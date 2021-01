Frasi sul tempo: che passa, sulla vita, sull’amore e molto altro

Pubblicità

Ci sono momenti in cui pare non passare mai e altri in cui in un secondo è già tutto quanto finito. Ma il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Ogni cosa che facciamo è scandita dal tempo e forse è proprio per questo che sempre più spesso siamo circondati da apparecchi che ci ricordano che ore sono. Ma che sia proprio questa nostra ossessione del tempo che a volte ci fa perdere l’attenzione a momenti che una volta passati non torneranno più? Ecco qui una selezione delle frasi sul tempo, frasi sul tempo e la vita e ancora frasi sul tempo che passa e sul tempo e l’amore.

Frasi sul tempo e la vita



Di vita ce n’è una sola e bisogna cercare di viverla appieno gustandosi ogni secondo di essa, bello o brutto che sia. Ogni secondo è importante perché fa parte della nostra storia e ci ha permesso di arrivare dove siamo ed essere dove siamo. Ecco dunque alcune delle frasi sul tempo e la vita più belle di sempre per capire davvero quanto è bella.

Ami la vita? Beh, se ami la vita, non sprecare il tempo, perché il tempo è il bene di cui è fatta la vita (Benjamin Franklin)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di un altro … Vivi la tua vita. Tutto il resto è secondario (Steve Jobs)

Il tempo è la valuta della tua vita. È l’unica valuta che hai, e solo tu puoi determinare come sarà speso. Fai attenzione a non lasciare che altre persone lo spendano per te (Carl Sandburg)

Un uomo che osa sprecare un’ora di tempo non ha scoperto il valore della vita (Charles Darwin)

Abbiamo una vita sola. Nessuno ci offre una seconda occasione. Se ci si lascia sfuggire qualcosa tra le dita, è perduta per sempre. E poi si passa il resto della vita a cercare di ritrovarla (Rosamunde Pilcher)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni.

(Abraham Lincoln)

Per quanto la vita sia breve, noi la rendiamo ancora più breve sprecando allegramente il nostro tempo.

(Victor Hugo)

Frasi sul tempo che passa



L’abbiamo detto, il tempo passa e forse per non perdersi nulla sarebbe bene fermarsi un attimo a pensare e riflettere proprio sul tempo che va e scorre veloce e inesorabile. E’ fondamentale farlo o rischieremmo di trovarci a riflettere e leggere frasi sul tempo passato. Qui troverete una serie di frasi sul tempo che passa che vi aiuteranno a capire lo scorrere del tempo e la sua importanza.

Quanto è sciocco l’uomo che lascia passare il tempo sterilmente (Goethe)

Non sprechiamo il nostro tempo. Forse ce ne sono stati di migliori, ma è questo il nostro (Jean Paul Sartre)

Un minuto passato è irrecuperabile. Sapendo questo, come possiamo sprecare così tante ore? (Mahatma Gandhi)

Non sprecare il tuo tempo con rabbia, rimpianti, preoccupazioni e rancore. La vita è troppo breve per essere infelice. (Roy T. Bennett)

La vecchiaia e il passare del tempo insegnano molte cose (Sofocle)

Desiderare il passato significa correre dietro al vento (proverbio)

Devo liberarmi del tempo e vivere il presente giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. (Alda Merini)

Frasi sul tempo di Seneca



Lucio Anneo Seneca è stato un importante filosofo e uomo di politica e molto interessato alla storia. Secondo la sua scia di pensiero l’uomo per vivere deve far prevalere la ragione sulle passioni. E cosa più del tempo scandito dai battiti di un orologio è tempo? Ecco dunque alcune frasi sul tempo di Seneca per provare a capire meglio il suo pensiero.

Quello che non poté guarire la ragione, l’ha spesso guarito il tempo.

Parte del tempo ce lo strappano di mano, parte ce lo sottraggono con delicatezza, e parte scivola via senza che ce ne accorgiamo.

