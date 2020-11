Frasi sul mare: aforismi, canzoni e citazioni

Pubblicità

Una forza imponente che quasi come l’amore ci sovrasta e ci rende impotenti davanti ad esso. Il mare può essere molto pericoloso per i tanti esseri viventi che vi vivono ma anche e soprattutto per la sua forza che durante le tempeste e le burrasche lo rendono inquieto e costantemente agitato fino a provocare tragedie. Ma nonostante questo il mare resta e resterà sempre una delle forze della natura più affascinanti per l’uomo che non potrà mai farne a meno. In ogni stagione fermarsi ad ammirare le sue onde donerà pace, anche in inverno quando i colori cupi lo renderanno molto più caratteristico.

Ecco allora che nel corso delle epoche in molti hanno scritto, narrato, cantato e dipinto il mare e la sua forza e noi abbiamo voluto fare una selezione delle frasi sul mare più belle.

Frasi sul mare



Filosofi, scrittori di ogni epoca e persino pittori hanno detto la loro su una delle forze più grandi della natura: il mare. Se dovessimo elencare tutte le frasi più belle sul mare non finiremmo mai di scrivere per questo abbiamo fatto una selezione speciale dei nomi più grandi e, ovviamente, delle frasi più belle sul mare.

Non c’è fine al mare.(Samuel Beckett)

In una goccia d’acqua s’incontrano tutti i segreti di tutti gli oceani.(Khalil Gibran)

L’eternità è il mare mischiato col sole.(Arthur Rimbaud)

Siamo come isole nel mare, separate in superficie, ma collegate nel profondo.(William James)

La voce del mare parla all’anima. Il tocco del mare è sensuale, avvolge il corpo nel suo morbido e stretto abbraccio.(Kate Chopin)

Solo tre cose sono infinite. Il cielo nelle sue stelle, il mare nelle sue gocce d’acqua e il cuore nelle sue lacrime.(Gustave Flaubert)

Il mare è dolce e meraviglioso, ma può essere crudele.(Ernest Hemingway)

Il sale deve avere qualcosa di sacro, infatti si trova nel mare e nelle lacrime.(Khalil Gibran)

E il mare concederà a ogni uomo nuove speranze, come il sonno porta i sogni.(Cristoforo Colombo)

I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra. (Vincent Van Gogh)

Il mare è come la musica: contiene e suscita tutti i sogni dell’anima.(Carl Gustav Jung)

Il mare è il tuo specchio: contempli la tua anima nel volgersi infinito delle sue onde.(Charles Baudelaire)

Il mare non è una pianura nella burrasca, ma una salita piena di fossi.(Erri De Luca)

Il mare è l’acqua più pura e più impura: per i pesci essa è potabile e conserva loro la vita, per gli uomini essa è imbevibile e esiziale.(Eraclito)

Il cuore di un uomo è molto simile al mare, ha le sue tempeste, le sue maree e nelle sue profondità ha anche le sue perle.(Vincent van Gogh)

Il più piccolo dei movimenti è importante per tutta la natura. L’intero mare è influenzato da ciò che accade anche con una piccola pietra.(Blaise Pascal)

Il mare scorre sempre, la terra non lo trattiene mai.(Johann Wolfgang von Goethe)

In mare, ho imparato quanto è poco ciò di cui una persona ha bisogno.(Robin Lee Graham)

Spesso ci sono più cose naufragate nelle profondità di un’anima che nel fondo del mare.(Victor Hugo)

Il mare vive in ognuno di noi.(Robert Wyland)

Vivi alla luce del sole, nuota nel mare, bevi all’aria aperta.(Ralph Waldo Emerson)

Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima.(Jacques Cousteau)

Perché amiamo il mare? È perché ha il potere di farci pensare alle cose che ci piace pensare.(Robert Henri)

La superficie del mare è un posto strano e bellissimo.(Rachel Carson)

Il mare vive in ognuno di noi.(Robert Wyland)

Il mare è un luogo di rigore e libertà.(Victor Hugo)

