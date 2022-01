Frasi sulla luce: interiore, del cuore, negli occhi, e il buio

- pubblicità -

La luce è quella che illumina le case, le strade, i treni, gli aerei, le auto e tutto quello che ci circonda. E’ un mezzo potentissimo che non agisce solo fisicamente ma anche e soprattutto psicologicamente. Nei momenti più tristi si cerca di accendere la luce per non rimanere al buio con i propri pensieri e per vivere i momenti più belli si attendono i primi raggi di sole che segnano l’inizio dell’estate e della primavera. Ecco quindi alcune delle frasi sulla luce più belle di sempre.

Frasi sulla luce

M’illumino | d’immenso. Giuseppe Ungaretti

La luce può essere delicata, pericolosa, onirica, nuda, viva, morta, nebbiosa, chiara, calda, scura, viola, primaverile, cadente, dritta, sensuale, limitata, velenosa, calma e morbida. (Sven Nykvist)

In più dorata luce Vedo Ogni piccolo dubbio e paura, Ogni piccola discordia di quaggiù sparita. (Emily Dickinson)

I miracoli sono sogni che diventano luce. (Alan Drew)

Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce. (Jean Cocteau)

La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori. (Alda Merini)

In natura, la luce crea il colore. Nella pittura, il colore crea la luce. (Hans Hofmann)

Fotografia, foto-grafia, significa scrivere con la luce. (Herbert McLuhan)

Nella giusta luce, al momento giusto, tutto è straordinario. (Aaron Rose)

La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte. (Louis-Ferdinand Céline)

La luce è una cosa che non può essere riprodotta ma deve essere rappresentata attraverso un’altra cosa, attraverso il colore. Sono stato contento di me, quando ho scoperto questo. (Paul Cezanne)

Frasi sulla luce del cuore, interiore

C’è chi brilla di luce propria e si vede sin da lontano e poi c’è chi questa luce ce l’ha dentro, nel più profondo di se stessi. Si tratta della luce del cuore quella che illumina la via, la strada che è completamente dedita all’amore. Ecco qui tutte le frasi sulla luce del cuore, sulla luce interiore, quelle più belle di sempre.

L’amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce. (Khalil Gibran)

Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. (Giuseppe Ungaretti)

Tieni accesa la fiamma del tuo cuore, e non ti sentirai mai buio. (J. Parker)

La bellezza non è nel viso; la bellezza è una luce nel cuore. (Kahlil Gibran)

Se la luce è il primo amore della vita, l’amore non è forse la luce del cuore? Honorè de Balzac

L’uomo può vedere due tipi di luce a questo mondo. Una è la luce del sole e questa può essere facilmente vista dagli occhi dell’uomo. L’altra luce è il cuore, la fiamma interiore della speranza. E per nutrirsi di questa luce gli occhi non servono.

Tutta l’oscurità svanì quando vidi la luce nel mio cuore. Kabir

Avevo dimenticato quanta luce c’è nel mondo, fino a quando non me l’hai donata. (Ursula K. Le Guin)

Ho spento la luce artificiale e ho visto la luce spirituale.

Come sei ora nel tuo cuore | Illuminati | Non vergognarti di ciò che sei | Sentiti come fosse una cascata | Illuminati, illuminati | Cresci nella luce.

Le persone sono come le vetrate. Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala l’oscurità rivelano la loro bellezza solo se c’è una luce dentro. (Elisabeth Kubler-Ross)

Il mondo non è diviso tra persone buone e Mangiamorte! Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi. Ma sta sempre a noi scegliere da che parte schierarci. Dal film: Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Non ho bisogno di tempo per sapere come sei: conoscersi è luce improvvisa. (Pedro Salinas)

Verrà forse un tempo in cui la luce interiore uscirà da noi, in modo che non avremo più bisogno di altra luce. (Johann Wolfgang von Goethe)

Tutti noi camminiamo nel buio e ognuno di noi deve imparare ad accendere la propria luce. (Earl Nightingale)

Siate Luce a Voi Stessi. (Buddha)

Solo la luce che uno accende a se stesso, risplende in seguito anche per gli altri.(Arthur Schopenhauer)

Frasi sulla luce e il buio

Luce e buio sono due parole opposte, due cose completamente diverse o, perlomeno, all’apparenza. In realtà sono complementari tra di loro. Quando finisce la luce comincia il buio e, soprattutto, per combattere il buio, dentro e fuori, si accende la luce. Ecco quindi tutte le frasi sulla luce e il buio e il loro rapporto indissolubile.

