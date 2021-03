Frasi sull’amore: sulla rottura, sulla libertà, sulla fiducia e sull’amore vero

Pubblicità

Cosa è l’amore? Come funziona, quali sono le cose importanti dell’amore? Come ci si sente davvero quando arriva la rottura di un amore? Ecco una raccolta di frasi sull’amore, per rispondere a tante domande, perché una frase detta vale molto di più.

Un sentimento bellissimo, a volte doloroso, difficilissimo da descrivere: quante volte ci sono mancate le parole? Ecco alcune frasi sull’amore di chi ha saputo dire qualcosa di poetico e di suggestivo sull’amore. Dalla rottura di un amore, all’amore vero ed eterno: ecco le migliori frasi sull’amore, con tante sfumature e sugli argomenti più vari.

Frasi sulla rottura di un amore

Il dolore che la fine di un amore porta con sé è tra i più intensi che si possano provare. Tra i più ricchi, tra i più difficili. Com’è l’amore quando finisce? Ecco tante frasi sulla rottura di un amore:

L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione. (Nuria Barrios)

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. (Anaïs Nin)

Come avevano fatto a passare gli ultimi sedici anni a disimpararsi a vicenda? Come aveva fatto la somma di tutta la presenza a trasformarsi in assenza? (Jonathan Safran Foer)

Per un po’ forse continuerò a urlare il tuo nome a me stesso, nel cuore. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. (David Grosmann)

Mi si erano spente le vene, gelata la pelle. Avevo avuto freddo, lui se ne era andato. (Elena Ferrante)

Se fosse morto saprei almeno chi ho perduto e chi sono io. Adesso non so più niente. Tutta la mia vita è sprofondata dietro di me come in quei terremoti in cui la Terra si divora da sé. Sprofonda dietro di voi man mano che fuggite. (Simone De Beauvoir)

È più facile capire quando l’amore comincia che quando finisce. (Roberto Gervaso)

Pensare che non l’ho, sentire che l’ho perduta. Sentire la notte immensa, più immensa senza di lei. (Pablo Neruda)

Non credo che la vedrò mai più. Non la potrò mai più vedere, sentire, toccare, abbracciare, ascoltare; non riderò più con lei, non aspetterò il rumore dei suoi passi, non sorriderò sentendole aprire la porta, non incastrerò il suo corpo nel mio, il mio nel suo. (Julian Barnes)

Teneva gli occhi fissi sulle labbra di Hervè Joncour, come se fossero le ultime righe di una lettera d’addio. (Alessandro Baricco)

Amare è così breve, e dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

E’ il più vuoto e tuttavia il più pieno di tutti i messaggi umani: “Addio”. (Kurt Vonnegut)

Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito. (Marilyn Monroe)

L’inferno è non amare più. (Georges Bernanos)

Frasi sulla libertà in amore

L’amore non è solo essere in due, ma anche essere pienamente se stessi. Essere liberi e indipendenti, per potersi condividere con l’altro. Non essere dipendenti, ma essere insieme. Ecco alcune frasi sulla libertà in amore:

Liberate l’amore oppure liberatevene per sempre. (Jim Morrison)

Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano. (Osho)

I sentimenti devono essere sempre in libertà. Non si deve giudicare un amore futuro in base alla sofferenza passata. (P. Coelho)

Amatevi l’un l’altro, ma non fatene una prigione d’amore: / Piuttosto vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime. / Riempitevi l’un l’altro le coppe, ma non bevete da un’unica coppa. / Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dello stesso pane. / Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo, / Come sole sono le corde del liuto, benché vibrino di musica uguale. / Donatevi il cuore, ma l’uno non sia di rifugio all’altro, / Poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori. / E siate uniti, ma non troppo vicini; / Le colonne del tempio si ergono distanti, / E la quercia e il cipresso non crescono l’una all’ombra dell’altro. (Khalil Gibran)

L’amore è di lasciare che coloro che amiamo siano perfettamente se stessi e non volerli forzare ad adattarsi alla nostra stessa immagine. (Thomas Merton)

Abbiamo bisogno di aiutare le persone a scoprire il vero significato dell’amore. L’amore è generalmente confuso con dipendenza. Quelli di noi che sono cresciuti nel vero amore sanno che si può amare solo in proporzione alla nostra capacità di indipendenza. (Fred Roger)

Quando l’amore fa sentire l’altro rispettato, non umiliato, non distrutto ma sostenuto, quando l’amore ci fa sentire nutriti, liberi, allora scende a profondità maggiori. (Osho)

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie che ti porti il sogno, il caffè e la poesia. (Frida Kahlo)

Frasi sulla fiducia in amore

Cosa è importante nell’amore? La fiducia. Ecco alcune frasi sulla fiducia in amore: dall’importanza del fidarsi reciprocamente, alle conseguenze del tradimento.

