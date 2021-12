Frasi sulla forza: di andare avanti, delle donne, interiore e di volontà

- pubblicità -

La forza è una delle motrici della vita. Senza la forza fisica tante cose vengono negate, è vero, ma senza la forza interiore tutta la vita diventa ancora più difficile di quello che è. Solo con la forza si riescono infatti a superare i momenti cupi e tristi e si riesce ad aiutare anche gli altri a uscirne. Ecco perché è importante riuscire a ricordarsi che essere forti è un dovere, non per gli altri, ma per noi. Ecco quindi alcune frasi sulla forza più belle per riuscire a rimettersi in sesto e a ripartire, più forti che mai!

Frasi sulla forza di andare avanti

Il coraggio non è la forza di andare avanti. E’ andare avanti quando non hai più forze. Napoleone Bonaparte

E nei momenti peggiori cosa faccio?” chiese il Guerriero. ” Semplice” rispose il Maestro, ” stringi i denti e vai avanti. Paul Coelho

A volte perdiamo la speranza e pensiamo che sia la fine…ma tu fermati un attimo, respira e ricorda…è solo un brutto periodo, passerà. Madre Teresa di Calcutta

Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì. Rita Levi Montalcini

Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove».(Niccolò Ammaniti)

La realtà, a vederla bene, è dura, non sempre giusta, ma io la prendo come una sfida e dico sempre: andiamo a vedere fino in fondo. Questo è ciò che ci fa essere uomini, andare avanti nonostante tutto, anche se intorno la realtà ti fa schifo.(Vasco Rossi)

L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Dire ‘lo posso fare’ anche quando sai che non puoi.(Stephen King)

Credo che serva tanto coraggio per proseguire, cadere, rialzarsi e andare avanti. In fondo ciò che conta non è la meta, ma il viaggio stesso, gli incontri, le esperienze che facciamo vivere per imparare a vivere. Nella gioia e nel dolore questa vita vale la pena di viverla.(Romano Battaglia)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

Si impara più dalla sconfitta che dalla vittoria. Si impara ad andare avanti. Morgan Wootten

Ho demolito tutti i ponti dietro di me per non avere altra scelta se non quella di andare avanti. Fridtjof Nansen

La forza che si oppone al destino è in realtà una debolezza. Kafka

Frasi sulla forza delle donne

Ci sono degli esseri umani che più di tutti sono stati abituati sin dall’antichità sin dalle loro origini a essere forti. Sono le donne. Quelle abbandonate e dimenticate a casa, quelle abusate, quelle maltrattate, quelle violentate e, purtroppo, quelle uccise. E’ anche per loro che bisogna imparare sempre più a essere forti a prendere la vita di petto perché la vita non fa sconti, a nessuno, specialmente alle donne. Ecco quindi alcune frasi sulla forza delle donne, per ricordare loro quanto sanno essere forti.

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non è in grado di spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne soltanto adorate. Oscar Wilde

Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto. Oscar Wilde

Le donne non sono mai così forti come quando armano loro stesse con le loro debolezze. Marie de Vichy-Chamrond

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi : quello privato e quello sociale.

Le donne sono la colonna vertebrale delle società. Rita Levi Montalcini

Una donna è come una bustina di te. Non puoi dire quanto è forte fino a quando la metti nell’acqua. Eleanor Roosevelt

Quando fai politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo; se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna. Margaret Thatcher

Date ad una donna le scarpe giuste e conquisterà il mondo. Marilyn Monroe

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Rita Levi Montalcini

Guardate, tutti voi uomini. Vi mostrerò cosa può fare una donna. Attraverserò il paese, correrò sulla Luna. Non guarderò mai indietro. Edna Gardner Whyte

Frasi sulla forza interiore e di volontà

All’interno di noi c’è una forza che la maggior parte della volte neanche sappiamo di avere. E’ una forza che viene fuori nei momenti peggiori della vita quando essere forti è l’unica cosa che resta. Per cui, in questi momenti, cercate la vostra forza interiore. Ecco qui alcune frasi sulla forza interiore ma anche sulla forza di volontà per avere la pazienza di cercarla!

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. Nelson Mandela

Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro che emerge quando la vita ci mette alla prova. Isabel Allende

C’è una forza interiore nascosta che tutti possediamo ma non ci accorgiamo di avere finché non ci costringiamo a superare delle avversità. Nietzsche sintetizzo questa verità nel celebre aforisma ” ciò che non mi uccide mi rende più forte” Phil Stutz

La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri… E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri. Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire alla mercé di chi ci sta di fronte. Non ci esponiamo mai. Perché ci manca la forza di essere uomini, quella che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto. Io amo la semplicità che si accompagna con l’umiltà. Mi piacciono i barboni. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore. Alda Merini

Chi è nell’errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza. Goethe

Che cos’è che ci rende umani? Qualcosa che non si può programmare, che non si può mettere in un chip… è la forza del cuore umano, la differenza tra noi e le macchine.

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica : la volontà. Albert Einstein

Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi.