Ed è qualcosa da cui non puoi scappare. Il mare… Ma soprattutto: il mare chiama… Non smette mai, ti entra dentro, ce l’hai addosso, è te che vuole… Puoi anche far finta di niente, ma non serve. Continuerà a chiamarti… Senza spiegare nulla, senza dirti dove, ci sarà sempre un mare, che ti chiamerà…(Alessandro Baricco)

Mi sento un po’ come il mare: abbastanza calma per intraprendere nuovi rapporti umani ma periodicamente in tempesta per allontanare tutti, per starmene da sola.(Alda Merini)

Innumerevoli, come i granelli di sabbia del mare, sono le passioni umane.(Nikolai Gogol)

L’anatra è felice nella sua pozzanghera perché non conosce il mare.(Antoine de Saint-Exupéry)

È straordinario vedere il mare; che spettacolo! È così libero che ci si chiede se è possibile che torni di nuovo calmo.(Claude Monet)

Nessuno di noi vuole stare in acque calme per tutta la vita.(Jane Austen)

Come si può capire qualcosa della vita, e capire a fondo se stessi, se non lo si è imparato dal mare?(Federico García Lorca)

Il mare è un immenso deserto dove l’uomo non è mai solo, perché sente fremere la vita ai suoi fianchi.(Jules Verne)

Il mare non cambia mai e il suo operare, per quanto ne parlino gli uomini, è avvolto nel mistero.

(Joseph Conrad) La musica del mare termina sulla riva o nel cuore dell’uomo che ascolta?(Khalil Gibran)

La gente si aggrappa all’abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. E vivere.(Charles Bukowski)

Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.(Virginia Woolf)

Il cuore dell’uomo è come il mare, ha le sue tempeste, ha le sue maree e nelle sue profondità ha anche le sue perle.(Vincent Van Gogh)

Il mare è tutto. Copre i sette decimi del globo terrestre. Il suo respiro è puro e sano. È l’immenso deserto dove l’uomo non è mai solo, poiché sente fremere la vita accanto a sé.(Jules Verne)

Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo sanno ascoltare.(Giovanni Verga)

Le montagne, la foresta e il mare rendono gli uomini selvaggi; sviluppano il feroce, ma non distruggono l’umano.(Victor Hugo)

Frasi sul tramonto al mare



Da grandi romantici quali siamo noi italiani, il tramonto sarà sempre un momento importante della giornata e anche se ne abbiamo visto 1000, non smetteremo mai di stupirci davanti ad esso, specialmente se ci troviamo al mare. Estate, inverno, autunno o primavera che sia, quella grande sfera infuocata che si perde nelle onde del mare rimarrà sempre uno spettacolo imperdibile.

Se al crepuscolo, almeno,

ci fosse, dietro i vetri, il mare… (Giorgio Caproni)

ci fosse, dietro i vetri, il mare… (Giorgio Caproni) Portami a vedere il tramonto, portami al mare, portami a ridere. Portami con te. (Anonimo)

Declinava al tramonto nel mare

il sole, gettando sull’acqua

vivi sprazzi di porpora ardente (Heinrich Heine)

il sole, gettando sull’acqua vivi sprazzi di porpora ardente (Heinrich Heine) Allora non sono una menzogna il mare,

il tramonto

questa barca che galleggia

nel roseto color crepuscolo. (Ghiannis Ritsos)

il tramonto questa barca che galleggia nel roseto color crepuscolo. (Ghiannis Ritsos) Potremmo fermarci qui, ad aspettare il tramonto da questa terrazza sul mare. La brezza leggera. I pensieri che si intrecciano tra le dita e i tuoi capelli mossi. Il collo scoperto e io che sorrido. (Fabrizio Caramagna)

Un gabbiano d’argento si stacca dal tramonto.

A volte una vela. Alte, alte, stelle. (Pablo Neruda)

A volte una vela. Alte, alte, stelle. (Pablo Neruda) Sappi che io saluto l’aria

l’oceano e la terra

ogni giorno al tramonto

per amor tuo. (Walt Whitman)

l’oceano e la terra ogni giorno al tramonto per amor tuo. (Walt Whitman) Non esiste nessun problema che una terrazza e un tramonto sul mare non possano risolvere. (Fabrizio Caramagna)

Un terzo di rosa, due terzi di mare, uno spicchio di luna, una manciata di sorrisi e una spruzzatina di meraviglia.

