Frasi sul lavoro di squadra, quello che si ama, artigianale e divertenti

Pubblicità

Il lavoro è visto da ognuno in un modo diverso anche se credo che possiamo tranquillamente affermare che ci sono due categorie di persone: coloro che lavorano per vivere e coloro che vivono per lavorare. A seconda di dove ognuno di noi si colloca in queste due categorie cambia completamente la visione. In ogni caso il lavoro occupa gran parte della nostra giornata ed è molto più facile da superare quando ci si trova in un ambiente stimolante, con belle persone e dove si sa anche ridere. Ecco qui dunque alcune delle più belle frasi sul lavoro!

Frasi sul lavoro divertenti



Non solo serietà, in ufficio servono momenti di svago, che siano davanti alla macchinetta del caffè, in pausa pranzo o anche solo commentando la mail buffa di un cliente. Bastano cinque minuti e la giornata diventa più leggera. Se anche voi volete alleggerire le giornate dei vostri colleghi, ecco qui alcune frasi sul lavoro divertenti che potreste riportare in ufficio!

Finché non riesci a spiegare a tua nonna che lavoro fai, non stai lavorando veramente.

(Martola__, Twitter)

(Martola__, Twitter) Sogno di andare ad un colloquio di lavoro e spiazzare tutti esordendo con un “Vi farò sapere”, andandomene.

(unFabbioAcaso, Twitter)

(unFabbioAcaso, Twitter) Delle offerte di lavoro mi piace la parte scritta dai fratelli Grimm, quella relativa allo stipendio commisurato alle reali capacità.

(Comeprincipe, Twitter)

(Comeprincipe, Twitter) Incredibile, in Italia ci sono imprenditori che offrono lavoro e non si presenta nessuno. Iniziassero a offrire anche uno stipendio.

(itscetty, Twitter)

Frasi sul lavoro di squadra



C’è chi lavora da solo, in proprio e poi c’è chi ha una vera e propria squadra di calcio pronta a sostenerlo quando serve, anche per piccole cose. Nelle grandi aziende o nelle agenzie infatti il lavoro di squadra è fondamentale per la riuscita di un progetto. Qui troverete alcune frasi sul lavoro di squadra perfette da condividere con la vostra squadra!

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.

(Michael Jordan)

(Michael Jordan) Lavorare insieme significa vincere insieme.

(Anonimo)

(Anonimo) Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci vuole un’intera orchestra per riprodurlo.

(HE Luccock)

(HE Luccock) Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo.

(Henry Ford)

(Henry Ford) Mostrate fiducia nei vostri uomini ed essi faranno in modo di meritarsela; trattateli da professionisti seri, ed essi faranno di tutto per non deludervi.

(Ralph Waldo Emerson)

(Ralph Waldo Emerson) Non importa quanto un uomo possa fare, non importa quanto coinvolgente la sua personalità possa essere, egli non farà molta strada negli affari se non sarà in grado di lavorare con gli altri.

(John Craig)

Frasi sul lavoro che si ama



Si dice che sei ami quello che fai non lavorerai neanche un giorno della tua vita e chi ha avuto la fortuna di provarlo lo sa bene. Certo non è sempre tutto rose e fiori ma alla fine cosa lo è nella vita? E quindi potevamo non fare una piccola parte interamente dedicata alle frasi sul lavoro che si ama?

Scegli un lavoro che ami e non dovrai mai lavorare un giorno della tua vita. Confucio

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice.

(Umberto Saba)

(Umberto Saba) Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità sulla terra.

(Primo Levi)

(Primo Levi) Trova un lavoro che ti piaccia ed avrai cinque giorni in più per ogni settimana.

(H. Jackson Brown Jr)

(H. Jackson Brown Jr) Questo è il vero segreto della vita – essere completamente impegnato con quello che si sta facendo qui e ora. E invece di chiamarlo lavoro, rendersi conto che è un gioco.

(Alan W. Watts)

(Alan W. Watts) Il vostro lavoro occuperà una parte rilevante delle vostre vite, e l’unico modo per esserne davvero soddisfatti sarà fare un gran bel lavoro. E l’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate.

(Steve Jobs)

Frasi sul lavoro artigianale



Niente è più bello che un prodotto fatto da artigiani. Tutti in casa abbiamo almeno un oggetto artigianale che conserviamo con cura e amore a volte anche più di altri. E dunque poteva mancare una sezione di frasi sul lavoro artigianale?

La macchina fa tanti pezzi tutti uguali, quello diverso viene scartato. L’artigiano fa pochi pezzi, tutti diversi e ognuno ha la sua storia

Si può apprendere un’arte solo nelle botteghe di coloro che con quella si guadagnano la vita (Samuel Butler)

Nel caso dell’artista come in quello dell’artigiano, si vede in modo chiarissimo che l’uomo meno di tutto riesce a possedere ciò che gli appartiene più strettamente. Le sue opere lo lasciano, come gli uccelli il nido in cui furono covati. (Goethe)

Creare è dare una forma al proprio destino (Albert Camus)

Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale.

(Marcel Proust)

Frasi sul lavoro Steve Jobs



Era il 12 giugno del 2005 quando Steve Jobs si presentò ai neo laureati dell’Università di Stanford per raccontare la sua storia. A distanza di anni quel discorso è ancora uno dei più sentiti sul web e ricordati ovunque grazie anche ad alcune frasi sul lavoro dette da Steve Jobs che lo resero noto ovunque.

E’ solamente dicendo ‘no’ che puoi concentrarti sulle cose veramente importanti.

Non potete sperare di unire i puntini guardando avanti, potete farlo solo guardandovi alle spalle: dovete quindi avere fiducia che, nel futuro, i puntini che ora vi paiono senza senso possano in qualche modo unirsi. Dovete credere in qualcosa: il vostro ombelico, il vostro karma, la vostra vita, il vostro destino, chiamatelo come volete.

(Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford, 12 giugno 2005)

(Steve Jobs, Discorso all’Università di Stanford, 12 giugno 2005) Vuoi passare il resto della tua vita a vendere acqua zuccherata, o vuoi avere la tua occasione per cambiare il mondo?

(Frase pronunciata da Steve Jobs a John Sculley, allora presidente della Pepsi, per convincerlo a fare parte di Apple)

(Frase pronunciata da Steve Jobs a John Sculley, allora presidente della Pepsi, per convincerlo a fare parte di Apple) Creatività significa semplicemente collegare cose. Quando chiedi a persone creative come hanno fatto qualcosa, si sentono quasi in colpa perché non l’hanno fatto realmente, hanno solo visto qualcosa e, dopo un po’, tutto gli è sembrato chiaro. Questo perché sono stati capaci di collegare le esperienze vissute e sintetizzarle in nuove cose.

A tutti i folli. I solitari. I ribelli. Quelli che non si adattano. Quelli che non ci stanno. Quelli che sembrano sempre fuori luogo. Quelli che vedono le cose in modo differente. Quelli che non si adattano alle regole. E non hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d’accordo con loro o non essere d’accordo. Li potete glorificare o diffamare. L’unica cosa che non potete fare è ignorarli. Perché cambiano le cose. Spingono la razza umana in avanti. E mentre qualcuno li considera dei folli, noi li consideriamo dei geni. Perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo sono coloro che lo cambiano davvero.

Siate affamati, siate folli – Stay hungry, Stay foolish.

Frasi sul lavoro Tumblr



Come sempre Tumblr si rivela una grande fonte per citazioni e aforismi e anche in questo caso non poteva essere da meno. Ecco dunque alcune delle frasi sul lavoro più belle prese da Tumblr.