Non abbiate mai paura dell’ombra. È lì a significare che vicino, da qualche parte, c’è la luce che illumina. (Ruth E. Renkel)

Amerò la luce perché mi mostra la strada, ma sopporterò l’oscurità perché mi mostra le stelle Og Mandino

È di notte che è bello credere alla luce. (Edmond Rostand)

Dove c’è la luce, deve esserci ombra, e dove c’è l’ombra, deve esserci luce. Non esiste ombra senza luce, né luce senza ombra. (Haruki Murakami)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj)

Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. (Genesi)

Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando un uomo ha paura della luce. (Platone)

Perché la luce sia splendente, ci deve essere l’oscurità. (Francis Bacon)

Non combattere l’oscurità. Porta la luce e l’oscurità scomparirà Maharishi Mahesh Yogi

Guarda come una singola candela può sfidare e definire l’oscurità. Anna Frank

Non c’è luce senza ombra, così come non c’è felicità senza dolore. Isabel Allende

Frasi sulla luce delle candele e delle lanterne

C’è una luce che è diversa per l’atmosfera che crea. E’ la fiaccola che spunta da una candela, quella che riesce a far luce e anche se all’apparenza è poca, sa riempire i cuori di tutti. E’ la luce che si accende per profumare un ambiente, per creare un’atmosfera romantica, per ricordare qualcuno. Ecco quindi alcune delle frasi sulla luce delle candele e delle lanterne più belle.

Meglio accendere una candela che maledire l’oscurità. (Proverbio cinese)

Ci sono due modi di diffondere luce; essere la candela o lo specchio che riflette. (Edith Wharton)

La candela si consuma e subito si spegne. Non piangere. La luce non muore. (Marian Bogdala)

È finita la notte. Spegni la lampada fumante nell’angolo della stanza. Sul cielo d’oriente è fiorita la luce dell’universo: è un giorno lieto. Sono destinati a conoscersi tutti coloro che cammineranno per strade simili. Tagore

Ti amo entro la sfera delle necessità quotidiane, alla luce del giorno e al lume di candela.

Chi riceve un’idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia; come chi accende la sua candela con la mia riceve luce senza lasciarmi al buio. (Thomas Jefferson)

Se accendi una lanterna per un altro, anche la tua strada ne sarà illuminata Buddha

Frasi sulla luce del sole

C’è chi la ama e ci starebbe dei giorni. Ci sono poi le persone pipistrello o, come va di moda ultimamente parlando di sovrannaturale, vampiro che la odiano e che a volte ne hanno quasi paura. Ci sono le persone che uscirebbero solo sotto la pioggia e poi ci sono quelle che basta un raggio di sole che vogliono dubito uscire. Ecco qui le frasi sulla luce del sole più belle!

Porta il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Proverbio maori)

L’alba è il momento in cui non respira, l’ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. (Leonora Carrington)

Quello che vorrei dipingere è la luce del sole sulla parete di una casa. (Edward Hopper)

Io sono nato nelle praterie dove il vento soffia libero e non c’è nulla che ferma la luce del sole. Io sono nato dove non c’erano costrizioni. Geronimo

Ogni ora di luce e di buio è un miracolo. Walt Whitman

Di giorno una finestra è una bellissima lampada. Gae Aulenti

Un raggio di sole è sufficiente per spazzar via molte ombre San Francesco d’Assisi

Dietro la nuvola il sole splende ancora. Abraham Lincoln

Frasi sulla luce negli occhi

Si dice che quando si ama si ha una luce negli occhi che li riempie, li rende a forma di cuoricino e li illumina. Ecco qui tutte le frasi sulla luce negli occhi più belle di sempre.

