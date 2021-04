Osho: frasi celebri, sull’amore, sul ricominciare da sè

Pubblicità

Osho Rajneesh, questo è il vero nome di Osho, il maestro spirituale indiano del novecento divenuto famoso in tutto il mondo. Attraverso i suoi viaggi ha portato il suo sapere ovunque. Questo ovviamente fece sì che si creò un seguito di seguaci, ama anche di critiche e di persone che non erano dalla sua parte di pensiero. Ma le sue idee ebbero un notevole impatto specialmente sul pensiero New Age occidentale tanto che la sua figura e il suo pensiero continuarono a crescere sempre più anche dopo la sua morte. E noi vogliamo riportarvi qui Osho e le sue frasi più belle per provare a farvi capire meglio il suo pensiero.

Osho frasi celebri

Qualunque cosa tu abbia fatto finora non è niente se la paragoni a quello che potresti fare, e qualsiasi cosa farai non è niente se paragonata a ciò che sei.

Cammina senza piedi, vola senza ali e pensa senza Mente.

Non sfuggire la sofferenza. Hai bisogno di una sofferenza reale. È come un fuoco: ti brucerà. E tutto ciò che è falso arderà e tutto ciò che è reale rimarrà.

Il mio insegnamento è semplicissimo, dritto al punto essenziale: vivi momento per momento, muori al passato, non proiettare alcun futuro, godi il silenzio, la gioia, la bellezza di questo momento.

Fate un passo. E poi un altro: dovete sempre fare solo un passo. Ma chiunque vada avanti facendo un passo alla volta percorre distanze infinite. E chiunque non faccia un singolo passo, perché pensa che non possano accadere grandi cose facendo un passo alla volta, non arriverà mai da nessuna parte. Pertanto, io vi invito a fare quel singolo passo.

Guarda agli alberi, guarda agli uccelli, guarda alle nuvole, guarda alle stelle… e se hai occhi sarai in grado di vedere che l’intera esistenza è gioiosa. Tutto è semplicemente felice. Gli alberi sono felici senza nessuna ragione; non sono destinati a diventare primi ministri o presidenti e non diventeranno ricchi e non avranno mai un conto in banca. Guarda ai fiori – senza motivo. È semplicemente incredibile quanto siano felici i fiori.

Lascia cadere l’idea di diventare qualcuno: sei già un capolavoro, non ti puoi migliorare. Devi solo arrivare a coglierlo, a conoscerlo, a realizzarlo. Dio stesso ti ha creato, non puoi migliorarti

La mente è uno splendido meccanismo, usalo, ma non farti usare. È al servizio dei sentimenti: se il pensiero serve i sentimenti, tutto è in equilibrio; nel tuo essere sorgono profonda quiete e gioia.

La vera domanda non è se esiste la vita dopo la morte. La vera domanda è se hai vissuto prima della morte.

Non hai più tempo per decidere se percorrere o no la strada che ti trovi davanti. Devi buttarti, proprio adesso, è la strada stessa a chiedertelo.

Osho frasi ricominciare da sé

Meditare e celebrare la vita, due dei temi cardine del messaggio che Osho ha voluto portare in tutto il mondo e che sono alla base della ripartenza. Anche nei momenti più oscuri e tristi infatti bisogna sempre trovare un motivo per ripartire e ricominciare partendo proprio da sé stessi. Ecco Osho e le sue frasi sul ricominciare da sé.

Non gettare sugli altri la tua responsabilità è questo che ti mantiene infelice. Assumiti la piena responsabilità. Ricorda sempre: “Io sono responsabile della mia vita. Nessun altro è responsabile; pertanto, se sono infelice, devo scrutare nella mia consapevolezza: qualcosa in me non va, ecco perché creo infelicità tutt’intorno a me.

Le circostanze esterne non sono così difficili da cambiare, ma la letargia interiore è vecchia di secoli. L’incoscienza è così primitiva, le sue radici così profonde, che c’è bisogno di una determinazione totale da parte tua, una tremenda determinazione, un impegno, un profondo coinvolgimento. Devi rischiare il tutto per tutto. Altrimenti non ti sarà possibile trasformare te stesso, rimarrai sempre lo stesso.

