Frasi d’amore per lui bellissime: lunghe e corte, dalle canzoni e da Tumblr

Chi non fatica a trovare le parole, quando si parla d’amore? Se siete in cerca di qualcosa da dire al ragazzo o all’uomo che amate, ecco tantissime frasi d’amore per lui. Sui sentimenti più profondi e difficili da spiegare. Che sia per un messaggio, per una lettera, o per una dichiarazione.

Frasi d’amore per lui corte

Se faticate a trovare le parole giuste, ma avete bisogno di ispirazione per un messaggio dolce, per una frase breve da dedicare al ragazzo che amate davvero, ecco alcuni aforismi e altre frasi da usare. Ecco alcune delle migliori frasi d’amore per lui, bellissime e corte.

Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola. ( Massimo Gramellini ).

). Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. ( Emily Brontë ).

). Un fiore non può sbocciare senza sole e io non posso vivere senza amore ( Max Muller ).

). Il cuore vuole quello che vuole. Non c’è alcuna logica in queste cose. Si incontra qualcuno e ci si innamora e questo è tutto ( Woody Allen )

) Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. ( Walt Whitman ).

). La persona giusta riesce a farti innamorare due volte: prima di lui e poi di te stessa. (Anonimo).

Preferisco passare la mia vita con te che l’eternità da sola ( Il Signore degli Anelli ).

). Sono buona ma non un angelo. Pecco, ma non sono il diavolo. Sono solo una bambina in un grande mondo che cerca qualcuno da amare ( Marilyn Monroe ).

). Tutto, tutto quello che ho capito, l’ho capito solo perché ti amo ( Lev Tolstoj ).

). Quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, desideri che il resto della tua vita inizi il più presto possibile ( Harry ti presento Sally ).

). Se so cos’è l’amore, è grazie a te ( Herman Hesse ).

). A volte vorrei non averti incontrato mai, perché potrei andare a dormire senza sapere che là fuori c’è qualcuno come te ( Good Will Hunting ).

). Stiamo insieme. Ho dimenticato il resto ( Walt Whitman ).

). Quando inciampi senza amore è facile rialzarsi. Ma quando sei innamorato è impossibile stare in piedi ( Albert Einstein ).

). L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole” ( Madre Teresa di Calcutta )

) E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo” ( Pablo Neruda ).

). Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me” (José Ortega y Gasset).

Frasi d’amore per lui Tumblr

Alcune delle frasi d’amore più belle per lui vengono non da scrittori e cantautori famosi, ma da persone normali, con le quali condividiamo i nostri sentimenti più sinceri e profondi. Ecco tante frasi d’amore per lui da Tumblr: romantiche, poetiche, tristi. Per i sentimenti di tutti i giorni, quelli positivi e negativi, ma sempre d’amore. Per farci ispirare dalle persone come noi, per delle bellissime frasi per lui.

Molte volte ho sperato di essere per te quello che tu sei per me. ( voglio-e-sorriderò- sempre )

) Il problema è che ti amo, ti amo come non so cosa. E tutto ciò mi rende vulnerabile, troppo vulnerabile. E mi dispiace essere assillante, pensante, rompi coglioni. Trattarti male, poi bene, poi boh. Sono strana, sono davvero strana. Scusami per tutto, soprattutto perché non riesco a scusarmi a te personalmente. Ti amo, ma non ho idea di come dimostrartelo ( raggio-di-luce-in-una-tempesta ).

). E quante cose vorrei dirti ma non ci riesco perché tu sei troppo bello ed io troppo incasinata… ( puffetta2407 ).

). All’inizio eravamo timidi, di quella timidezza che deve essere scoperta piano piano. Bastava uno sguardo e ci imbarazzavamo. I nostri occhi comunicavano, e in quel caso non c’era bisogno di parlare, perché noi abbiamo iniziato ad amarci così. Un amore nostro, che gli altri non possono capire. ( baci-interrotti-per-sorridersi ).

). Ho bisogno che tu mi ami cosi. Per quella che sono, per le mie lune storte, per le mie stranezze per il mio passato. Prendimi così, ci vorrà del tempo per imparare a capire come sono fatta e sapermi apprezzare. Se il tempo ti fa paura possiamo passarlo insieme. Sono strana forte ma una cosa però la so fare bene: Amarti. ( vieni-via-con-me- amore-mio ).