Mentre perdiamo il nostro tempo tra indugi e rinvii, la vita passa.

Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne sprechiamo molto.

Breve è la vita che viviamo davvero. Tutto il resto è tempo.

L’unica cosa che ci appartiene è il tempo.

Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza.

Frasi sul tempo e le persone



Bisogna valutare bene le persone delle quali ci circondiamo perché potrebbero essere quelle che ci terremo accanto per il resto della vita e per questo devono essere quelle giuste, quelle che ci aiuteranno nei momenti tristi e anche nei momenti di felicità. Queste frasi sul tempo e le persone ci aiuteranno a capirne l’importanza, perché il tempo che abbiamo è limitato e non ha senso sprecarlo con persone che non ne valgono la pena.

Molte persone non si prendono cura dei loro soldi finché non arrivano quasi alla fine, e altri fanno lo stesso con il loro tempo.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Ci sono persone che non vivono la vita presente, ma si preparano con grande zelo come se dovessero vivere una qualche altra vita e non quella che vivono: e intanto il tempo si consuma e fugge via.

(Antifonte)

Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze, perché il tempo non fa i conti con nessuno. Amate, odiate, buttatevi a capofitto in ogni cosa che vi dia emozioni forti. Le persone sono lo spettacolo più bello del mondo. E non si paga il biglietto.

(Charles Bukowski)

La vita è troppo breve e il tempo è troppo prezioso per sprecarlo con persone stupide.

(Voltaire)

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Non facciamoci intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione.

(Steve Jobs)

Non rimpiango le persone che ho perso col tempo, ma rimpiango il tempo che ho perso con certe persone, perché le persone non mi appartenevano, gli anni sì.

(Carl Gustav Jung)

Frasi sul tempo e sull’amore

Si dice che l’amore ci rende giovani. Forse perché quando siamo innamorati siamo tutti un po’ più folli, un po’ più pazzi. D’altronde per cosa ha senso fare follie se non per la persona che si ama? Ecco dunque che anche nelle nostre frasi sul tempo e sull’amore potrete ritrovare il tempo che pare quasi fermarsi.

Se invece volete approfondire sul tema amore alcune delle più belle frasi sull’amore sono stare scritte da Alda Merini. Se invece è la delusione il centro dei vostri interesse vi segnaliamo da leggere il pezzo sulle Frasi sulle delusioni d’amore. Invece di seguito trovate una selezione di Frasi sul tempo e sull’amore.

L’amore è qualcosa di eterno, l’aspetto può cambiare, ma non l’essenza. (Jeff Zinnert)

Chi ama profondamente non invecchia mai; potrà morire di vecchiaia, ma morirà giovane. (Arthur Wing Pinero)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo (Jorge Luis Borges)

Ogni momento che non è passato in amore, è perduto (Torquato Tasso)

La vita è breve. Rompi le regole, perdona velocemente, bacia lentamente, ama profondamente, ridi incontrollabilmente e non rimpiangere mai ciò che ti ha fatto sorridere

(Mark Twain)

La vita è breve, ma c’è sempre tempo per essere gentili.

(Ralph Waldo Emerson)

Frasi sul tempo prese da Tumblr



Non vi è nulla più del tempo perfetto per qualsiasi social, blog o web. D’altronde neanche il tempo di pubblicare un post che ci si ritrova con altri cento da leggere; neanche il tempo di un articolo che già va aggiornato con altre novità. Se siete in cerca di qualche spunto dunque ecco qui le Frasi sul tempo da tumblr più belle.

