occhi.(Jean-Jacques Rousseau)

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.(Proverbio italiano)

Di occhi belli ne è pieno il mondo, ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore ce ne sono pochi.(Bob Marley)

Guardiamoci le spalle da chi non ci guarda negli occhi.(Roberto Gervaso)

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore.(Audrey Hepburn)

Per ogni minuto che teniamo gli occhi chiusi, perdiamo sessanta secondi di luce.(Gabriel Garcia Marquez)

L’anima è la nostra dimora; gli occhi ne sono le finestre, e le parole i messaggeri.(Kahlil Gibran)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.(Antoine de Saint-Exupéry)

Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima.(José Saramago)

La più bella storia d’amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.(Luis Sepùlveda)

Un americano può parlare d’amore con le labbra; un italiano con gl’occhi.(Rodolfo Valentino)

I tuoi occhi sono cisterne che dissetano i miei tormenti.(Charles Baudelaire)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.(Johann Wolfgang von Goethe)

I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo.

(William Shakespeare)

(William Shakespeare) Osserva gli occhi di un bambino, la loro freschezza, la loro radiosa vitalità, la loro vivacità. Assomigliano a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le profondità del mondo interiore.(Osho)

Bisogna parlare agli occhi per persuadere il popolo.(Napoleone Bonaparte)

Frasi sugli occhi canzoni

Ovviamente in quanto simbolo di lealtà e amore puro e necessari per la visione del mondo, gli occhi sono stati anche molto spesso citati in tantissime canzoni italiane. Ecco qui di seguito alcune delle più belle frasi sugli occhi tratte dai testi musicali.