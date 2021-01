Frasi sulla pioggia divertenti, tristi e da Tumblr

C’è chi odia la pioggia, chi diventa triste perché è un po’ meteoropatico e poi c’è chi la ama perché da pace, obbliga a fermarsi un attimo o, persino, può piangere senza farsi vedere. Dopo le frasi sul sole e sulla luna ecco le frasi sulla pioggia più belle!



C’è chi sotto la pioggia sa ridere e anche di gusto, perché tanto sa che prima o poi arriverà l’arcobaleno. Ecco quindi alcune frasi sulla pioggia divertenti!



E se alcuni sanno sorridere sotto la pioggia, altri, come abbiamo detto, la sfruttano per piangere nascondendo le loro lacrime tra le gocce di pioggia. E quindi non potevamo non lasciarvi anche alcune frasi sulla pioggia tristi.



Come sempre ecco qui la nostra selezione sulle frasi sulla pioggia prese da Tumblr più belle! Qui invece potrete leggerle direttamente da Tumblr.



Sono tante le canzoni che hanno sfruttato l’emozione, bella o triste che sia, della pioggia nei loro testi. Ecco dunque alcune delle frasi sulla pioggia prese dalle canzoni più belle italiane e straniere!



Basta dire la parola rain che vengono subito in mente tantissime frasi sulla pioggia in inglese prese dalle tante canzoni, dai libri fino persino alle opere teatrali!

If you want the rainbow, you gotta put up with the rain.

Se vuoi l’arcobaleno, devi rassegnarti a sopportare la pioggia.

(Dolly Parton)

The best thing one can do when it’s raining is to let it rain.

La cosa migliore che si può fare quando piove è lasciar piovere.

(Henry Wadsworth Longfellow)

You can tell a lot about a person by the way he/she handles these three things: a rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights.

Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate.

(Maya Angelou)