Frasi sul teatro: da Pirandello a Shakespeare e Eduardo de Filippo

A teatro si crea magia. Qui, a differenza del cinema e della televisione, si crea un contatto diretto tra gli attori e il pubblico che decreta immediatamente il successo e il gradimento attraverso gli applausi. Il 27 marzo è la giornata mondiale del Teatro. Non è una giornata dedicata solo a far conoscere e a riconoscere il valore del teatro come forma d’arte e come crescita personale ma soprattutto a diffondere e difendere un diritto importantissimo : la libertà d’espressione. Ecco quindi alcune belle frasi sul teatro.

Frasi sul teatro

“Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C’è un silenzio profondo, ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Ed entri in un altro mondo.” (David Lynch)

“Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso.” (Gigi Proietti)

“La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono come tanti acquedotti.” (Claudio Abbado)

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.” (Victor Hugo)

“Il teatro è una zona franca della vita, lì si è immortali.” (Vittorio Gassman)

“Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana.” (Federico Garcia Lorca)

“Il teatro per la sua intrinseca sostanza è fra le arti la più idonea a parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali si formassero questa precisa coscienza del teatro considerandolo come una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio alla stregua della metropolitana e dei vigili del fuoco.” (Paolo Grassi)

“E poi sapete che vi dico: gli attori vivono più a lungo, perché vivendo anche le vite degli altri, le aggiungono alle loro.” (Carlo Giuffré)

“Non si può vivere senza, l’umanità non può vivere senza il Teatro. Forse un giorno si potrà vivere senza il cinema, ma senza il Teatro è impossibile. Almeno finché esiste l’uomo, finché esiste lo specchio, il riflesso di noi stessi che respira, vivo come noi. L’uomo ha bisogno dell’uomo, di essere riconosciuto, di vedersi di fronte e farsi delle domande, per cui non penso che il Teatro morirà mai.” (Emma Dante)

“Si recitano ruoli di eroi perché si è vigliacchi, ruoli di santi perché si è delle carogne. Ma, più di tutto, si recita perché altrimenti si diventerebbe pazzi.” (Vittorio Gassman)

“Il teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena gli stati d’animo, coinvolge mantenendo nel contempo le distanze della vita vera. Il teatro è una scuola di emozioni come le fiabe per bambini.” (Paolo Crepet)

Frasi sul teatro Pirandello

Luigi Pirandello fu uno tra i più noti drammaturghi italiani del XX secolo. Scrisse romanzi e novelle e oltre 50 opere teatrali. La sua arte venne riconosciuta a tal punto che nel 1934 vinse il premio Nobel per la letteratura. Ecco qui alcune delle più belle frasi sul teatro di Luigi Pirandello.

“Ogni fantasma, ogni creatura d’arte, per essere, deve avere il suo dramma, cioè un dramma di cui esso sia personaggio e per cui è personaggio. Il dramma è la ragion d’essere del personaggio; è la sua funzione vitale : necessaria per esistere” da ” Sei personaggi in cerca di autore”

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.” da “Menzogna e Sincerità”

“C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno.”

“Che triste parte quella degli incompresi nella commedia della vita! Amarezze, per cibo quotidiano: e per compenso il ridicolo.”

“Che cos’è un palcoscenico? Mah, vedi? Un luogo dove si giuoca a far sul serio.”

“Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza anche dal suo stesso autore, che può esser da tutti immaginato in tant’altre situazioni in cui l’autore non pensò di metterlo, e acquistare anche, a volte, un significato che l’autore non si sognò mai di dargli!” da ” Sei personaggi in cerca di autore”

“Nessun artista crede alla verità oggettiva, cioè reale in sé, del mondo che rappresenta. Ma si potrebbe dire che questa verità oggettiva, non solo per l’artista, non esiste per nessuno.” da ” L’Umorismo”

“Chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non muore più… Chi era Sancho Panza? Chi era don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché – vivi germi – ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per l’eternità.” da “Sei personaggi in cerca di autore”

“Un personaggio […] può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre “qualcuno”. Mentre un uomo – non dico lei, adesso – un uomo così in genere, può non esser “nessuno”.” da “Sei personaggi in cerca di autore”