Ricucire un rapporto con chi ha tradito la nostra fiducia è possibile, ma è come rammendare un abito rotto: il segno rimane, indelebile. (Emanuela Breda)

I matrimoni senza amore sono spaventosi. Tuttavia, c’è qualcosa di peggio di un matrimonio senza amore: un matrimonio in cui esiste l’amore, ma da una parte sola, ed esiste la fiducia, ma da una parte sola. Un matrimonio in cui uno dei duo cuori è destinato ad essere infranto. (Oscar Wilde)

L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L’amore è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirti cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride. (Albert Einstein)

Ricevere fiducia è una conquista più grande dell’essere amati. (George McDonald)

Non può essere amore dove non c’è fiducia. (Edith Hamilton)

Si può amare senza fidarsi, come si può stringere senza abbracciare (Robert Brault)

L’amore senza una completa fiducia diventa una triste oscurità densa di errori e incomprensioni. (Romano Battaglia)

Un uomo non rimpiange per amore chi l’abbia tradito, ma per avvilimento di non avere meritato la fiducia. (Cesare Pavese)

In fin dei conti si tradisce solo ciò che si ama. (Gunter Grass)

Frasi sull’amore a distanza

Tra gli amori più struggenti ci sono quelli lontani. Ecco tantissime frasi sull’amore a distanza: un amore intenso, puro, che non non si scoraggia, ma si alimenta e brucia forte.

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

Ad una ad una le notti, tra le nostre città separate, s’aggiungono alla notte che ci unisce. (Pablo neruda)

Amare è volere essere vicino quando si sta lontano, e più vicino quando si sta vicino. (Vinicius de Morales)

Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi. (Alessandro Baricco)

Ci si innamora così, nel silenzio di un attimo che non è indifferenza ma è provare a spingersi lontano per capire quanto si è vicini. (Massimo Bisotti)

La lontananza fa all’amore quello che il vento fa al fuoco: spegne il piccolo, scatena il grande. (Roger de Bussy-Rabutin)

Nessun posto è lontano. Se desiderate essere accanto a qualcuno che amate forse non ci siete già? (Enrico Brizzi)

Se ascolti il vento con molta attenzione, sentirai sussurrare il mio amore per te. (Andrew Davidson)

Non è vero che l’amore è cieco; è solo presbite: più ci si allontana, più si vede chiaro. (Antonio Fogazzaro)

Le lettere d’amore si nutrono di lontananza. (Carlo Gragnani)

L’amore non può sopportare il tempo e lo spazio, tutto ciò che divide. (Marcel Jouhandeau)

Tutto il tempo ch’ero lontano da [lei], avevo bisogno di vederla, perché, cercando incessantemente di rappresentarmi l’immagine sua, infine non vi riuscivo più, e non sapevo più con precisione a che cosa corrispondesse il mio amore. (Marcel Proust)

Sapere allontanarsi e avvicinarsi è la chiave di qualsiasi relazione duratura. (Domenico Cieri Estrada)

Il tempo non conta per il cuore. Si può amare anche stando lontani e quell’amore, se è vero e puro, non morirà mai neanche tra mille anni… (Romano Battaglia)

L’amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate. (Massimo Troisi)

Frasi sull’amore in inglese

Per chi parla un po’ di inglese, ecco alcune frasi perfette da condividere: su Facebook, Twitter, e non solo. Aforismi famosissimi, che fanno pensare: ecco alcune frasi sull’amore in inglese.

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu)

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness. (Friederich Nietzsche)

The greatest happiness of live is the conviction that we are loved; loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. (Victor Hugo)

Love is, in fact, an intensification of life, a completeness, a fullness, a wholeness of life. (Thomas Merton)

We always believe our first love is our last, and our last love our first. (George W. Melville)

Age does not protect you from love but love to some extent protects you from age. (Jeanne Moreau)

The art of love is largely the art of persistence. (Albert Ellis)

There is only one happiness in this life, to love and be loved. (Geroges Sand)

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. (Madre Teresa)

There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. (Bryant H. McGill)

Love is friendship that has caught fire. It is quiet understanding, mutual confidence, sharing and forgiving. It is loyalty through good and bad times. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses. (Ann Landers)

Frasi sull’amore vero ed eterno

E per finire, cosa c’è di più grande, di più profondo, e di più intenso dell’amore vero? Quello sincero, infinito, assoluto. Ecco alcune frasi sull’amore vero ed eterno.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. (Eugenio Montale)

Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson) L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Il vero amore è quando ricavi altrettanto piacere dal dare piacere che dal riceverlo. (Paul Auster) L’amore è quando non riesci a dormire perchè finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr Seuss)

L’amore è il nostro vero destino. Non troviamo il significato della vita da soli. Lo troviamo insieme a qualcun altro. (Thomas Merton)

L’Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza. (Osho)

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. (Khalil Gibran)

Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c’è strategia, ma è molto raro perché molte persone sono strateghi. (Anita Brookner)

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. (Giuseppe Ungaretti)

Il vero amore è come i fantasmi: tutti ne parlano, ma pochi li hanno visti. (François de La Rochefoucauld)

L’amore è per definizione un dono non meritato; anzi, l’essere amati senza merito è la prova del vero amore. (Milan Kundera)

Oh l’amore, è essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo. (Victor Hugo)

Il vero amore è eccezionale, due o tre volte in un secolo all’incirca. Per il resto, vanità o noia. (Albert Camus)

L’amore è l’unica risposta alla solitudine. (Madre Teresa di Calcutta)

Fonti: Aforisticamente, Frasi Celebri, Frasi Mania, BrainyQuote