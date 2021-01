Alda Merini: frasi sull’amore, sulle donne, sulla poesia

Pubblicità

Una donna che è sempre stata giudicata, non sempre con parole positive, fino a essere vista come una diversa, strana. Una donna che ha fatto la storia della poesia italiana e milanese soprattutto, tanto che oggi passeggiando sui Navigli di Milano potrete fermarvi ad ammirare il ponte che la città le ha voluto dedicare. Una donna che sicuramente ha sempre detto quello che pensava, senza troppi giri di parole e che, forse proprio per questo, non era sempre vista bene. Ma forse è anche per questo che Alda Merini era una delle poetesse italiane più amate. Oggi di lei ci restano le tante, tantissime frasi che ha scritto sull’amore, sulle donne, sulla poesia e su moltissimo altro.

Ecco dunque una selezione di Alda Merini frasi più belle.

Alda Merini frasi sull’amore



Amore, una parola grande che racchiude tantissimi sentimenti, belli, brutti, forti, tristi, emozionanti e, purtroppo anche dolorosi. E poteva una poetessa come Alda Merini non parlare d’amore in tutte le sue forme?

Capita anche a me, Maestro, di aver fatto l’amore con quelli che non ho mai conosciuto.

Non pronunciare la parola amore: | qui sulla terra è un gergo che si spregia.

In amore sono una donna ustionata

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore.

Appartenere a qualcuno significa entrare con la propria idea nell’idea di lui o di lei e farne un sospiro di felicità.

Le persone capitano per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riempiono la vita di insegnamenti. A volte ci fanno volare in alto, altre ci schiantano a terra insegnandoci il dolore… donandoci tutto, portandosi via il tutto, lasciandoci niente…

C’è un posto nel mondo

dove il cuore batte forte,

dove rimani senza fiato,

per quanta emozione provi,

dove il tempo si ferma

e non hai più l’età;

quel posto è tra le tue braccia

in cui non invecchia il cuore,

mentre la mente non smette mai di sognare.

dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato, per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l’età; quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Dio mio

spiegami come si fa ad amare la carne

senza baciarne l’anima.

spiegami come si fa ad amare la carne senza baciarne l’anima. A pelle si sentono cose a cui le parole non sanno dare un nome.

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce.

Amare è una grande fatica, perché per accogliere un amore o un amico bisogna preparare uno spazio nell’anima e nella mente.

Nessuno riesce a strapparti dal cuore questa brutta gramigna del ricordo.

Mi rubasti il cuore con la semplicità di un bambino,

chiedendomi scusa, perché mi sarei innamorata.

chiedendomi scusa, perché mi sarei innamorata. Io amo perché il mio corpo è sempre in evoluzione.

Amami

ora che non ho parole

per farti innamorare

dei miei silenzi.

ora che non ho parole per farti innamorare dei miei silenzi. Qualcuno ti ha tolto il respiro.

Qualcuno ti ha toccato il cuore.

Qualcuno ti ha toccato il cuore. Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra.

Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama Vita.

Non ho amato troppo. Ho amato le persone sbagliate troppo a lungo.

L’amore,

quello che io cerco

non è certo dentro il tuo corpo

che adagi su donne facili

senza alcuno spessore.

quello che io cerco non è certo dentro il tuo corpo che adagi su donne facili senza alcuno spessore. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi.

Sempre l’amore sta sulla finestra

e continua infinito a germogliare.

e continua infinito a germogliare. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore

L’amore è un rischio tremendo, come la letteratura.

Romanticismo non significa regalare rose. Romanticismo significa coltivarle.

Che cosa mi manca? Mi mancherebbe tanto di morire, perché io l’inferno della vita me lo sono goduto tutto.

Leggi anche: Frasi sulle donne le più belle sulla donna e contro la violenza femminile

Alda Merini frasi sulle donne



Alda Merini non è solo una delle poetesse italiane più famose e amate e, irrimediabilmente più discusse di sempre. Alda Merini è anche una delle icone della lotta per l’emancipazione femminile. E non l’ha fatto solo a parole ma anche nella sua vita andando un po’ contro ai genitori che non vedevano la poesia una fonte di guadagno e pensavano che la famiglia dovesse essere al primo posto per una donna.

Cerca di accettarti così come sei. Non cambiare per piacere agli altri. Chi ti ama accarezzerà le tue insicurezze. Chi vorrà starti accanto si accoccolerà alle pieghe della tua anima.

Sii te stessa sempre. Fatti un dono vero resta come sei.

Sii te stessa sempre. Fatti un dono vero resta come sei. Non posso farmi santa perché ho sempre in mano l’arma del desiderio.

È necessario che una donna lasci un segno di sé, della propria anima, ad un uomo perché, a fare l’amore siamo brave tutte!

Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza.

La menopausa è il periodo dorato dell’amore.

Non sono una donna addomesticabile.

Avidamente sognano le donne

l’imbarcadero del sogno

e cercano il tuo volto

come la più festosa delle lucerne.

l’imbarcadero del sogno e cercano il tuo volto come la più festosa delle lucerne. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.

sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio malgrado le tue sante guerre per l’emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d’amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere, poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata e allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d’amore. Dovrei chiedere scusa a me stessa per aver creduto di non essere abbastanza.

La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.

Nessun uomo può dire di non essere stato crocifisso almeno una volta a quel ramo di ulivo che è la donna.

Tu hai un sogno

per ogni estate

un figlio per ogni pianto

un sospetto d’amore

per ogni capello

ora sei donna.

per ogni estate un figlio per ogni pianto un sospetto d’amore per ogni capello ora sei donna. Sei bella.

E non per quel filo di trucco.

Sei bella per quanta vita ti è passata addosso ,

per i sogni che hai dentro e che non conosco.

E non per quel filo di trucco. Sei bella per quanta vita ti è passata addosso , per i sogni che hai dentro e che non conosco. Sorridi donna,

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

Leggi anche: Frasi celebri gli aforismi più belli di sempre

Alda Merini frasi sulla poesia



Grande scrittrice, aforista e, soprattutto, poetessa, Alda Merini ha saputo raccontare la vita, sua e degli altri attraverso i suoi versi e le sue parole.

O poesia, non venirmi addosso

sei come una montagna pesante,

mi schiacci come un moscerino;

poesia, non schiacciarmi

l’insetto è alacre e insonne,

scalpita dentro la rete,

poesia, ho tanta paura,

non saltarmi addosso, ti prego.

sei come una montagna pesante, mi schiacci come un moscerino; poesia, non schiacciarmi l’insetto è alacre e insonne, scalpita dentro la rete, poesia, ho tanta paura, non saltarmi addosso, ti prego. L’imperativo categorico del poeta è di morire prima di cominciare a esistere.

Il poeta crea di notte, quando tutto tace e annaspando nell’angoscia trova qualcosa di chiaro. Il poeta non è mai solo, è sempre accompagnato dalla meraviglia del suo pensiero.

Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio come falchi notturni od usignoli dal dolcissimo canto e temono di offendere Iddio. Ma i poeti, nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita.

Quando muore un poeta, al mondo c’è meno luce per vedere le cose.

Il poeta crea di notte, quando tutto tace e annaspando nell’angoscia trova qualcosa di chiaro. Il poeta non è mai solo, è sempre accompagnato dalla meraviglia del suo pensiero.

Fonte: atuttodonna, aforisticamente