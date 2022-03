Frasi sul futuro: insieme, lavorativo, incerto e migliore

- pubblicità -

Cos’è il futuro? E’ semplicemente il domani, la sera, il minuto, perfino il secondo dopo. C’è chi del futuro non si preoccupa e chi invece basa tutta la sua vita su di esso perdendo completamente di vista il presente. Il futuro però pare essere già scritto, o almeno in parte mentre tutto il resto va scritto in ogni singola occasione e momento della propria vita. Per aiutarci a farlo, nel bene e nel male. Ecco qui alcune delle più belle frasi sul futuro.

Frasi sul futuro

“La vita è breve: evitiamo, dunque, programmi troppo estesi: ogni giorno, ogni ora ci mostra la nostra nullità e ricorda a noi smemorati, con qualche nuovo argomento, la nostra fragile natura. Allora noi, che facciamo programmi come se la nostra vita fosse eterna, siamo costretti a pensare alla morte. Si volge, infatti, ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente.” Seneca

“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. È stato così tante volte.” Hemingway

“Il futuro inizia oggi, non domani.” Papa Giovanni Paolo II

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.” Eleanor Roosvelt

“Il Futuro è un’ipotesi, una congettura, una supposizione, cioè una non-realtà. Tutt’al più, una speranza alla quale tentiamo di dar corpo coi sogni e le fantasie.” Oriana Fallaci

“Quando si arriva al futuro, il nostro compito non è di prevederlo, ma piuttosto di consentire che accada.” Antoine de Saint- Exupery

“E’ bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in cui a loro sembra che il futuro non ci sia più.” Bebe Vio

Non lasciare che la paura decida il tuo futuro

Non è affatto una fantasia irrazionale che, in un’esistenza futura, considereremo ciò che pensiamo della nostra esistenza presente, come un sogno. Edgar Allan Poe

Tutti dovremmo preoccuparci per il futuro, perchè è là che dovremo passare il resto della nostra vita. Charles Kettering

Il futuro, significa perdere quello che si ha ora, e veder nascere qualcosa che non si ha ancora. (Haruki Muakami)

No, non c’è futuro. Il futuro è una scatola vuota in cui metti tutte le tue illusioni. Tutto quello che non hai fatto, tutto quello che avresti voluto fare – puff, puff, puff! lo metti nel futuro. E anche il passato è solo memoria, una scatola chiusa in cui hai messo quello che ti ci piace mettere e da cui hai cacciato quello che non ci vuoi. Anche il passato è inesistente, in fondo. L’unica cosa vera è che ora siamo qui, sul prato. Ora. Qui. Eccoci qua. Ora ci siamo. » TizianoTerzani

Frasi sul futuro insieme

Non c’è amore e gioia più grande di quella che unisce due persone che, insieme, progettano il proprio futuro. Un qualcosa di grande, di forte che è difficile da descrivere e, quindi, lasciamo spazio alle frasi sul futuro insieme più belle di sempre per farlo.

“Due mani che si cercano sono l’essenza di tutto il domani.” Andre Breton

“Tra le sue braccia mi sento protetta dal mio passato, al sicuro nel presente e riesco a immaginare di avere aspettative per il futuro. Il domani non è più un buco nero. Non mi sento sola. Sento un legame. Sono a casa. È questa la felicità?” Daniela Volontè

L’amore è il solo futuro che gli dei offrono. Victor Hugo

Il futuro è un libro ancora da scrivere | di che cosa parli e per quante pagine | a nessuno è dato saperlo però vorrei | che questo foglio bianco raccontasse di noi. Max Pezzali

Mi piace chi mi dice “A domani” e poi domani c’è davvero.

Saremo felici o saremo tristi, che importa ? Saremo l’uno accanto all’altra: E questo deve essere, questo è l’essenziale Gabriele D’Annunzio

Cosa c’è di meglio per due anime che sapersi unite per tutta la vita? George Eliot

Il desiderio di due cuori che si amino veramente, non è vivere insieme, ma morire insieme. Aldous Huxley

Una coppia felice che si riconosce innamorata sfida l’universo e il tempo; non ha bisogno di altro, realizza l’assoluto Simone de Beauvoir

Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno Emile Verhaeren

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo Pablo Neruda

Se fossi certa che finita questa vita la mia e la tua continueranno a vivere, getterei la mia come una buccia e sceglierei con te l’eternità Emily Dickinson

Frasi sul futuro lavorativo

Nel mondo del lavoro ogni giorno è nuovo, ogni giorno si scrive una nuova pagina del proprio futuro e della propria carriera. E cosa meglio di alcune delle più belle frasi sul futuro lavorativo possono aiutare a spiegarne l’importanza?

Lavorando uno con l’altro e discutendo le nostre visioni, l’energia è data per tutti affinché possano prendere parte alla futura realizzazione di quelle visioni. Paul Keller

Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita e l’unico modo per essere veramente soddisfatto è fare quello che ritieni sia un ottimo lavoro. E l’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. (Steve Jobs)

Quando sei ispirato da un grande scopo, un progetto straordinario, tutti i tuoi pensieri rompono i loro limiti. La tua mente trascende i limiti, la tua coscienza si espande in ogni direzione e ti ritrovi in un mondo nuovo, grande e meraviglioso. Forze, facoltà e talenti dormienti diventano vivi e scopri di essere una persona più grande di quanto tu abbia mai immaginato di essere. (Patanjali)

Dico ai giovani: non pensate a voi stessi, pensate agli altri. Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente. Non temete le difficoltà: io ne ho passate molte, e le ho attraversate senza paura, con totale indifferenza alla mia persona. Rita Levi Montalcini

Il lavoro del singolo rimane ancora la scintilla che muove l’umanità verso il futuro, anche più del lavoro di squadra.

Se lavorerete per il presente il vostro lavoro resterà insignificante, bisogna lavorare pensando solamente al futuro. Forse solo in Paradiso l’umanità vivrà per il presente; finora essa è sempre vissuta di avvenire Anton Cechov

Frasi sul passato e futuro