). Sei l’attesa, quella bella. Quella che aspetti con ansia, ma sai che ne vale la pena perché qualsiasi cosa tu stia aspettando presto arriverà. ( i-battiti-del-cuore ).

). Voglio qualcosa di complicato. Molto complicato. Non mi piacciono le cose semplici. Io voglio il tuo casino col mio. ( 85-7km ).

). Ti dirò, ricordo ancora la prima volta che mi hai preso per mano. ( araa98me ).

). i tuoi occhi ed il cielo che fanno a gara a chi è più profondo. ( vieni-via-con-me- amore-mio ).

). In amore si deve solo trovare la persona giusta per la quale rischiare. (romy999).

Frasi d’amore per lui bellissime lunghe

Tra le frasi d’amore per lui più belle ci sono quelle che si prendono il tempo e lo spazio per spiegare i sentimenti. Per andare oltre le frasi brevissime e i messaggi-lampo, ecco alcune frasi d’amore per lui, bellissime e lunghe, per prendersi il tempo di spiegare i propri sentimenti, prendendo in prestito le parole di chi con la scrittura ci sa fare.

L’amore è come un’amicizia che prende fuoco. In principio una fiamma, molto carina, spesso calda e feroce, ma ancora solo luce e tremolante. Come l’amore cresce, i nostri cuori maturano e il nostro amore diventa come il carbone, profondo e inestinguibile calore ( Bruce Lee ).

). C’è chi dice sia un esercito di cavalieri, c’è chi dice sia un esercito di fanti, c’è chi dice sia una flotta di navi, la cosa più bella sulla nera terra, io invece dico che è ciò che si ama ( Saffo ).

). Amo come l’amore ama./Non conosco altra ragione di amarti che amarti/Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo,/ se ciò che ti voglio dire è che ti amo? (Fernando Pessoa).

Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. ( Fëdor Michajlovič Dostoevskij ).

). L’Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza. (Osho).

Frasi d’amore per lui canzoni

Non solo letteratura e film, ma anche musica. Ecco le frasi d’amore per lui dalle canzoni più belle della musica italiana. Magari dalle canzoni che cantate insieme, magari per una 04, magari da dedicare.

A te che sei, semplicemente sei… sostanza dei giorni miei” ( Jovanotti, A te ).

). Ora qui che facciamo/ non lo so ma ti amo! Smettila di parlare, lasciati solo andare vedi che non si muore per amore ( Vasco Rossi , Dici Che ).

, ). Ti lascio entrare nei miei sogni se mi fai entrare nei tuoi ( Bob Dylan ).

). C’è una strada piccola, affannosa e ripida che mi porta fino a te io vorrei percorrerla e senza rischi inutili, arrivare fino a te fino all’amore ( Biagio Antonacci , Fino all’amore ).

, ). Sono timido (a)/ma l’amore mi dà coraggio/per dirti che da quando io ti ho visto è sempre maggio/e a maggio il mondo è bello e invitante di colori… ( Jovanotti , Serenata Rap ).

, ). Baciami ancora/voglio stare con te/invecchiare con te/stare soli io e te sulla luna… ( Jovanotti , Baciami ancora ).

, ). In tutti i miei giorni. Quelli no, di quelli bastardi. Stai con me nei giorni sereni, mai così passeggeri. ( Raf , Stai con me ).

, ). Com’è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te. ( Eros Ramazzotti ).

). Tu, tu che sei diverso Almeno tu nell’universo Un punto sei, che non ruota mai intorno a me Un sole che splende per me soltanto Come un diamante in mezzo al cuore. ( Mia Martini, Almeno tu nell’universo ).

). Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare Ti salverò da ogni malinconia Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te Io sì che avrò cura di te. ( Franco Battiato, La cura ).

). Tu sei arrivato mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso all’improvviso Non so perché non lo so perché All’improvviso all’improvviso Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai Mi sento viva all’improvviso per te. ( Mina, Mi sei scoppiato dentro al cuore ).

). Ho capito che ti amo / quando ho visto che bastava / un tuo ritardo / per sentir svanire in me / l’indifferenza / per temere che tu / non venissi più / Ho capito che ti amo / quando ho visto che bastava / una tua frase / per far sì che una serata / come un’altra / cominciasse per incanto / a illuminarsi (Luigi Tenco).