Frasi tristi: le più famose sull’amore e sulla vita

Pubblicità

Si sa, la vita non è fatta solo di cose belle e momenti felici, anzi. Ci sono anche tanti momenti di rabbia e moltissimi altri tristi. Capita di perdere un amico, un amore, un’opportunità e purtroppo a volta ci sono persone care che vengono a mancare. In quei momenti tutti cerchiamo conforto, qualcuno che possa davvero capirci e non trovandolo sempre nelle persone che abbiamo accanto, capita di trovarlo in una canzone, in un libro, in un film.

Ecco dunque che abbiamo voluto raccogliere alcune delle frasi tristi più belle sull’amore e sulla vita.

Frasi tristi amore

Romeo e Giulietta è sicuramente una delle storie d’amore più raccontate ma anche una di quelle più amate. Forse perché infondo siamo tutti inguaribili romantici e non ci stiamo che due innamorati come loro alla fine non riescano a stare insieme o forse semplicemente perché le tragedie d’amore hanno sempre un loro fascino.

Siamo fatti di parole non dette, lettere mai spedite, di occasioni perse e abbracci mai dati.

(Anonimo)

(Anonimo) Le parole se ne stanno zitte sulla soglia a un passo da te che resti fuori, e io non so come chiamarti e chiederti di tornare indietro. E’ così che nascono gli addii.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) C’era una stella sola e limpida nel cielo colore di rose, un battello lanciò un addio sconsolato, e sentii in gola il nodo gordiano di tutti gli amori che avrebbero potuto essere e non erano stati.

(Gabriel Garcia Marquez)

(Gabriel Garcia Marquez) Ti manderò un bacio con il vento

e so che lo sentirai,

ti volterai senza vedermi ma io sarò li.

(Pablo Neruda)

e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò li. (Pablo Neruda) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

(Eugenio Montale)

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. (Eugenio Montale) Non mi manca quello che mostravi di essere, mi manca quello che pensavo che tu fossi.

(Alda Merini)

(Alda Merini) Quanta vita serve per dimenticarti,

per spostarti solo di un millimetro fuori dal mio centro.

(Federica Carta)

per spostarti solo di un millimetro fuori dal mio centro. (Federica Carta) Non ho smesso di pensarti,

vorrei tanto dirtelo.

Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare,

che mi manchi

e che ti penso.

Ma non ti cerco.

Non ti scrivo neppure ciao.

Non so come stai.

E mi manca saperlo.

Hai progetti?

Hai sorriso oggi?

Cos’hai sognato? (Charles Bukowski)

Ci sono cose. Piccole cose che non dimenticherò, che sono niente e invece restano più forti di tutto.

(Margaret Mazzantini)

(Margaret Mazzantini) Volevo solo farti sapere che sto bene anche senza di me, ma non senza di te (Anonimo)

E’ così che finiscono gli amori.

Le labbra si stancano, i respiri si placano, i battiti diminuiscono, gli orizzonti si restringono.

Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute.

E dal soffitto le domande ti guardano e non cercano neanche più risposta.

(Fabrizio Caramagna)

Le labbra si stancano, i respiri si placano, i battiti diminuiscono, gli orizzonti si restringono. Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute. E dal soffitto le domande ti guardano e non cercano neanche più risposta. (Fabrizio Caramagna) Una volta ho letto in un libro che l’amore non esiste per renderci felici, ma per dimostrarci quanto sia forte la nostra capacità di sopportare il dolore.

(Alessandro D’Avenia)

(Alessandro D’Avenia) Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Amare è così breve, e dimenticare così lungo.

(Pablo Neruda)

(Pablo Neruda) Se un piatto o un bicchiere cadono a terra senti un rumore fragoroso. Lo stesso succede se una finestra sbatte, se si rompe la gamba di un tavolo o se un quadro si stacca dalla parete. Ma il cuore, quando si spezza, lo fa in assoluto silenzio.

(Cecelia Ahern)

(Cecelia Ahern) Per un po’ forse continuerò ad urlare il tuo nome a me stesso, nel cuore. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà.

(David Grossman)

(David Grossman) L’amore non esiste, ma è quello in cui credi. (Ultimo)

Quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato. Se soffrono entrambi, non è mai finito.

(Marilyn Monroe)

(Marilyn Monroe) Mentre il sole alle spalle pian piano va giù, e quel sole vorresti non essere tu.

(Luciano Ligabue)

Frasi tristi sulla vita

Come abbiamo detto, purtroppo capita a volte di sentirsi soli e tristi per vari avvenimenti che ci hanno colpito. E ogni tanto ce la prendiamo anche un po’ con la vita, o si ha paura di ricominciare o addirittura di ricordare. Ma è importante farlo perché tutto quello che abbiamo passato ci ha fatto diventare le persone che siamo oggi.

La tristezza insegna più cose della felicità.

(Anonimo)

(Anonimo) La vita è una notte riempita da un lungo sogno, che spesso diventa un incubo opprimente.

(Arthur Schopenhauer)

(Arthur Schopenhauer) Non importa dove ti trovi, sei sempre un po’ solo, sempre un estraneo.

(Banana Yoshimoto)

(Banana Yoshimoto) Ho davvero paura di sentirmi felice perché la felicità non dura.

(Andy Warhol)

(Andy Warhol) A parte poche eccezioni, al mondo tutti, uomini e animali, lavorano con tutte le forze, con ogni sforzo, dal mattino alla sera solo per continuare ad esistere: e non vale assolutamente la pena di continuare ad esistere, inoltre dopo un certo tempo tutti finiscono. È un affare che non copre le spese.

(Arthur Schopenhauer)

(Arthur Schopenhauer) I ricordi sanno emozionare ma, a volte, anche far molto male, perchè ti riportano alla mente momenti che non possono più ritornare.

(Anonimo)

(Anonimo) A volte bisogna lottare così duramente per la vita che non resta più tempo per viverla.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese.

(Arturo Graf)

(Arturo Graf) Certo è più facile morire che sopportare con fermezza una vita dolorosa.

(Johann Wolfgang Von Goethe)

(Johann Wolfgang Von Goethe) Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno.

(Henry Miller)

(Henry Miller) Può darsi che non sarai mai felice. Perciò non ti resta che danzare, danzare così bene da lasciare tutti a bocca aperta.

(Haruki Murakami)

(Haruki Murakami) Tutti vogliono solo la felicità, ma come si fa ad avere un arcobaleno senza neanche un po’ di pioggia?

(Anonimo)

(Anonimo) Ai più importanti bivi della nostra vita non c’è segnaletica.

(Ernest Hemingway)

(Ernest Hemingway) Fate attenzione alla tristezza. È un vizio.

(Gustave Flaubert)

(Gustave Flaubert) Lo spreco della vita si trova nell’amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell’egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità.

(Oscar Wilde)

(Oscar Wilde) La tristezza viene dalla solitudine del cuore.

(Charles Louis De Montesquieu)

(Charles Louis De Montesquieu) Benché la vita umana non abbia prezzo, agiamo sempre come se qualcosa sorpassasse, in valore, la vita umana.

(Antoine de Saint-Exupéry)

(Antoine de Saint-Exupéry) In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti.

(Robert Lee Frost)

(Robert Lee Frost) La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove.

(Anton Čechov)

Fonte: Frasimania