Mi manchi: frasi più belle da mandare alle persone care

Pubblicità

Non tutti sanno dire mi manchi, ma non per questo non vuol dire che non sentano nostalgia di una persona cara. Sono soprattutto gli uomini che fanno fatica a esprimere i propri sentimenti specialmente con amici o parenti e tendono a tenersi dentro le proprie emozioni. Ma non c’è niente di più bello che ricevere un messaggio o un bigliettino con scritto mi manchi e poco importa se a mandarlo è la dolce metà o la mamma o il papà, sarà comunque bello da ricevere. Ecco dunque una selezione speciale di frasi per dire mi manchi!

Mi manchi: frasi prese da Tumblr



Il web è piano di aforismi dolci, a volte quasi fino a far venire il latte alle ginocchia, per aiutarci a dire mi manchi con delle frasi. Ecco dunque alcune frasi per dire mi manchi prese da Tumblr selezionate da noi.

Se non ci metti troppo ti aspetterò tutta la vita (Oscar Wilde)

La verità è che mi manchi, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo.

Ci sono mi manchi che non si possono dire, sono quelli che rispettano la felicità di qualcuno lontano da noi.

Non è che mi manchi, è solo che se non ci sei io sono un po’ meno.

Non si guarisce mai da ciò che ci manca. Ci si adatta, ci si racconta altre verità, si convive con se stessi, con la nostalgia della vita come i vecchi.

Non mi manchi quando sono triste, mi manchi quando sono felice e non posso dividere tutti questi sorrisi con te.

Mi manchi: frasi d’amore



Ci sono tante forme di nostalgia in amore. C’è l’amore finito dove uno dei due generalmente soffre più dell’altro perché è ancora innamorato, c’è l’amore finito nel peggio dei modi, con la morte della persona amata e infine c’è l’amore non corrisposto e che spesso risiede proprio nella persona che si ha accanto più spesso. Ecco dunque alcune frasi d’amore per dire mi manchi.

Amare significa soffrire e io soffro lontana da te. Mi manchi amore mio!

Non è che mi manchi. È solo che non riesco a far niente senza di te…

Mi manca non potere più gridare al mondo di esser la persona persona più felice al mondo. Mi manchi te!

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama.

(Fëdor Dostoevskij)

Oggi avevo freddo, ero stanco, nervoso ma non capivo il perché! Poi riflettendo ci sono arrivato: mancavi tu! Il mio sole, l’unico fuoco capace di scaldare la mia anima.

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai.

(Gabriel García Márquez)

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti ma non ha voce.

(Frida Kahlo)

Mi manchi: frasi per il papà



Una selezione di frasi per dire mi manchi papà se avete ancora la fortuna di averlo con voi. Se invece il vostro papà è morto usate queste frasi per dirgli comunque mi manchi anche se non potrà rispondervi, vi sentirà.

Il tuo sorriso splende dentro di me e grazie ad esso trovo la forza di andare avanti. Mi manchi…

Torna da me. Sia pure come un’ombra, sia pure come un sogno.

(Euripide)

Basterebbe dirselo un “Mi Manchi”, invece di continuare a mancarsi in silenzio…

A mio padre che mi manca ogni giorno di più. Ti voglio bene e te ne vorrò sempre.

Quando un grande uomo muore per anni la luce che lascia dietro di lui, giace sui sentieri degli uomini. (Henry Wadsworth Longfellow)

Le persone non smettono mai di mancarci. Impariamo soltanto a vivere tenendoci dentro, in qualche modo, l’enorme abissale vuoto lasciato dalla loro assenza. (Alyson Noël)

Mi manchi: frasi per la mamma



Dopo il papà non poteva mancare la mamma. Anche qui troverete frasi per dire mi manchi alla mamma sia che l’abbiate ancora voi, e ricordatevi di farlo ogni giorno finché potete, sia per ricordarla e dirglielo anche se non è più con voi perché in realtà sarà sempre al vostro fianco.

Più mi sei lontana e più capisco quanto sei importante per me.

Dicono che il tempo guarisca ogni ferita, ma il dolore per la morte di una mamma morta niente e nessuno potrà mai placarlo. Mi restano i ricordi, ma non mi bastano. Mi manchi così tanto mamma e spero che tu sia in un posto migliore.

Ripenso ai giorni in cui eravamo tutti assieme e non riesco a trattenermi dal piangere. Mi manchi tanto mamma. Eri e rimarrai sempre il dono più prezioso della mia vita.

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Vorrei solo perdermi nei tuoi abbracci.

Non esiste un giorno in cui io non senta la tua mancanza

Mi manchi: frasi in ricordo di una persona cara



Non solo mamma e papà ma le persone delle quali possiamo sentire la mancanza sono tante, dal nonno e la nonna, al resto della famiglia, che sia di sangue o quella che abbiamo voluto costruirci noi. Chiunque quando se ne va lascia dentro di noi un grande vuoto che non sempre sappiamo come esprimere ecco allora alcune frasi in ricordo di una persona cara per dire mi manchi.

Non sei più là dov’eri, ma sei ovunque io sia.

(Victor Hugo)

Mi manchi ancora più di quanto avrei potuto credere; ed ero preparato al peggio.

(Vita Sackville-West)

Un solo essere vi manca e tutto è spopolato.

(Alphonse de Lamartine)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore.

(Mahatma Gandhi)

Sei stato portato via da qui, ma nessuno potrà mai portarti via dai nostri cuori. Ti vorremo bene per sempre.

Mi manchi così tanto che vorrei tirarti fuori dai miei sogni per riabbracciarti e non lasciarti mai più.

Mi manchi frasi sull’amicizia



Sicuramente abbiamo tutti un amico che è lontano e che non vedete da tempo se non tramite foto o videochiamate. Altri ancora avranno amici lontani non fisicamente ma coi quali per varie ragioni non si parlano da un po’. E allora cosa ne pensate di farvi risentire condividendo con loro alcune frasi sull’amicizia per dire mi manchi?

Con te ho vissuto i giorni più belli di tutta la mia vita.

Ogni canzone ormai sembra la nostra

Ricordati che ti penso sempre e mi manchi, a presto amica mia.

Quando saremo lontane e ti mancherò, tanto quanto tu mancherai a me, ricordati che potrai sempre contare sul mio aiuto, anche a chilometri di distanza.

So già che mi mancherai e quando succederà ripenserò a questo momento amica mia, sicuramente mi scapperà un sorriso.

Sai com’è manchi te (Ligabue)

Mi manchi frasi in inglese



Ci sono alcune cose, alcune emozioni, che se pronunciate in inglese, suonano meglio, quasi più profonde, più vere. Questo accade soprattutto quando dobbiamo parlare di sentimenti. Volete mettere dire I miss you invece che mi manchi? Ecco, per questo abbiamo pensato di lasciarvi anche alcune frasi in inglese per dire mi manchi.