Ed è negli occhi del bimbo, nei suoi occhi scuri e profondi, come notti in bianco, che nasce la luce.

È la luce dei tuoi occhi che fa brillare la bellezza. Rinaldo Sidoli

Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella. (William Blake)

La luce che brilla negli occhi è la luce del cuore Gialal al -din Rumi

Sogno un mondo al contrario in cui è l’agitarsi dei tuoi capelli a generare il vento, in cui è la luce dei tuoi occhi a illuminare il mare. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla luce in fondo al tunnel

Si dice sempre che prima o poi spunterà il sole e smetterà di piovere, anche quando sembra di essere nel bel mezzo di un nubifragio. Ecco quindi alcune frasi sulla luce in fondo al tunnel.

E’ nei nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce. Aristotele Onassis

Un racconto eschimese spiega così l’origine della luce: «II corvo che nella notte eterna non poteva trovare cibo, desiderò la luce, e la terra si illuminò». Se c’è un vero desiderio, se l’oggetto del desiderio è veramente la luce, il desiderio della luce produce la luce.

Quando meno ce lo aspettiamo succede qualcosa che ci porta su un sentiero che non avevamo scelto e verso un futuro che non avremmo mai immaginato. Dove conduce quel sentiero? È il viaggio della vita, la ricerca di una luce… A volte però trovare la luce significa attraversare la più fitta oscurità.

La speranza è riuscire a vedere che c’è luce, nonostante tutta l’oscurità. Desmund Tutu

L’amicizia è quella luce in fondo al tunnel delle difficoltà che illumina i tuoi giorni più bui, quella luce che ti indica di nuovo la strada da percorrere quando per qualsiasi insano motivo l’hai persa. Sonia Regis

Frasi sulla luce Tumblr

Infine, beh si sa i migliori aforismi si trovano sul web! Ecco quindi alcune delle più belle frasi sulla luce tratte da Tumblr!

Un pensiero al buio, fa luce

Quando non ci sei mancano i colori e la luce del tramonto ha perso d’intensità

Quanto meno un’ombra racconta di una luce

Nonostante tutto certe persone rimangono dentro, come dentro rimane la luce nelle radici della notte

Non voglio averti/ per riempire i vuoti in me/ voglio essere piena già di mio,/ voglio essere così completa /da poter illuminare una città intera/ e dopo /voglio averti /perchè noi due messi insieme /potremmo incendiarla

Puoi scegliere di perderla/ ma ricorda / il sole è il sole,/ il resto è solo luce

La paura e il buio hanno la stessa luce

Che ci vedrò mai in te? Nei riflessi dei tuoi occhi, per la precisione, nella luce forte dei tuoi occhi accesi come fari, io, se mi ci specchio, vedo una me felice

La vita è una luce ammiccante nel buio

Brilla come se nessuno avesse mai provato a spegnerti

L’amore è una trappola. Quando appare, vediamo solo la sua luce, non le sue ombre

Ti faranno buio intorno. Ma la luce che hai dentro non potranno spegnerla. Mai

Nei momenti bui della vita prendi esempio dal girasole. Alza la testa e cercalo tu il tuo raggio di sole

Potresti pensare che la tua luce sia piccola, ma può fare un’enorme differenza nella vita delle altre persone

Con tutta sta fatica io in fondo al tunnel non voglio la luce : come minimo voglio i fuochi d’artificio

Non sempre va tutto come vorremmo, ma la cosa importante è non arrendersi mai. In fondo al tunnel c’è sempre la luce

Nei tuoi occhi ho trovato quello che cercavo : la luce in fondo al tunnel del mio dolore

Che la candela della speranza non si spenga mai in te. Essa è la nostra luce in fondo al tunnel