Assumersi la responsabilità della propria infelicità è l’inizio del cambiamento.

Non ascoltare gli altri, non ascoltare ciò che dicono di te. Vedi te stesso, chi sei, dove sei, quali sono i tuoi errori; e questo è il miracolo: vedere un errore attraverso la tua stessa consapevolezza porta a dissolverlo.

Ciò che dicono gli altri non va preso nemmeno in considerazione. Ricordatevi, non preoccupatevi mai di quello che gli altri dicono di voi, perché il vostro ego nasce proprio dalla considerazione che date agli altri. Dovete eliminarla alla radice.

In una società migliore, formata da persone più comprensive, nessuno vorrà cambiarti. Tutti ti aiuteranno ad essere te stesso perché essere te stesso è la cosa più preziosa al mondo.

Ricorda solo una cosa: tutto ciò che senti essere bello, è bello, e tutto ciò che ti rende felice, lieto, è la verità. Lascia che questo sia il tuo unico criterio. Non preoccuparti delle opinioni degli altri. Lascia che questa sia la tua pietra di paragone – tutto ciò che ti fa felice, dev’essere vero.

È tempo che tu smetta di cercare fuori di te, tutto quello che a tuo avviso potrebbe renderti felice. Guarda in te, torna a casa.

Osho frasi sull’amore

L’amore, insieme alla libertà, all’umorismo, alla meditazione e alla celebrazione della vita stessa, è una delle tematiche principali del suo insegnamento. Ecco quindi che non potevamo non lasciarvi alcune delle sue citazioni più belle. Qui troverete Osho e le sue frasi sull’amore.

L’Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza

L’amore dà la libertà di essere se stessi, non è possessività.

L’amore è arrivare a se stessi attraverso l’altro, tramite l’altro.

Tu cerchi di possedere, e più ci provi, più l’amore si rivela qualcosa di impossibile, e più l’altro inizia ad allontanarsi da te. Meno possiedi, più ti senti vicino all’altro. E se non possiedi affatto, se tra gli amanti scorre libertà, si ha un grande amore.

Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano.

L’amore ti dà la prima intuizione dell’eternità; l’amore è l’unica esperienza che trascende il tempo. Ecco perché gli amanti non hanno paura della morte: l’amore non conosce morte alcuna. Un singolo istante d’amore è molto di più dell’intera eternità; ma l’amore deve iniziare dal principio per eccellenza, deve iniziare con questo primo passo: Ama te stesso.

Solo se hai sconfitto la paura della solitudine sarai capace di amare.

Solo se ami la solitudine ogni momento vissuto con l’altro diventa una scelta d’amore.

In amore non essere un mendicante, sii un imperatore.

Osho frasi sulla paura

La libertà il dire la propria opinione, la ripartenza, sono tutte cose che fanno paura e che, a volte, possono sembrare davvero difficili. Ma la paura in realtà è solamente una porta chiusa che necessita di essere aperta per poter andare avanti. E’ questo che Osho, con le sue frasi sulla paura vuole insegnarci. Ecco quindi qui si seguito alcuni aforismi.

Esiste una sottile paura della libertà, per cui tutti vogliono essere schiavi. Tutti, naturalmente, parlano della libertà, ma nessuno ha il coraggio di essere davvero libero, perché quando sei davvero libero, sei solo. E solo se hai il coraggio di essere solo, puoi essere libero.

La vita comincia dove finisce la paura.

L’altro può ferirti: per questo si ha paura di essere vulnerabili. L’altro può respingerti: per questo hai paura di innamorarti. Vedrai la tua immagine riflessa nell’altro, e potrebbe essere qualcosa di orrendo. Ma evitando le esperienze che la vita ti offre non crescerai mai. Devi accettare la sfida.

La vita di tutti quanti, più o meno, è dominata dalla paura perché ci sono solo due modi di viverla, o può essere governata dall’amore, o dominata dalla paura. Normalmente, fino a quando non hai imparato ad amare sei dominato dalla paura.

Infine qui potrete trovare alcune delle più belle frasi di Osho tratte da Tumblr