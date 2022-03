Frasi Jovanotti: le 50 più belle da poter utilizzare

- pubblicità -

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è uno dei cantautori italiani più amati. Classe 1966 da anni ormai fa ballare e divertire durante i suoi concerti uno più particolare dell’altro. Una vivacità che porta non solo negli eventi ma anche e soprattutto nelle sue canzoni che si alternano in pezzi romantici, a serenate rap fino, ovviamente a ballate pop. Ecco qui, tratte dalle sue canzoni più belle, alcune delle frasi di Jovanotti più amate.

Frasi Jovanotti

Devono essere stelle Illuminare la notte Far ballare la gente. (Le canzoni) Arriva subito,

Mi riconosci ho le scarpe piene di passi La faccia piena di schiaffi Il cuore pieno di battiti E gli occhi pieni di te. (Le tasche piene di sassi) Prima che il vento si porti via tutto

e che settembre ci porti una strana felicità pensando a cieli infuocati ai brevi amori infiniti respira questa libertà. (L’estate addosso) Il più grande spettacolo dopo il big bang

Il più grande spettacolo dopo il big bang siamo noi io e te.

(Il più grande spettacolo dopo il big bang)

Da portare addosso da soli Prendine un po’ della mia Dammene un po’ della tua E abbracciami forte (Le canzoni) Se io potessi

Frasi Jovanotti Tumblr

Come ben sappiamo i social media sono diventati ormai uno dei luoghi migliori per trovare e condividere frasi. Ecco quindi alcune delle frasi di Jovanotti tratte da Tumblr.

E tornerò da te È andata com’è andata La fortuna è di Incontrarti ancora Sei bella come il sole A me mi fai impazzire (Sono un ragazzo fortunato) Ci sono trenta modi per salvare il mondo

Ma uno solo perchè il mondo salvi me Che io voglia star con te E tu voglia star con me (Trenta modi per salvare il mondo) A te che mi hai insegnato I sogni

E l’arte dell’avventura A te che credi nel coraggio E anche nella paura. A te che sei la miglior cosa Che mi sia successa A te che cambi tutti I giorni E resti sempre la stessa (A te) Siamo stati sulla luna a mezzogiorno

Andata solo andata senza mai un ritorno E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo Ci siamo attraversati fino nel profondo Me c’è ancora qualcosa che non so di te Al centro del tuo cuore Che c’è? (Come musica) Non credo nelle divise

Né tanto meno negli abiti sacri Che più di una volta Furono pronti a benedir massacri Non credo ai fraterni abbracci Che si confondono con le catene Io credo soltanto Che tra il male e il bene È più forte il bene Bene, bene, bene, bene. (Penso positivo) Se t’incontro per strada non riesco a parlarti

Mi si bloccano le parole non riesco a guardarti Negli occhi mi sembra di impazzire Se potessi amplificare Il battito del mio cuore sentiresti Un batterista di una band di metallo pesante. (Serenata rap) è per te che a volte piove a giugno

è per te il sorriso degli umani è per te un aranciata fresca è per te lo scodinzolo dei cani è per te il colore delle foglie la forma strana delle nuvole è per te il succo delle mele è per te il rosso delle fragole è per te ogni cosa che see’è ninna naaaa ninna eeee… (Per te) Vorrei poterti dare quello che mi manca

Frasi Jovanotti Oh Vita

Alla fine del 2017, precisamente il 1 dicembre 2017 Jovanotti ha pubblicato il suo quattordicesimo album in studio. Ecco alcune delle più belle frasi di Jovanotti tratte da Oh Vita.

Che siamo nati con il ritmo addosso Che abbiamo il sangue come il mare mosso E ci sciogliamo come il sale grosso (Oh, vita!) È passato del tempo, ne è passato parecchio

Sono sempre lo stesso, sempre pronto ad andar (Sbagliato)

Sono sempre lo stesso, sempre pronto ad andar (Sbagliato) C’è qualcuno che danza Sotto un cielo stellato C’è una coppia che ride e si bacia Sopra l’erba di un prato Una musica semplice In un mondo intrecciato Una musica giusta in un mondo sbagliato (Sbagliato)

Senti che bella è, quant’è difficile E non si ferma mai, non si riposa mai Ha mille rughe ma è sempre giovane Ha cicatrici qua, ferite aperte là Ma se ti tocca lei ti guarirà Ha labbra morbide, braccia fortissime E se ti abbraccia ti libererà (Viva la libertà) la voglio qui per me,

la voglio qui per te la voglio anche per chi non la vuole per sé tempi difficili a volte tragici bisogna crederci e non arrendersi (Viva la libertà) Ma sogna di incontrare la scintilla

Di quelle che resistere non puoi (Quello ce intendevi)

Di quelle che resistere non puoi (Quello ce intendevi) Ho sentito il tuo respiro dentro al mio

e sono stato felice (Paura di niente)

e l’amore invece resta mi piace quel momento alla fine di una festa quando tutti se ne vanno (Paura di niente) Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo (Oh vita!)

mentre fuori esce il sole e tu mi vieni in mente e non ho più paura di niente e non ho più paura di niente (Paura di niente) Mi ricordo di quando il futuro è passato (Affermativo)

Non si può vivere in un mondo chiuso Non si può vivere in un mondo senza cielo Non si può vivere in un mondo chiuso (Affermativo) Tu nocciolo d’albicocca

Frasi Jovanotti amore