Io so, non per teoria ma per esperienza, che si può vivere infinitamente meglio con pochissimi soldi e un sacco di tempo libero, che non con più soldi e meno tempo. Il tempo non è moneta, ma è quasi tutto il resto. (Ezra Pound)

Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato. (RR Tolkien)

L’unica cosa che veramente ci appartiene è il tempo. Anche colui che non ha niente lo possiede (Baltasar Gracian)

Il tempo è una delle poche cose importanti che ci sono rimaste (Salvador Dalí)

Dicono sempre che il tempo cambia le cose, ma in realtà devi cambiarle tu stesso. (Andy Warhol)

La gioventù è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque mantenga la capacità di vedere la bellezza non invecchia (Franz Kafka)

Chi ha tempo non aspetti tempo. (Proverbio)

Frasi sul tempo perso



Purtroppo sempre più spesso ci si accorge delle cose troppo tardi, anche se quel tardi è un secondo dopo. Ci sono cose non dette, o forse dette male, cose non fatte o che si potevano fare meglio ma come sempre ce ne rendiamo conto dopo. E’ così che nascono racconti e frasi sul tempo perso.

Ho sciupato il tempo e ora il tempo sciupa me (William Shakespeare)

Sprecate i vostri soldi e sarete solo senza soldi, ma sprecate il vostro tempo e avrete perso parte della vostra vita.

(Michael LeBoeuf)

È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più.

(Oscar Wilde)

Non è mai troppo tardi, si dice. Ma non è vero: prima o poi il tempo finisce. E che sia nello sport o in qualunque altro campo c’è gente a cui la vita passa davanti senza che se ne renda conto.

(Alex Zanardi)

Coloro che fanno il peggior uso del loro tempo sono i primi a lamentarsi della sua brevità.

(Jean de La Bruyère)

La vita è troppo breve perché ci si possa caricare sulle spalle anche il fardello degli errori altrui. Ciascuno vive la propria vita e ne paga il prezzo.

(Oscar Wilde)

Il maggio della vita fiorisce una volta e mai più.

(Friedrich Schiller)

Frasi sul tempo in inglese



Non solo italiano, ma ecco anche una selezione di Frasi sul tempo in inglese (con traduzione) che ormai si sa è la lingua più diffusa, specialmente sul web!

Time is what we want most, but what we use worst.

Il tempo è ciò che vogliamo di più, ma ciò che usiamo peggio.

(William Penn)

The time is always right to do what is right.

È sempre il momento giusto per fare ciò che è giusto.

(Martin Luther King, Jr.)

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Dicono sempre che il tempo cambi le cose, ma in realtà devi cambiarle da solo.

(Andy Warhol)

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto.

(Hans Christian Andersen)

Life is short, and time is swift; Roses fade, and shadows shift.

La vita è breve e il tempo vola; le rose appassiscono e le ombre si spostano.

(Ebenezer Elliot)

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

Per ogni minuto che passi arrabbiato perdi sessanta secondi di felicità

(Ralph Waldo Emerson)

Time is nature’s way to keep everything from happening all at once.

Il tempo è il mezzo di cui la natura dispone per impedire che le cose avvengano tutte in una volta.

(John Archibald Wheeler)

Frasi sul tempo e l’amicizia



Si dice che l’amore è eterno e forse alle volte è davvero così, ma se c’è una cosa che dura davvero per sempre è l’amicizia. Certo si deve trattare di amicizia vera e non è semplice da trovare, verrete traditi e delusi, ma quando troverete il vostro amico lo capirete. E anche se dovessero passare anni un amico è per sempre. Ecco qui alcune frasi sul tempo e l’amicizia, quella vera.

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. (John Lennon)

Le vere amicizie sono eterne.

(Marco Tullio Cicerone)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio.

(Isabel Allende)

Un’amicizia finita non è mai stata sincera.

(San Girolamo)

Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici.

(Hermann Hesse)

Nessun impegno è più importante di un amico che bussa alla porta. Ricordalo quando sei di fretta, insegnalo ai tuoi figli, non lasciare che la tua vita diventi povera di tempo.

(Rita Levi Montalcini)

Se volete leggere altre frasi sul tempo e sull’amicizia potete trovarle nel pezzo tutto dedicato agli amici.

Fonte: Frasimania