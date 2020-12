Frasi sui sogni: quelli nel cassetto, quelli avverati e anche quelli infranti

Pubblicità

C’è chi dice che i sogni sono meglio della realtà e non vede l’ora di chiudere gli occhi per sognare e cominciare a rincorrere il proprio desiderio. C’è chi il giorno dopo non si ricorda mai cosa ha sognato. C’è chi crede che i sogni sono impossibili da realizzare, chi invece è riuscito a realizzarne alcuni e chi invece li ha visti infrangersi come le onde del mare contro gli scogli. Comunque sia non si vive senza sogni, sono la spinta che ci fa alzare la mattina e che ci fa sorridere anche dopo una brutta giornata. Quindi anche quando vi sembra tutto cupo e grigio, non smettete mai di sognare.

Ecco alcune delle più belle frasi sui sogni, quelle che vi incitano a sognare ogni secondo della vostra vita, anche se un sogno di è infranto, anche su un altro si è realizzato, ce ne sarà sempre uno dietro l’angolo ad attendervi.

Frasi sui sogni

“Compagno, come si fa la rivoluzione?”

“Bisogna sognare”.

(Lenin)

(E. Roosvelt)

(Massimo Gramellini)

(Jim Morrison)

(Proverbio africano)

(Anatole France)

(Ennio Flaiano)

(Fabrizio Caramagna)

(Marcel Proust)

(Jeremy Irons)

(Massimo Gramellini)

(Luciano Ligabue)

(William Shakespeare)

(Fabrizio Caramagna)

Frasi sui sogni che si avverano



Non vi è momento più bello nella vita quando si raggiunge un traguardo tanto sognato a desiderato. Spesso questo coincide con i momenti della vita come il matrimonio, la nascita di un figlio, la formazione di una nuova famiglia o successi lavorativi. Qualunque sia, bisogna godersi appieno il momento della realizzazione di un sogno perché ognuno è unico.

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà.

(Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery)

(Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery) I sogni si realizzano; senza questa possibilità, la natura non c’inciterebbe a farne.

(John Updike)

(John Updike) E il sogno realtà diverrà… (Walt Disney)

Se puoi sognarlo puoi farlo (Walt Disney)

Una volta lei mi disse che la chiave della felicità stava nell’avere sogni realizzabili. (Nicholas Sparks)

Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire. (Paulo Coehlo)

Non smettere di sognare, solo chi sogna può volare (Tratto dal film Peter Pan)

Realizzate il vostro sogno e non ascoltate ciò che dice la “gente”, anche se andrete incontro a una momentanea sconfitta, perché forse “loro” non sanno che ogni fallimento incorpora il seme di un successo equivalente.

(Napoleon Hill)

(Napoleon Hill) Solo chi ha un grande sogno, può realizzare un grande sogno.

(Gandhi)

(Gandhi) Beati coloro che sognano: porteranno speranza a molti uomini e correranno il dolce rischio di vedere i loro sogni realizzati.

(H. Camara)

(H. Camara) Un sogno da realizzare è la giusta spinta per svegliarsi felici ogni mattina.

La realizzazione di un sogno è soddisfazione, vita, stima di sé e felicità allo stato puro.

La riuscita di un sogno non fa, necessariamente, di te un vincitore ma un combattente che, nonostante le difficoltà, non si è mai arreso.

Il modo migliore per realizzare i tuoi sogni è svegliandoti (Paul Valéry)

Mai ti è dato un desiderio senza che ti sia dato anche il potere di realizzarlo (Richard Bach)

Frasi sui sogni infranti



Purtroppo si sa, a volte la vita chiude le porte in faccia e non sempre riusciamo a realizzare i nostri sogni anche se non sembravano così impossibili da realizzare. Ma è proprio questo il momento in cui non bisogna smettere di crederci e ricominciare a sognare e inseguire il proprio sogno più forte di prima. Chissà, magari “non sarà come credevi ma sarà anche meglio di come speravi”.

I sogni, beninteso, non sono realizzabili, lo sappiamo; non ne faremmo forse senza il desiderio, e invece è utile farne per vederli fallire e perché il loro fallimento ci serva d’insegnamento.

(Marcel Proust)

(Marcel Proust) Vivere costantemente proiettati verso il futuro nel tentativo di realizzare i propri sogni ed esaudire i propri piú intimi desideri significa, spesso, vivere soltanto d’illusioni. Eppure, è proprio da queste illusioni che traiamo la forza per andare avanti e da cui dipende, in gran parte, la nostra felicità.

(Giovanni Soriano)

(Giovanni Soriano) Uno si fa dei sogni, roba sua, intima, e poi la vita non ci sta a giocarci insieme, e te li smonta, un attimo, una frase, e tutto si disfa. Succede. Mica per altro che vivere è un mestiere gramo. Tocca rassegnarsi. Non ha gratitudine, la vita, se capite cosa voglio dire.

(Alessandro Baricco)

(Alessandro Baricco) Per questo i sogni possono essere tanto pericolosi: covano sotto la cenere come un fuoco e a volte ci consumano completamente.

(Arthur Golden)

(Arthur Golden) Nella vita non c’è ne va bene una: o i nostri sogni non sono all’altezza, o noi non siamo all’altezza dei nostri sogni.

(Vittorio Deriu)

(Vittorio Deriu) Non temere un sogno infranto ma vivilo come un insegnamento che non scorderai.

I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c’era qualcosa di strano.

(Dal film Inception)

(Dal film Inception) Non lasciamoci demoralizzare dai ladri di sogni: loro non ne hanno e così cercano di rubare i nostri.

(Roberto Rizzato)

(Roberto Rizzato) Non abbatterti per un sogno infranto ma guardati attorno: il mondo è pieno di nuovi sogni da vivere.

Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti.

(Luigi Pirandello)

(Luigi Pirandello) Piango per ciò che non c’è mai stato… per le mie speranze e i miei sogni infranti, per le mie aspettative finite nel nulla. (E. L. James)

La mia vita è piena di promesse vuote e sogni infranti. (Eminem)

Un sogno infranto non è necessariamente negativo: potrebbe, infatti, regalarti la possibilità di un sogno ancora più bello.

Un sogno infranto non è abbastanza per decidere di arrendersi.

Fonte: aforismania