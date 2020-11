Frasi motivazionali: le più belle sul lavoro e sulla vita

Pubblicità

Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di ritrovarsi in giornate o addirittura periodi no durante i quali non si sa più quali pesci pigliare o dove sbattere la testa per andare avanti. Può dipendere da un periodo dove Marte ci è proprio contrario, problemi a casa, problemi sul lavoro o la perdita di una persona cara, ma a volte succede anche di svegliarsi semplicemente così insoddisfatti e con tanti se e ma davanti. E’ in quel momento che le persone accanto a noi cercano di spronarci in tutti i modi, a farci vedere quello che in quel momento non riusciamo a vedere e di cui abbiamo bisogno per andare avanti.

Nel corso degli anni sono state tante le frasi motivazionali che hanno fatto la storia ispirando generazioni e generazioni. Ecco dunque alcune delle più belle frasi motivazionali utili per ripartire col piede giusto sul lavoro e nella vita!

Frasi motivazionali lavoro

Chiunque ha passato almeno una volta una brutta giornata lavorativa, stressante e magari controproducente. Quante volte vi è capitato di dire “ok oggi faccio questo, questo e questo” e poi vi siete ritrovati a non fare nulla perché tirati da una riunione a una telefonata? Questo spesso genera sconforto e senso di incapacità della gestione del lavoro. E ancora tutti almeno una volta ci siamo sentiti rifiutati durante un colloquio o un incontro di lavoro. Ma è proprio quello il momento in cui bisogna ritrovare la grinta e ricominciare. Ecco quindi alcune frasi motivazionali sul lavoro utili per farlo!

Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. “Spacco pietre” rispose il primo. “Mi guadagno da vivere” rispose il secondo. “Partecipo alla costruzione di una cattedrale” disse il terzo.(Peter Schultz)

La perseveranza è il duro lavoro che fai dopo che ti sei stancato del duro lavoro che hai fatto. (Newt Gingrich)

Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. (Confucio)

Fai il tuo lavoro con tutto il tuo cuore e avrai successo: c’è così poca concorrenza! (Elbert Hubbard)

Un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spazzare le strade così come Michelangelo dipingeva, o Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. Egli dovrebbe spazzare le strade così bene al punto che tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero per dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva bene il suo lavoro. (Martin Luther King)

Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. (John Norley)

Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio oggi. (H. Jackson Brown Jr.)

Coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo di solito lo fanno. (Steve Jobs)

L’unico modo per iniziare è smettere di parlare e incominciare a fare. (Walt Disney)

Incontro molti giovani con delle idee fantastiche ogni giorno e suggerisco loro di provare a concretizzarle, di rischiare. Purtroppo, la maggior parte, indossa la divisa e va in ufficio a testa china. Non fatelo anche voi, la vita premia chi non si ferma: è tutto qua. (Jack Ma)

Le opportunità di business sono come i bus, c’è ne sempre un altro che sta per arrivare. (Richard Branson)

La domanda più comune che viene posta nel mondo degli affari è “perché?”. Questa è una buona domanda, ma una domanda altrettanto valida è “perché no?” (Jeff Bezos)

La pazienza è un elemento chiave del successo. (Bill Gates)

Sono stato bocciato a parecchi esami. Un mio amico, invece, li ha passati tutti a pieni voti. Ora è ingegnere e lavora in Microsoft. Io sono il proprietario. (Bill Gates)

Non ho fallito. Ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano. (Thomas Edison)

Fai sempre di più di quello che gli altri si aspettano da te. (Larry Page)

L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate. Non accontentatevi. (Steve Jobs)

Frasi motivazionali vita

Troppo spesso la vita ci tira brutti scherzi e ci butta a terra. Può capitare che finisca una lunga relazione o di perdere una persona cara, un’amicizia tradita o una malattia. Ed è allora che molti si chiedono “perché a me?” “come faccio ora ad andare avanti?”. In queste frasi motivazionali sulla vita troverete la spinta giusta per non fermarvi.