Alla gente non manca la forza, ma la volontà. Hugo

Si può sconfiggere il generale che comanda tre armate, ma non si può smuovere la ferma volontà di un uomo semplice. (Confucio)

Non c’è miglior chiave che la volontà di aprire una porta. (Hasier Agirre)

Ogni uomo imprime il proprio valore su se stesso… È la volontà che fa l’uomo grande o piccolo. (Friedrich Schiller)

Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il volere che può. (Niccolò Tommaseo)

Qualsiasi cosa tu voglia, è la fuori che aspetta che tu la chieda. Qualsiasi cosa tu voglia, ti vuole a sua volta. Ma devi agire per averla. (Jack Canfield)

La maggior parte delle azioni della vita sono alla nostra portata, ma le decisioni richiedono forza di volontà. (Robert McKee)

Frasi sulla forza in se stessi

Si è forti. Anche quando non ci si crede, anche quando la vita sembra spezzarci, anche quando il mondo pare crollare. E la forza la si può trovare solo in noi. Ecco quindi alcune frasi sulla forza in se stessi per ritrovarla, nel caso l’aveste persa.

Dubitate di tutto, ma non dubitate mai in voi stessi. Andrè Gide

Le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso il segno che ce l’hai fatta. Madre Teresa di Calcutta

Il mio segreto? Ho creduto in me stesso quando nessun altro lo ha fatto. Elon Musk

Possiamo ottenere l’approvazione degli altri, se agiamo bene e ci mettiamo d’impegno nello scopo; ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più – Mark Twain

La forza mentale fa parte del carattere, non si può studiare a tavolino. Si è forti di testa se si riesce a rimanere sereni e divertirsi anche quando le cose non vanno bene, e se si riesce a non perdere mai la fiducia in se stessi e nel lavoro di squadra.

La forza non arriva dalle vittorie. La lotta e le sfide sviluppano la tue forze. Quando attraversi le difficoltà e decidi di non arrenderti, quella è forza.

Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo.

Ricorda, Luke: la Forza sarà con te, sempre.

” Tanto tu sei forte”, dicono. Ma mica lo sanno che inferno hai dentro

La forza la trovi in te. Nessuno te la può dare. La forza di lasciar andare, la forza di dimenticare, la forza di vivere, di continuare a lottare, la forza di sorridere anche quando non hai voglia di farlo, anche quando qualcuno vorrà portartela via. Vinci la tua battaglia ma non sugli altri, su te stessa, la battaglia della tua vita. Osho

Frasi sulla forza della vita

Bisogna essere forti nella vita anche perché la vita stessa è forza e lo è molto di più di tutti per questo bisogna combattere ogni giorno anche per un solo raggio di sole perché si sa, oltre le nuvole c’è sempre il sole. Ecco qui alcune frasi sulla forza della vita.

E’ la forza della vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando sei sul punto di dire basta. Ambrogio Fogar

La forza di una famiglia, come la forza di un’armata, si basa sulla lealtà reciproca. Mario Puzo

Per creare ci deve essere una grande forza dinamica. E quale forza è più potente dell’amore?

Non esiste alcuna forza così democratica come la forza esercitata da un ideale.

Essere amati profondamente da qualcuno ti dà forza. Amare profondamente qualcuno ti dà coraggio.

Non sai mai quanto sei forte finchè essere forte è l’unica scelta che hai

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? Van Gogh

Frasi sulla forza e il coraggio

Infine, la forza, va di pari passo col coraggio. Abbiamo visto frasi e aforismi sulla volontà, sull’andare avanti, sul credere in sé stessi, ma nulla di tutto questo riuscirebbe davvero se non si ha il coraggio quello di lottare, di andare avanti e continuare a mettere un piede fuori dal letto anche quando la pioggia sembra non finire ne fuori ne dentro. Ecco quindi alcune delle più belle frasi sulla forza e il coraggio.

Chi ha prevalso sul proprio nemico | soltanto con la forza, lo ha vinto soltanto a metà.

Non sono mai tanto coraggioso come quando è necessaria la forza.

Il coraggio non ruggisce sempre. A volte il coraggio è la vocina che alla fine della giornata dice ” riproverò domani

Abbi sempre la forza e il coraggio di allontanare dalla tua vita chi calpesta la tua persona e i tuoi sentimenti

Raccogli le tue forze e rialzati, fai tesoro di ogni briciola di grinta che ti resta e usala per andare. Non fermarti a metà strada. Non c’è tempo da perdere. Solo chi trova il coraggio di seguire le proprie emozioni, per quanto folle sembri, potrà sentirsi libero. A. Vanligt

Sei hai la forza di idearlo, abbi anche il coraggio di realizzarlo. A. Di Palma

A volte il coraggio e la paura giocano a nascondino fra loro. E non sai quale dei due ti guida.

È la forza di guardare avanti nella vita che fa la differenza tra lo stare fermi, ad aspettare qualcosa che da solo forse non arriverà mai, e il coraggio di provare conquistarla. Giorgia Stella