Miscelare e servire con calma. (Fabrizio Caramagna)

Miscelare e servire con calma. (Fabrizio Caramagna) È ritrovata.

Che cosa? L’Eternità.

È il mare andato

col sole. (Arthur Rimbaud)

Che cosa? L’Eternità. È il mare andato col sole. (Arthur Rimbaud) Si insinuò il Tramonto –

una Marea costante –

E gli Uomini che

tagliavano il Fieno-

E il Pomeriggio- e la Farfalla –

Svanirono lenti – nel Mare – (Emily Dickinson)

una Marea costante – E gli Uomini che tagliavano il Fieno- E il Pomeriggio- e la Farfalla – Svanirono lenti – nel Mare – (Emily Dickinson) – Perché mi guardi?

– Io osservo solo le cose belle. Tipo il tramonto, tipo il mare, tipo te. (Anonimo)

– Io osservo solo le cose belle. Tipo il tramonto, tipo il mare, tipo te. (Anonimo) Lenta e rosata sale su dal mare la sera di Liguria,

perdizione di cuori amanti e di cose lontane. (Vincenzo Cardarelli)

perdizione di cuori amanti e di cose lontane. (Vincenzo Cardarelli) La Sardegna è un’isola

che confina a nord con il cielo,

a sud con il mare,

a est con l’alba

e a ovest con il tramonto. (Andrea Melis)

che confina a nord con il cielo, a sud con il mare, a est con l’alba e a ovest con il tramonto. (Andrea Melis) Non si sa se il mare invada la città

O la città si affondi nel mare…

Non si sa se il mattino la città si bagni nel mare

O al crepuscolo il mare si addormenti nella città… (Madlena Serdyuk, su Venezia)

O la città si affondi nel mare… Non si sa se il mattino la città si bagni nel mare O al crepuscolo il mare si addormenti nella città… (Madlena Serdyuk, su Venezia) Le ragazze al crepuscolo scendono in acqua,

quando il mare svanisce, disteso. (Cesare Pavese)

quando il mare svanisce, disteso. (Cesare Pavese) Crepuscolo di mare,

una stella solitaria

trafigge l’occidente,

mentre tu

cuore ardente,

il tempo dell’amore così vago,

così lontano, ricordi. (James Joyce)

una stella solitaria trafigge l’occidente, mentre tu cuore ardente, il tempo dell’amore così vago, così lontano, ricordi. (James Joyce) Crepuscolo marino,

in mezzo

alla mia vita,

le onde come uve,

la solitudine del cielo,

mi colmi

e mi trabocchi,

tutto il mare,

tutto il cielo. (Pablo Neruda)

in mezzo alla mia vita, le onde come uve, la solitudine del cielo, mi colmi e mi trabocchi, tutto il mare, tutto il cielo. (Pablo Neruda) Il corpo bianco come giglio

la bocca un ramo di corallo

nel crepuscolo del mare. (Oscar Wilde)

la bocca un ramo di corallo nel crepuscolo del mare. (Oscar Wilde) Che puoi ancora dirmi che non sappia,

vetta di sole esangue sulla terra,

lieve garza di nebbia che si frange

tra l'azzurro del mare e il cielo ardente? (José Saramago)

vetta di sole esangue sulla terra, lieve garza di nebbia che si frange tra l’azzurro del mare e il cielo ardente? (José Saramago) Del mare dell’estate c’è ora solo

il riflesso del tramonto,

del riflesso solo i volti

e dei volti solo l'attesa. (Henrik Nordbrandt)

Frasi sul mare canzoni



Infine, non poteva mancare una selezione di alcune delle più belle canzoni italiane che raccontano il mare. Da quelle che hanno deciso di renderlo protagonista del testo fino a quelli che invece lo citano soltanto, ecco una speciale selezione di frasi sul mare nei testi della canzoni italiane.